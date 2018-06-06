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 Генштаб РФ приказал террористам на Донбассе снизить интенсивность боев на период проведения в России ЧМ по футболу, - ИС

Генштаб ВС РФ приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы ИС, нардеп (НФ) Дмитрий Тымчук.

"Российское оккупационное командование, согласно указанию Генштаба ВС РФ, отдало указание подчиненным формированиям оккупационных войск на снижение активных боевых действий на период проведения в РФ Чемпионата мира по футболу", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем он отметил, что за последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок "Град-П", БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период).

Генштаб РФ приказал террористам на Донбассе снизить интенсивность боев на период проведения в России ЧМ по футболу, - ИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069971
 
 
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Внимание!!!
В сеть попали уникальные кадры зачатия ополченца ДыНыЭр !!

https://www.facebook.com/viralvideogold/videos/1930000347291365/
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Самое время шаг за шагом начать освобождение окупированной территории. После ЧМ уже шанса не будет.
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Прочитали мои мысли.Порошенко сидит как в ж-пе.Надо бы думать и за освобождение Украины хотя бы небольшими участками и постепенно.
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Военкоматы працюют с 08:00 до 18:00, без выходных.
Так шо, вперед!

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И шо?
Неужели перестанут ловить негров НАТО по Донецку?!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенштаб РФ приказал террористам на Донбассе снизить интенсивность боев на период проведения в России ЧМ по футболу, - ИС
 
 
 
 
 
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