 Катар заявил о намерении вступить в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400, - Le Monde

В январе 2018 года Североатлантический альянс заключил с Катаром соглашение в сфере безопасности, которое предполагает обмен секретными данными. Подписывая документ, начальник управления по международной кооперации катарской армии, генерал Тарик Халид аль-Обаидли и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркнули важность партнерства в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI). Помимо Катара, партнерскими государствами ICI являются Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, которые также заключили с НАТО соглашения о сотрудничестве в области безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко