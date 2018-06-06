 Нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти: не согласовывайте строительство домов, если не будет детсада, - Гройсман

Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления министра образования Лилия Гриневич о ходе процесса ВНО и реформы образования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отдают территорию под застройку тем, кто строят. Я не против. Но забивают построить нормальный парк, школу, садик, амбулаторию. И что получается? Люди, уже купившие жилье, остаются без базовых услуг. И дальше возрастает нагрузка уже на новые строящиеся комплексы. Далее - нехватка мест в детсадах. Школах, и это приводит к перегруженности классов, обучения в несколько смен и как следствие – ухудшение качества образования", - сказал он.

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Гройсман отметил, что нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти.

"Нужно спросить: почему ты строишь тут дом, но не строишь садик и амбулаторию… Не согласовывайте строительство 3-4 домов, если не будет детсада…", - сказал министр.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что отказ от строительства социальной инфраструктуры имеет коррупционную составляющую.

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"И меня не волнуют пятидесятипроцентные рейтинги мэров. Я буду защищать граждан", - отметил он.