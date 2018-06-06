 Суд над Януковичем: допрос крымчанина Рапопорта. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:30 Адмирал Ильин (экс-командующий ВМСУ, а затем - экс-глава Генштаба ВСУ. - Ред.) встречался с Командующим ЧФ РФ Витко в своем кабинете, но свидетель не присутствовал при этой встрече.

Говорит, что происходило усиление группировки ВМС в Крыму.

22 февраля должно было пройти совместное с ЧФ РФ мероприятие. "Никаких вопросов не возникало, мероприятие было проведено в штатном режиме", - вспоминает Рапопорт. 23 февраля, когда узнали, что Турчинов стал и.о. президента, был избран т.н. "народный мэр" Чалый. Свидетель говорит, что до этого ничего о Чалом не знал.

Также говорит, что у крымчан не было информации, и они боялись.

Судья объявляет перерыв на 10 минут для улучшения качества видеосвязи.

10:21 Свидетель утверждает, что крымчане не поддержали Майдан, что в Севастополе были пророссийские настроения. "Угрожали "Правым сектором" и так называемым поездом дружбы. Люди были в неведении", - вспоминает он.

Рапопорт отмечает, что ЧФ усиливал свои объекты, и до референдума никакие другие действия не проводились со стороны РФ.

10:15 Рапопорт рассказывает о своей службе в ВМСУ. В 2014 году обеспечивал деятельность вице-адмирала Гайдука. В апреле 2014 убыл из Крыма в Одессу, а в сентябре 2015 был уволен по состоянию здоровья в звании капитана первого ранга.

Адвокаты спрашивают о состоянии флота.

Свидетель говорит, что в 1998 году имел зарплату в размере 500 гривен. У офицеров РФ на такой же должности было 1500 гривен. Но позже и украинским военнослужащим повысили в два раза. В 2011 году было построено общежитие. Также был заложен корвет "Владимир Великий".

"Начали давать квартиры... Проводилась работа с местными органами самоуправлениями. Ситуация менялась в лучшую сторону. Город был пророссийски настроен, но мы меняли ситуацию", - говорит Рапопорт.

10:10 Зашли судьи.

Сегодня по видеосвязи допрашивают свидетеля из оккупированного Крыма Рапопорта.





Напомним, на позапрошлом заседании допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).