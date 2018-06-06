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Все про:интернет (1416) Путин (23880) Россия (69514) социальные сети (435)

 Россиянин получил 2 годам условно с конфискацией компьютера за пост в соцсети с критикой Путина

В России Торопецкий районный суд Тверской области приговорил к двум годам условно 51-летнего электрика Владимира Егорова, которого обвинили в экстремизме из-за поста против президента Владимира Путина в соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В публикации мужчина высказывался против Путина.

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Электрика обвинили в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3069975
 
 
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А ну зрадофилы.
Расскажите про то как вам тяжко в Украине под властью «порохоботов»...

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получил 2 годам условно с конфискацией компьютера

неплохо....
а вот, к примеру, под рюмаху кто из расиянтов раскажет анекдот про сцаря и его застукают, как поступят с рюмахой, спиртным и закусью?
сразу оговорюсь, если расиянт не хлебал баяру с горла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссиянин получил 2 годам условно с конфискацией компьютера за пост в соцсети с критикой Путина
 
 
 
 
 
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