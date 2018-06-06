 Гриневич - выпускникам школ на оккупированных территориях: "Приезжайте учиться в Украину"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на заседании Кабинета министров.

"Приезжайте учиться в Украину. Мы организовываем вступление. Нам нужны граждане, которые потом интегрируют эти территории в Украину", - сказала она.

Для абитуриентов из оккупированных территорий будут действовать 75 образовательных центров "Крым - Украина" и "Донбасс-Украина".

Абитуриенты из Крыма и оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Им необходимо пройти государственную итоговую аттестацию по двум предметам (украинский язык, история Украины), а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.

Данная система не распространяется на медицинские вузы, однако абитуренты из оккупированных территорий могут вступать в медицинские вузы Украины по общей системе.

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