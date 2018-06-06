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Все про:вступительная кампания (124) Минобразования (947) Гриневич (297)

 Гриневич - выпускникам школ на оккупированных территориях: "Приезжайте учиться в Украину"

Министр образования Лилия Гриневич призвала выпускников школ на оккупированных территориях вступать в украинские вузы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на заседании Кабинета министров.

"Приезжайте учиться в Украину. Мы организовываем вступление. Нам нужны граждане, которые потом интегрируют эти территории в Украину", - сказала она.

Для абитуриентов из оккупированных территорий будут действовать 75 образовательных центров "Крым - Украина" и "Донбасс-Украина".

Абитуриенты из Крыма и оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Им необходимо пройти государственную итоговую аттестацию по двум предметам (украинский язык, история Украины), а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.

Данная система не распространяется на медицинские вузы, однако абитуренты из оккупированных территорий могут вступать в медицинские вузы Украины по общей системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фамилии поступающих из Крыма и Донбасса зашифруют, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3069996
 
 
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Не в Украину, а в подконтрольную Украине территорию, дура!
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Историю великих Мотороллы и Захарченко при поступлении сдавать будут?
Или украинский язык?
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Беда в том что ватники-льготники с ДНР не меняютя даже через десятилетия,ненависть к украинцам у них паталогическая...Зато пользуются льготами так,что украинцу инвалиду неостается ничего, как прозябать жизнь..
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У нас московские попы льготами пользуются, а вы о простой вате. Гриневич - випускникам шкіл на окупованих територіях: "Приїжджайте навчатися в Україну" - Цензор.НЕТ 1485
Если б было желание - можно было б попытаться перевоспитать детей. Но увы - у этих чинуш нет ни желания ни пинка под зад. Одно мин оккупированных чего стоит - сборище ваты, моральных ур-ов и диверсантов.
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Из-за этих льгот детей заставляют учиться там, хотя бы пред выпускным классом.
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невже пані Гриневич думає, що за кілька років в цих ватоцефалів щось зміниться? гени змінюються тільки цианідом
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Их не нужно изменять. А работу давать нужно. За бабло будут пахать и в жопу целовать.
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Не випускникам! Дітей слід забирати раніше.
колись після 7 класу йшли у ФЗУ, фабрично-заводські училища, жили у гуртожитках і нічого, достойні люди виростали.
А якщо визначити певні школи, подалі на захід, і організувати при них гуртожиткі і нехай діти там вчаться після 7-8 класу?
Може більше толку буде?
Хто підкаже, якцю думку до пані Гориневич донести?
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Нахрен они тут потрібні, здуріла баба..В парашку нехай їдуть..
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Дура. Это шо ,ты,получается о возвращении территорий даже и не помышляешь ?
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Так иди воюй за свою родину, возвращай, а не воняй тут круглосуточно.
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Может их ещё в военные училища, без конкурса...
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Есть проблема: документы об образовании, выданные на неподконтрольной территории являются недействительными. У нас признают только документы о рождении и смерти, выданные "там".
Ну и на каком основании подростки без признанного среднего образования будут приняты в ВУЗы? Пускай поступают сперва в школу, получают образование, а затем на общих основаниях... А то скоро опять услышим, что все мы должны народу Бамбаса.
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Гриневич и ей подобные мечтатели о " наших людях" просто проститутки политические присмыкалы прокацапские. Четыре года эти абитуриенты живут по законам рафии , без украинских символов, без изучения государственного языка.Зачем принимать на льготных условиях перевертнев. Пусть сдают как все. Не сдали пошли на хе..р. Пусть папам и мамам скажут спасибо. Чем хуже те дети которые живут не на оккупированной территории? Гриневич думает что после этих уступок эти абитуриенты будут патриотами Украины? На каникулы поедут себе в анклав носить полосатую ленточку, отец расскажет как правильно убивать укропов, так можно и повеситься. Раздвоение личности.
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підтримую кожне слово, у кацапські вузи нехай йдуть. Боже, яка плять у владі.
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Мені от цікаво - в Ізраїлі отак запрошують арабську молодь після закінчення палестинських шкіл отримувати вищу освіту в Єрусалімі, Тель-Авіві та Хайфі?
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гріневич забула , чи не знає - " скільки вовка не годуй , він в ліс дивиться...." ...
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Все вірно, але в мене (як старого адепта одного музично-містичного культу) трохи бомбануло, бо в нас вовки та ліс - це сакральне Гриневич - випускникам шкіл на окупованих територіях: "Приїжджайте навчатися в Україну" - Цензор.НЕТ 5331
Тут скоріше облізла собака дивиться на свої терикони.
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На кой хрен нам тут нужны эти носители скрепной хромосомы.
Знаем мы, что представляет собой бамбасо-лугандонская "молодёжь".
На росисе уже эпидемия вырвиглазной мерзости под названием АУЕ (кто не в курсе - гуглите осторожно, ибо лютый пздц). Что хреново, отдельные проявления замечены и у нас. Не хватало ещё массового АУЕния украинской молодёжи.
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То есть министр образования признала Крым и часть Донбасса НЕ Украиной?
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Мать Тереза, етить её мать! Пусть к себе домой приглашает.
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Ну да пусть приезжают, у нас ведь сепаратистов мало. у нас не нападают на АТОшников, не убивают журналистов. Так что пусть приезжают...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГриневич - выпускникам школ на оккупированных территориях: "Приезжайте учиться в Украину"
 
 
 
 
 
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