 В этом году на ВНО по английскому языку впервые был введен блок аудирования. Именно к нему было больше всего претензий, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров сообщила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, именно к блоку аудирования (слушание фрагмента на английском) было больше всего претензий.

"Были претензии к тому, как отображался звук или к тому, как диктор их зачитывал. Второй случай – некоторые выпускники жаловались, что они сидели далеко и для них не увеличили громкость", - сообщила министр.

По ее словам, действующий сегодня компенсаторный механизм и процедура апелляции позволяют решить данные проблемы. Выпускники, жалобы которых будут удовлетворены, смогут пересдать аудирование 4 июля.

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"Все случаи апелляции мы рассматриваем", - сказала Гриневич.

Гриневич отметила, что учителя в школе, как правило, не проводили с учениками аудирование, поэтому для многих выпускников это стало неожиданностью.

Кроме того, министр подчеркнула, что ВНО в этом году будет введено при вступлении в магистратуру. В том числе, обязательным будет ВНО по английскому языку.