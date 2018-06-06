 Необходим институт, который будет защищать права студентов, абитуриентов и их родителей, - Гриневич инициирует введение должности образовательного омбудсмена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров сказала профильный министр Лилия Гриневич.
Необходимость введения данной должности она объяснила процессом децентрализации, при котором основные задачи по обеспечению образования ложится на плечи местных властей и общин.
По словам Гриневич, в таких условиях необходим человек, к которому студенты, абитуриенты и их родители смогут обратиться в случае нарушения их образовательных прав.
"Необходим институт, который будет защищать таких людей", - отметила она.
Утверждение должности образовательного омбудсмена предусмотрено Законом Украины "Об образовании".
К чему здесь слово "некоммерческий"?
Нехер чиновников плодить.
Омбудсмен кондукторов,
омбудсмен гинекологов,
омбудсмен кинологов,
омбудсмен покусанных собаками и т.д. и т.п.
А так-же их бабушек и дедушек.
Можно троюродных братьев и друзей друзей..
Они там вообще с ума посходили?
Или эта курка-плагиаторша хруневич не верит своему керманычу, шо в стране успешно прошли 144 рыхормы?
Тогда пожалуйте в оставку, если не разделяете политику партии.
Хто наступний? Кількість посад "обудсменів" (як правило, це "вумени") обмежена. Поспішайте. Не всі посадовці хочуть прилаштувати своїх "подружок" на такі блатні посади. Очевидно, що п.Гриневич, за всієї поваги до неї, лесбійка. Утім, після її участі в захисті "пледового_насірова" це не дивує.