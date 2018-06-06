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 Политика Украины
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Все про:больница (588) детсад (155) Кабмин (10503) строительство (1534) школа (1689) Гройсман (4095) застройка (488) инфраструктура (113)

 Нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти: не согласовывайте строительство домов, если не будет детсада, - Гройсман

Ответственность за нехватку садиков, школ и больниц в новых районах целиком лежит на местной власти.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления министра образования Лилия Гриневич о ходе процесса ВНО и реформы образования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отдают территорию под застройку тем, кто строят. Я не против. Но забивают построить нормальный парк, школу, садик, амбулаторию. И что получается? Люди, уже купившие жилье, остаются без базовых услуг. И дальше возрастает нагрузка уже на новые строящиеся комплексы. Далее - нехватка мест в детсадах. Школах, и это приводит к перегруженности классов, обучения в несколько смен и как следствие – ухудшение качества образования", - сказал он.

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Гройсман отметил, что нехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти.

"Нужно спросить: почему ты строишь тут дом, но не строишь садик и амбулаторию… Не согласовывайте строительство 3-4 домов, если не будет детсада…", - сказал министр.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что отказ от строительства социальной инфраструктуры имеет коррупционную составляющую.

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"И меня не волнуют пятидесятипроцентные рейтинги мэров. Я буду защищать граждан", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3069999
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А за що ж тоді з забудовника гроші брати - мільйони доларів? Якщо забудовник буде будувати школи та дитячі садочки біля своїх хмарочосів, він тоді не буде платити мільйони доларів хабарів місцевій владі, бо ці мільйони платять за економію коштів, за недотримання містобудівних умов на розширення та реконструкцію шкіл, садочків, поліклінік, парковок, мереж каналізації, водопостачання, електропостачання, газопостачання, телекомунікацій, доріг, тротуарів, парків, зелених зон, дитячих майданчиків! Саме за те щоб не будувати це все і не витрачати гроші на розбудову міста - забудовники платять мільйони доларів хабарів! А якщо забудовників примушувати все це будувати, тоді за що брати хабарі? Гройсман сказав - не подумав! Сам то він не дотримувався містобудівних умов коли засипав озера в Вінниці і роздавав землю під забудову, а тепер робить вигляд що то не він!
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Вы ж понимаете, что это всё говорится для лохтората. -Нужно улучшить, расширить, углубить...Уверен, что пока я у кормушки власти деревья будут выше, а трава зеленее.
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В Киеве уже п@здец с этим. Новостроев валом, садов и школ нет. Кто дает мудакам право на такую застройкуЮ боюсь ещё больший мудак.

У нас под домом открыли садик, 12к грн в месяц, это ппц. Где гос учереждения?
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в Харькове в садике с изучением английского, украинского , русского - развивайками и подготовкой к школе плачу 3500 -4000 грн. в государственном с беременности по сей момент стоим в очереди.... кажись 14
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Дочка когда ещё в школе была, училась в К-классе. Там ещё "Л" был.
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Смешно наблюдать,как безмозглый изображает бурную деятельность )) Даже написанные ему тексты не в силах это скрыть. Его негативная енергетика дауна,все перебивает ))
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и что в этом случает он сказал не так? все хотели больше независимости от центра? вот пжлста, распоряжайтесь, пользуйтесь, то что нет мозгов использовать возможности, это вопрос 5-й.
граждане, как избиратели, тоже должны чувствовать свою ответственность за поставленную галочку в бюллетене.
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Важно не то,что он говорит. А то,что делает. И как себя ведет ))
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это уже к теме статьи не относится, тут конкретно о том как застройщики крутят междусобойчики с местными властями и Кабмин эти вопросы напрямую не решает, это правда.
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Тема статьи - "Гройсман сказал, что ему на бумажке написали"
При этом не понимая, что в этой бумажке было написано....
Тупое дитя из Винницы, выращенное папенькой-директором рынка на балычке с икоркой!

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Как будто у жителей кто то спрашивает.
Куча расследований журналистов - когда согласовывают парк, школу или садик, а потом в процессе - переделывают на многоэтажки.
Грося - сходи к Кличко и поездите по новостроям. Подыми ж-пу с кресла и Сунь свое рыло в реальность.
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самое сладкое было при Омеле, Кличко уже объедками питается.
Там много разных вариантов, но сейчас уже все сладкие участки давно заняты. Осталась промка только.
Но то, что все бездумно-бестолково застраивается - факт, но кто-то же это покупает?
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Схема для окружения Кличко (сам он - боксер (диагноз)).
Берутся старые сладкие места времен Лени космоса , ищутся нарушения, сносятся нафиг (или по новому доятся).
Судя по статистике строительных скандалов - этот кайф можно получать бесконечно.
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не, элси заселен, то эта схема не работает. так слишком беспредельно.
это только с недостроями можно что-то пытаться, но дело фиговое, там столько всяких инвесторов, собственником и арестов, что в это мало кто заходит
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гройсман же сам социалку режет. Я могу привести уже больше 3-х реальных примеров - это то, что я знаю. С ним пиарщики походу работают.
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"Нужно спросить: почему ты строишь тут дом, но не строишь садик и амбулаторию… Не согласовывайте строительство 3-4 домов, если не будет детсада…", - сказал министр.
Бла-бла-бла+PR
Кто спрашивать должен?
Кто должен не согласовывать?
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яркий пример каши в голове
имейте хоть элементарные знания структуры построения Украинского государства и кто за что в нем отвечает
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Ну да, куда уж простым украинцам до получивших образования на рынках г.Винницы...
Прости дураков! Брак соціальної інфраструктури - це відповідальність місцевої влади: не погоджуйте зведення будинків, якщо не буде дитсадка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5774
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я о роли Кабмина как структуры государства, а не о личности Премьер министра, кто бы им не был в данный момент.
но ты ж тут для того, чтоб говном побросаться, этим кормишься, так сказать)
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Будем рассматривать какой-то абстрактный Кабмин в абстрактной стране? Без личности премьера? Клоун ты Гомункул, из того же цирка, что и Гройсман! Брак соціальної інфраструктури - це відповідальність місцевої влади: не погоджуйте зведення будинків, якщо не буде дитсадка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1666
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нет, дебил, мы рассматривали полномочия Кабмина в нашей стране.
среди вас хоть кто-то до iq 100 дотягивает?
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И за что отвечает Грося -- трусельной ? Да ни зха что Кроме пополнения слепых и зрячих трастов Петручио Ну и конечно поглядывает правильно ли ротэрдамят лохов И сам тоже в этом учавствует Правда ровно настолько насколько ему дозволяет его патрон
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читай конституцию.
до того, как бред писать
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Что ты говоришь соевый Эт у тебя в конституции написано что можно ротэрдамить лохов Но акуратно Засунь ее себе ........... Кто ее соблюдает эту конституцию Пишеш здесь дурню с умным видом
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смотри не расплескай все говно за раз, в смысле за один комментарий) а то день насмарку пройдет
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Аналогичное можно сказать про тарифы - не согласовывайте поднятие тарифов, если не будет европейских зарплат.
Гройсман - клоун и балабол, ни в чем не понимающий и ни за что не желающий брать на себя ответственность!

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Короче,як щоб для себя строили,то позаботились и о школах с больницами.А так,из забудовников нихто в Украине,жить не собирается.Для них це территория для зароботка,а не для жизни
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Що характерно,тех голов у нашей влади,як у Гидры.Одну рубаеш нова росте Брак соціальної інфраструктури - це відповідальність місцевої влади: не погоджуйте зведення будинків, якщо не буде дитсадка, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6629
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Вообще то картина печальная Доцарювалысь офшорники до ручки Возьмем Ирпень пригород Киева за каких то пару лет построили домов больше чем на киевской Троещене Школы ни одной Вот вот город перевалит за двухсот тысячную отметку А школ только пять Садиков тоже пять Создается впечатление что те кто розрешает ставить эти коробки умалишенные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНехватка социальной инфраструктуры - это ответственность местной власти: не согласовывайте строительство домов, если не будет детсада, - Гройсман
 
 
 
 
 
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