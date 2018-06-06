 Нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти: не согласовывайте строительство домов, если не будет детсада, - Гройсман

Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления министра образования Лилия Гриневич о ходе процесса ВНО и реформы образования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Отдают территорию под застройку тем, кто строят. Я не против. Но забивают построить нормальный парк, школу, садик, амбулаторию. И что получается? Люди, уже купившие жилье, остаются без базовых услуг. И дальше возрастает нагрузка уже на новые строящиеся комплексы. Далее - нехватка мест в детсадах. Школах, и это приводит к перегруженности классов, обучения в несколько смен и как следствие – ухудшение качества образования", - сказал он.
Гройсман отметил, что нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти.
"Нужно спросить: почему ты строишь тут дом, но не строишь садик и амбулаторию… Не согласовывайте строительство 3-4 домов, если не будет детсада…", - сказал министр.
Кроме того, Гройсман подчеркнул, что отказ от строительства социальной инфраструктуры имеет коррупционную составляющую.
"И меня не волнуют пятидесятипроцентные рейтинги мэров. Я буду защищать граждан", - отметил он.
кормушкивласти деревья будут выше, а трава зеленее.
У нас под домом открыли садик, 12к грн в месяц, это ппц. Где гос учереждения?
граждане, как избиратели, тоже должны чувствовать свою ответственность за поставленную галочку в бюллетене.
При этом не понимая, что в этой бумажке было написано....
Тупое дитя из Винницы, выращенное папенькой-директором рынка на балычке с икоркой!
Куча расследований журналистов - когда согласовывают парк, школу или садик, а потом в процессе - переделывают на многоэтажки.
Грося - сходи к Кличко и поездите по новостроям. Подыми ж-пу с кресла и Сунь свое рыло в реальность.
Там много разных вариантов, но сейчас уже все сладкие участки давно заняты. Осталась промка только.
Но то, что все бездумно-бестолково застраивается - факт, но кто-то же это покупает?
Берутся старые сладкие места времен Лени космоса , ищутся нарушения, сносятся нафиг (или по новому доятся).
Судя по статистике строительных скандалов - этот кайф можно получать бесконечно.
это только с недостроями можно что-то пытаться, но дело фиговое, там столько всяких инвесторов, собственником и арестов, что в это мало кто заходит
Бла-бла-бла+PR
Кто спрашивать должен?
Кто должен не согласовывать?
имейте хоть элементарные знания структуры построения Украинского государства и кто за что в нем отвечает
Прости дураков!
но ты ж тут для того, чтоб говном побросаться, этим кормишься, так сказать)
среди вас хоть кто-то до iq 100 дотягивает?
до того, как бред писать
Гройсман - клоун и балабол, ни в чем не понимающий и ни за что не желающий брать на себя ответственность!