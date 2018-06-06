 Необходим институт, который будет защищать права студентов, абитуриентов и их родителей, - Гриневич инициирует введение должности образовательного омбудсмена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров сказала профильный министр Лилия Гриневич.

Необходимость введения данной должности она объяснила процессом децентрализации, при котором основные задачи по обеспечению образования ложится на плечи местных властей и общин.

По словам Гриневич, в таких условиях необходим человек, к которому студенты, абитуриенты и их родители смогут обратиться в случае нарушения их образовательных прав.

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"Необходим институт, который будет защищать таких людей", - отметила она.

Утверждение должности образовательного омбудсмена предусмотрено Законом Украины "Об образовании".