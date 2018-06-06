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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВНО (179) английский язык (57) Гриневич (297)

 В этом году на ВНО по английскому языку впервые был введен блок аудирования. Именно к нему было больше всего претензий, - Гриневич

В этом году на ВНО по английскому языку впервые был введен блок аудирования. Это показало проблемы, существующие в преподавании английского языка в украинских школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров сообщила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, именно к блоку аудирования (слушание фрагмента на английском) было больше всего претензий.

"Были претензии к тому, как отображался звук или к тому, как диктор их зачитывал. Второй случай – некоторые выпускники жаловались, что они сидели далеко и для них не увеличили громкость", - сообщила министр.

По ее словам, действующий сегодня компенсаторный механизм и процедура апелляции позволяют решить данные проблемы. Выпускники, жалобы которых будут удовлетворены, смогут пересдать аудирование 4 июля.

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"Все случаи апелляции мы рассматриваем", - сказала Гриневич.

Гриневич отметила, что учителя в школе, как правило, не проводили с учениками аудирование, поэтому для многих выпускников это стало неожиданностью.

Кроме того, министр подчеркнула, что ВНО в этом году будет введено при вступлении в магистратуру. В том числе, обязательным будет ВНО по английскому языку.

Источник: https://censor.net.ua/n3069994
 
 
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Робиться все, щоб в Україні нормально звучала лише російська мова.
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Спасибо за подтверждение моей версии. Собственно, мой вопрос был риторическим, ты мог бы и не утруждать себя.
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русскаму стидна назвать сібя русскім...пахвальна...
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Если Украина решила стать частью Евросоюза - необходимо сделать английский официальным (не государственным) языком - украинцы должны стать конкурентноспособными в будущем государстве - Евросоюзе!
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...а чого лише англійську?...можна всі мови світу зробити в Україні офіційними...будемо найбільш конкурентноздатною країною у світі...кожного, хто є, чи вважає себе російськомовним українцем треба запитувати - а чого ти російськомовний?
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придурки ненормальные! для того, чтобы проверять аудирование, в каждой школе должен быть лингафонный кабинет. в крайнем случае - подходящая аудио аппаратура. за 16 лет работы еще нигде не встречал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году на ВНО по английскому языку впервые был введен блок аудирования. Именно к нему было больше всего претензий, - Гриневич
 
 
 
 
 
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