 Катар заявил о намерении вступить в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.
Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.
В январе 2018 года Североатлантический альянс заключил с Катаром соглашение в сфере безопасности, которое предполагает обмен секретными данными. Подписывая документ, начальник управления по международной кооперации катарской армии, генерал Тарик Халид аль-Обаидли и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркнули важность партнерства в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI). Помимо Катара, партнерскими государствами ICI являются Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, которые также заключили с НАТО соглашения о сотрудничестве в области безопасности.
Думаю шо это от провайдера зависит
"Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", по состоянию на март 2018 года 43% респондентов - за вступление Украины в НАТО, 33% - против вступления, 7% - не намерены голосовать, 18% не определились с ответом."
...33% - против вступления...
И это в Украине отражающей военную агрессию России...
Вот за кого проголосуют эти 33% на выборах 2019 ?
пуйло сильно обиделось.
хуйло влез в сирию чтобы не допустить газопровода Катар-ЕС.
Это как взять Отцу на поезд но бросить его детей на пероне.