 Гриневич - выпускникам школ на оккупированных территориях: "Приезжайте учиться в Украину"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на заседании Кабинета министров.
"Приезжайте учиться в Украину. Мы организовываем вступление. Нам нужны граждане, которые потом интегрируют эти территории в Украину", - сказала она.
Для абитуриентов из оккупированных территорий будут действовать 75 образовательных центров "Крым - Украина" и "Донбасс-Украина".
Абитуриенты из Крыма и оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Им необходимо пройти государственную итоговую аттестацию по двум предметам (украинский язык, история Украины), а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.
Данная система не распространяется на медицинские вузы, однако абитуренты из оккупированных территорий могут вступать в медицинские вузы Украины по общей системе.
Или украинский язык?
Если б было желание - можно было б попытаться перевоспитать детей. Но увы - у этих чинуш нет ни желания ни пинка под зад. Одно мин оккупированных чего стоит - сборище ваты, моральных ур-ов и диверсантов.
колись після 7 класу йшли у ФЗУ, фабрично-заводські училища, жили у гуртожитках і нічого, достойні люди виростали.
А якщо визначити певні школи, подалі на захід, і організувати при них гуртожиткі і нехай діти там вчаться після 7-8 класу?
Може більше толку буде?
Хто підкаже, якцю думку до пані Гориневич донести?
Ну и на каком основании подростки без признанного среднего образования будут приняты в ВУЗы? Пускай поступают сперва в школу, получают образование, а затем на общих основаниях... А то скоро опять услышим, что все мы должны народу Бамбаса.
Тут скоріше облізла собака дивиться на свої терикони.
Знаем мы, что представляет собой бамбасо-лугандонская "молодёжь".
На росисе уже эпидемия вырвиглазной мерзости под названием АУЕ (кто не в курсе - гуглите осторожно, ибо лютый пздц). Что хреново, отдельные проявления замечены и у нас. Не хватало ещё массового АУЕния украинской молодёжи.
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