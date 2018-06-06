 Россиянин получил 2 годам условно с конфискацией компьютера за пост в соцсети с критикой Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В публикации мужчина высказывался против Путина.

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Электрика обвинили в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства.