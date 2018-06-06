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 Швейцария поставит на Донбасс 1,7 тыс. тонн химреагентов для очистки воды, - МинВОТ

Швейцария 4-12 июня в восьмой раз предоставит гуманитарную помощь для Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Общий бюджет гуманитарной помощи составляет примерно 2,2 млн швейцарских франков. Груз состоит из примерно 1700 тонн химических реагентов для очистки воды (сульфат алюминия, известь и др.), которые будут использоваться на водоочистной станции КП "Компания "Вода Донбасса", а также оборудование для производства гипохлорита натрия", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет доставлено наиболее необходимое медицинское оборудование и запасные части к нему для учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей.

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"Поступление грузов будет происходить в течение всего указанного периода в разные населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Ориентировочное общее количество грузовиков составит примерно 65 автомобилей", - уточнили в МинВОТ.

В настоящее время гуманитарный груз в виде медицинского оборудования передан КУ "Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья ребенка и женщины" и Волновахской центральной районной больнице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069993
 
 
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а від колорадських жуків нічого не має? Швейцария поставит на Донбасс 1,7 тыс. тонн химреагентов для очистки воды, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1065
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Лучше бы Швейцария поставила на Донбасс 1,7 тыс. тонн химреагентов для очистки мозгов луГОНДОНЦЕВ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШвейцария поставит на Донбасс 1,7 тыс. тонн химреагентов для очистки воды, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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