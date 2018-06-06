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 Политика Украины, Общество
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 Необходим институт, который будет защищать права студентов, абитуриентов и их родителей, - Гриневич инициирует введение должности образовательного омбудсмена

Министерство образования инициирует введение должности образовательного омбудсмена. Кабинет министров поддержал это предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров сказала профильный министр Лилия Гриневич.

Необходимость введения данной должности она объяснила процессом децентрализации, при котором основные задачи по обеспечению образования ложится на плечи местных властей и общин.

По словам Гриневич, в таких условиях необходим человек, к которому студенты, абитуриенты и их родители смогут обратиться в случае нарушения их образовательных прав.

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"Необходим институт, который будет защищать таких людей", - отметила она.

Утверждение должности образовательного омбудсмена предусмотрено Законом Украины "Об образовании".

Источник: https://censor.net.ua/n3069998
 
 
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В этих, как и в множестве других случаях, нужен просто некоммерческий суд
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Некоммерческий - значит натуральный? Необходим институт, который будет защищать права студентов, абитуриентов и их родителей, - Гриневич инициирует введение должности образовательного омбудсмена - Цензор.НЕТ 9822
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Суд - значит суд, а не госконтора с таким же названием
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Так и я о том же.
К чему здесь слово "некоммерческий"?
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Это основное отличие агнцев от козлищ
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Бред. Омбудсмен в стране есть.
Нехер чиновников плодить.
Омбудсмен кондукторов,
омбудсмен гинекологов,
омбудсмен кинологов,
омбудсмен покусанных собаками и т.д. и т.п.
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Больше должностей, хороших и разных...Нуно куда то бездарей-кумовьев пристраивать..Евро офис, машинки, водители, обслуга....все равно денИг некуда девать. Особо нужен омбудсмен по котам!!
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Давно пора родителей студентов защищать!!!
А так-же их бабушек и дедушек.
Можно троюродных братьев и друзей друзей..
Они там вообще с ума посходили?
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...Который будет защищать студентов и абитуриентов от их родителей
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Кончена дура, як і вся ця майданна шайка при владі.
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Сколько уже можно плодить всяких институтов,а профильные министерства с их раздутыми штатами и космическими зарплатами,по сравнению с прожиточным минимумов в 1700 гривень для населения чем будут заниматься,пусть сокращает Гриневич свои штаты в министерстве, и за счет этого создает институты,а не за счет бюджета,такое впечатление,что еще не всех своих дочерей сыновей и родственников посадили на хлебные должности.
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Черт знает что происходит, эпидемия какая-то. Все, кому не лень, стали называть себя омбудсменами. Появились омбудсмены лилипутов, домохозяек, цыганские омбудсмены. Шутовство какое-то! Если не остановить этот мутный поток...
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Далі плодимо чиновників!!! В Кабінеті Мінвстрів УКраїни ціле Міністерство освіти є, що повинно цими питаннями перейматись. Так їм ще омбудсмена подавай. А може краще поставити питання про те, що осіб, які протирають штани та сомплі розводять, відправити на відпочинок на поле до сапи чи на завод до станка, там якраз і розуму наберуться.
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В суды рыхормированные пусть обращаются обиженные абитуриенты и их родители.
Или эта курка-плагиаторша хруневич не верит своему керманычу, шо в стране успешно прошли 144 рыхормы?
Тогда пожалуйте в оставку, если не разделяете политику партии.
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Блеать, а кто будет защищать права преподавателей от тупорылых студентов и их родителей???
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Студентов на экзаменах специально валят,чтобы стипендию не платить.
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Необхідний інститут, який захищатиме права інженерів, та їхніх батьків
Хто наступний? Кількість посад "обудсменів" (як правило, це "вумени") обмежена. Поспішайте. Не всі посадовці хочуть прилаштувати своїх "подружок" на такі блатні посади. Очевидно, що п.Гриневич, за всієї поваги до неї, лесбійка. Утім, після її участі в захисті "пледового_насірова" це не дивує.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходим институт, который будет защищать права студентов, абитуриентов и их родителей, - Гриневич инициирует введение должности образовательного омбудсмена
 
 
 
 
 
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