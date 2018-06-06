 Генштаб РФ приказал террористам на Донбассе снизить интенсивность боев на период проведения в России ЧМ по футболу, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы ИС, нардеп (НФ) Дмитрий Тымчук.

"Российское оккупационное командование, согласно указанию Генштаба ВС РФ, отдало указание подчиненным формированиям оккупационных войск на снижение активных боевых действий на период проведения в РФ Чемпионата мира по футболу", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем он отметил, что за последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок "Град-П", БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период).