 Россиянин получил 2 годам условно с конфискацией компьютера за пост в соцсети с критикой Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В публикации мужчина высказывался против Путина.
Электрика обвинили в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства.
Расскажите про то как вам тяжко в Украине под властью «порохоботов»...
неплохо....
а вот, к примеру, под рюмаху кто из расиянтов раскажет анекдот про сцаря и его застукают, как поступят с рюмахой, спиртным и закусью?
сразу оговорюсь, если расиянт не хлебал баяру с горла.