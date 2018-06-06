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Все про:геополитика (231) Катар (58) НАТО (5838)

 Катар заявил о намерении вступить в НАТО

Вступление в Североатлантический альянс является долгосрочной стратегической целью Катара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400, - Le Monde

В январе 2018 года Североатлантический альянс заключил с Катаром соглашение в сфере безопасности, которое предполагает обмен секретными данными. Подписывая документ, начальник управления по международной кооперации катарской армии, генерал Тарик Халид аль-Обаидли и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркнули важность партнерства в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI). Помимо Катара, партнерскими государствами ICI являются Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, которые также заключили с НАТО соглашения о сотрудничестве в области безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3070001
 
   
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У кого то заблокирован сайт ria.ru?. еще две недели назад против него ввели санкции .У меня до сих пор к нему есть доступ.
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у меня да, два дня кау же не работает , пишет указом президента ... ещё ртр , нтв .луга ньюн и пару сепарских заблокировали ... по разному провайдеры мутят чёт
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Работает. В два раза быстрее чем Цензор открывается.
Думаю шо это от провайдера зависит
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а НАТа??..государства НАТы должы географически в кучке состоять вроде... Катар заявил о намерении вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 4176
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ну..Северо-Атлантический !!т.е. вокруг Атланики..тавой выверт географический супостаты выдумали. а если серьезно,то вроде есть такие международные договоры по по созданию таких блоков.,чтоб не образовывались типа. оси"Рим-Берлин-Токио"
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я к сожалению не юрист -международник.. Катар заявил о намерении вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 2250 а по политэкономии в детстве босоногом учил такое ...
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Просто она был создан с таким названием, а потом, с расширением, не стали его менять...
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Просто вопросы зависят от того в какую группу вхлдит опрашиваемый:

"Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", по состоянию на март 2018 года 43% респондентов - за вступление Украины в НАТО, 33% - против вступления, 7% - не намерены голосовать, 18% не определились с ответом."

...33% - против вступления...
И это в Украине отражающей военную агрессию России...
Вот за кого проголосуют эти 33% на выборах 2019 ?

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Прикольно будет например черногорцам защищать Катар от саудитов... Может лучше стать союзником США как Корея или Япония?
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А НАТО говорит, "раз доктор сказал в морг, значит в морг" и начало вывод войск с крупнейшей на Ближнем Востоке американской базы Аль-Адид в Катаре. А заодно и с турецкой базы Инджирлик. Ибо кое кто в Анкаре и Дохе слишком поверил в дутое вяличие директора бензоколонки. "Ось зла" на БВ пролегла через Тегеран-Доху-Анкару до самой Москвы. Вот после её разрушения и можно будет вернуться к вопросу о членстве в НАТО некоторых её, "оси зла", участников..... Катар заявив про намір вступити в НАТО - Цензор.НЕТ 2493 А территориальное положение в глобальном мире особой роли не играет.... Главное кто с кем и против кого дружит.
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А там уже и афганистан с йеменом в очереди
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В НАТО могут вступить все, кроме Рашки, для защиты от которой, этот альянс собственно и создавался
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Залесье два-три разика кажись пробовало вступить.. Катар заявил о намерении вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 2154
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Оно-то хотело и пробовало, но ему отказали.
пуйло сильно обиделось.

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соплю утри и не плачь маруся, все будет нато!
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В чем обогнал? Практически все страны Персидского залива - давние союзники США. А мы до сих пор не можем определиться в чьей мы лодке. Единственное, что сдерживает арабов и СШа до максимального сближения - слишком разный менталитет и взгляд на права человека. Иначе бы уже давно НАТО простиралось далеко за пределы Турции.
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интересный момент.
хуйло влез в сирию чтобы не допустить газопровода Катар-ЕС.
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На Кавказе все эти бучи с той же целью затеяны...
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С таким успехом и ИГИЛ тоже должен быть членом НАТО
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Ну, по логике событий, завтра должно появиться сообщение о такой же заявке саудитов
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Взять Катар в НАТО, но не взять также Аль-Каида, Братьев-мусульман, Талибан, ХАМАС, ИГИЛ, Джабхат Фатх аш-Шам и т.д ?
Это как взять Отцу на поезд но бросить его детей на пероне.
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не буду спорить, я мб не в курсе всех катарактских приколов, вам в обетованной виднее...
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Тогда уже и парашку в НАТО. Не оставлять же на перроне старенького дедушку.
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Ха, будет куда неожиданней (и большим сюрпризом для кое-кого) , когда раньше Катара, Грузии или Украины, Казахстан буквально "за пару часов" (после быстрого голосования в парламенте) станет не только стратегическим союзником США , но членом НАТО, предварительно (за пару минут) денонсировав ОДКБ. На месте американцев я бы не стеснялся охмурять Назарбаева (с гарантией постоянных баз общей численностью до 120 тыс, ядерным оружием и системами ПРО), ведь перспектива установки систем ПРО буквально в паре десятков километрах от шахт с основным ядерным потенциалом РФ (на северо-западной границе), фактически лишает агрессора шансов на ядерный шантаж!
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Сбивать мультиголовочные стратегические ракеты "Сатана" ещё на взлёте или уничтожение до пуска в шахтах - ДОРОГОГО СТОИТ!
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Не так дорого, как кажется... Сатана в процессе снятия с вооружения, после отказа Украины в проведении ТО...
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вопрос массированного применения ядерного оружия - это вопрос пары лет, если не нескольких месяцев! дорога ложка к обеду!
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Спочатку Катар у кацапів С400 надумав купляти, після чого Саудівська Аварія заявила що завдасть превентивного удару по Катару після такого гешефту. Так тепер Катар одразу в НАТО захотів. Вже визначтесь: до кацапів загравати, чи в НАТО.
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А кацапи мабуть самі тепер рєпу чешуть: оце так поставили Катару С400, краще б не зв,язувалися б взагалі)) Бо воно он яка "многоходовочка" з цього гешефту вийшла, що всі шляхи тепер ведуть до НАТО.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКатар заявил о намерении вступить в НАТО
 
 
 
 
 
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