 Суд над Януковичем: дебаты сторон назначены на 30-31 июля, защита просит пять месяцев на подготовку

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд над Януковичем: допрос экс-адъютанта Ильина Рапопорта. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что защита хочет отслушать все видео допросов свидетелей, а это около 10 дней и 75 часов материала. Также необходимо подготовить все стенограммы, цитаты - это около 50 часов видео и аудио записей, приблизительно 7 дней. Нужно пересмотреть и проанализировать видеозаписи адвокатов - около 52 часов и порядка 10 дней. 69 дней уйдет на подготовку аргументов. На подготовку текста дебатов уйдет не меньше двух месяцев.

Кроме того, по словам Сердюка, потом нужно согласовать позицию с клиентом и учесть возможные новые доказательства, которые ищет защита.

"Во время этой работы защита должна участвовать в других уголовных делах, - заявил Сердюк. - С учетом всего вышесказанного стороне защиты для подготовки нужно не меньше пяти месяцев, но окончательный срок нужно согласовать с Януковичем".

В ответ судья Девятко сказал, что оценил все аргументы Сердюка, после чего постановил провести дебаты 30 и 31 июля.

"Суд назначает судебные дебаты на 30 и 31 июля. Резервная дата - 1 августа", - сказал он, добавив, что в случае срыва или неявки защиты, будет привлечен бесплатный адвокат.

Напомним, суд над беглым экс-президентом продолжается уже почти год. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Сегодня показания давал Андрей Рапопорт, экс-адъютант бывшего начальника Генштаба Юрия Ильина.

На позапрошлом заседании допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.