 Суд над Януковичем: допрос экс-адъютанта Ильина Рапопорта. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:40 "Мы не можем брать пример с прокуратуры, которая подготовила речь еще до заслушивания всех свидетелей", - говорит Сердюк и просит назначить дату дебатов позже.

Судья Давятко говорит, что пришло письмо от Януковича, где он запрещает адвокатам участвовать в дебатах, пока не будут заслушаны все свидетели.

Судья: "Вы можете объяснить Виктору Федорович Януковичу, что в случае запрета участвовать вам, суд назначит государственного адвоката?"

Девятко говорит, что оценил все аргументы Сердюка, и что после допроса свидетелей, которые придут или будут допрошены по видеосвязи, состоится возврат к дебатам.

"Суд назначает судебные дебаты на 30 и 31 июля. Резервная дата - 1 августа", - говорит Девятко, добавляя, что в случае срыва или неявки защиты, будет привлечен бесплатный адвокат.

Объявляется перерыв до 10 утра 8 июня.

По словам адвоката Сердюка, в пятницу хотят заслушать экс-руководителя штаба службы безопасности президента Януковича Владимира Павленко.

11:35 Допрос окончен.

Адвокат Сердюк говорит, что защита подготовила заявление о том, как будут готовится к дебатам: хотят отслушать все видео допросов свидетелей, а это около 10 дней и 75 часов видео.

Также хотят, чтобы были все стенограммы. Нужно подготовиться к дебатам с цитатами - это около 50 часов видео и аудио записей, приблизительно 7 дней.

Нужно пересмотреть и проанализировать видеозаписи адвокатов - это около 52 часов и порядка 10 дней.

69 дней уйдет на подготовку аргументов.

На каждый том идет день.

На подготовку текста дебатов уйдет не меньше 2 месяцев.

Потом нужно согласовать позицию с клиентом и учесть возможные новые доказательства, которые ищет защита.

"Во время этой работы защита должна участвовать в других уголовных делах", - говорит Сердюк.

Еще 48 дел у них, помимо всех дел Януковича, говорит Сердюк.

"С учетом всего вышесказанного стороне защиты для подготовки нужно не меньше пяти месяцев, но окончательный срок нужно согласовать с Януковичем", - резюмирует Сердюк.

11:30 Адвокат Сердюк спрашивает, знало ли командование в Киеве о захвате частей в Крыму.

Рапопорт говорит, что знали, так как Гайдук докладывал.

Сердюк: Была ли дана команда Турчиновым деблокировать, применять силу и так далее?

Рапопорт: Я о таком не знаю. Команды покинуть штаб флота не было. Просто все офицеры вышли и покинули его, а Гайдук уже был захвачен казаками. Российские военные зашли в штаб после проведения т. н. референдума.

Крым спрашивает, с какой целью ЧФ РФ блокировал украинские корабли в бухтах.

Адвокаты протестуют и говорят, что свидетель об этом узнал из СМИ.

Суд допускает вопрос

Рапопорт: Я не могу ответить, потому что не являлся военнослужащим ЧФ РФ.

О референдуме говорит, что он в нем не участвовал. Многие люди участвовали и поддержали РФ, но ни один военный ВМС не участвовал. "Согласно законодательству Украины, этот референдум незаконный", - добавляет он.

11:25 Прокуроры спрашивают, почему украинские военные были вынуждены покинуть полуостров.

Адвокаты протестуют, но суд допускает вопрос.

Свидетель: Я не являлся тем должностным лицом, которое могло знать, кто отдает такие приказы. Мне лично позвонил Найда, и я выехал в Одессу.

Прокурор Кравченко: Я спрашивал, почему так случилось, что военные части Украины покинули Крым.

Свидетель: Потому что они были захвачены.

Прокурор: Кем?

"Сначала казаками. Потом туда зашли военные ЧФ РФ", - отвечает Рапопорт.

"Спасибо, у нас больше нет вопросов", - гворит прокурор.

11:21 Судья: Что сейчас со штабом флота?

"Там выставлены заградительные щиты, переварены ворота, флаги РФ", - говорит свидетель.

Сулья спрашивает, был ли Рапопорт свидетелем захвата воинских частей военными РФ.

Рапопорт: Не был.

О причинах введения полной боевой готовности свидетель говорит, что приказ был отдан после захвата административных зданий. О дальнейших планах Ильина он не знал.

Рапопорт говорит, что выехал из Крыма 4 апреля.

11:16 Крым спрашивает, кто захватил административные здания в АРК.

Рапопорт говорит, что не знает: Ильин сказал, что захвачено здание, кем он не сказал

Крым: Кто осуществлял окружение штаба ВМС?

Свидетель: Гражданское население. Также люди в зеленой форме, с оружием и без знаков отличия. Это были отряды самообороны, бывшие уволенные находились на блокпостах.

Прокурор спрашивает еще раз, что за военные были на "Тиграх".

Свидетель говорит, что таких машин около штаба ВМС не было. Были люди в зеленой форме без опознавательных знаков. Также там были т.н. казаки, добавляет он.

11:10 Свидетель: После Ильина командующим флота был назначен Березовский, который после принес присягу "народу Крыма" и призывал перейти на сторону "народа Крыма". Березовскрго назначил Турчинов по ходатайству Тенюха. Позже Ильин говорил с Тенюхом по телефону, но о чем - не известно.

К допросу приступает обвинение. Спрашивают, может ли министр обороны давать приказы о выполнении или невыполнении приказа начальника Генштаба.

"Я не могу ответить на этот вопрос", - говорит Рапопорт.

"Если это касается того, что Тенюх давал приказ не выполнять, то никаких распоряжений не было", - добавляет он.

"Почему Ильин тогда прекратил исполнять свои обязанности", - спрашивает прокурор Крым.

Вместо свидетеля отвечает адвокат Биленко: Потому что Ильин ушел на больничный.

11:06 Были еще встречи, продолжает свидетель, Шакура и Елисеев написали рапорта на увольнение.

После Рапопорт зашел в кабинет, увидел, что Ильину плохо: "Он попытался встать, я попросил этого не делать, налил ему воды, вызвал скорую помощь".

Давал ли Тенюх (министр обороны. - Ред.) команду, не выполнять приказ Ильина о приведении войск в полную боевую готовность, спрашивает Сердюк.

Прокуратура протестует, называя вопрос наводящим.

Судья переформулирует вопрос: Слышали ли вы, что говорил Тенюх?

"Я слышал разговор Воробьева с Ильиным. В нем было сказано - не выполнять приказы Ильина", - говорит Рапопорт, добавляя, что полная боевая готовность была снята, оружие сдали.

Судья: Кем была снята?

Свидетель: Я не знаю, кем была снята. Я знаю, был приказ сдать наше оружие в оружейную комнату.

11:00 Свидетель: 27 февраля около 5 утра оперативный дежурный сообщил, что меня вызывают домой к Ильину, и что ВМС Украины переведены в полную боевую готовность. В 5:30 утра Ильин спустился в авто и сообщил, что захвачено здание Совмина Крыма. Также Ильин сообщил, что это он отдал приказ о приведении в полную боевую готовность.

В 6 утра прибыли в штаб, продолжает Рапопорт. Ильин принимал доклады, на 10 утра собрал силовиков. После поехали на встречу с Чалым. Воронченко в тот момент находился в Симферополе, в штабе. В 14:00 Ильин встречался с Чалым в здании мэрии Севастополя. Там было еще два человека из команды Чалого. После вышли на пресс-конференцию, где сказали, что не должно быть кровопролития.

У здания администрации были люди, агрессивно настроенные мужчины. Милиция сделала коридор, по которому Ильин вышел и свидетель его увез. Затем позвонил генерал-полковник Воробьев и сообщил, что Тенюх сказал не выполнять приказы Ильина.

"Ильин был очень расстроен", - вспоминает Рапопорт.

10:52 Заседание возобновилось.

Свидетель рассказывает о встрече украинских силовиков в Крыму, после которой Рапопорт и Ильин отбыли в командование флота. Заслушал там отчет. После Ильин убыл на встречу с Витко (командующий ЧФ РФ. - Ред.). Свидетель на ней не присутствовал. После Ильин принимал других людей - ветеранов, духовенство. Вечером поехал в аэропорт "Бельбек", чтобы лететь в Киев. В аэропорту Ильин дал команду свидетелю и водителю выйти из авто, после чего связался с Заманой. Через пять минут разговора он сообщил, что ему не разрешили лететь в Киев, и сказали возвращаться в командование флота. Прибыв в командование флота, Ильин пытался связаться с Турчиновым, Заманой. Не получилось. Он провел совещание с командованием флота, после чего, уже вечером, Рапопорт отвез его домой.

10:30 Адмирал Ильин (экс-командующий ВМСУ, а затем - экс-глава Генштаба ВСУ. - Ред.) встречался с Командующим ЧФ РФ Витко в своем кабинете, но свидетель не присутствовал при этой встрече.

Говорит, что происходило усиление группировки ВМС в Крыму.

22 февраля должно было пройти совместное с ЧФ РФ мероприятие. "Никаких вопросов не возникало, мероприятие было проведено в штатном режиме", - вспоминает Рапопорт. 23 февраля, когда узнали, что Турчинов стал и.о. президента, был избран т.н. "народный мэр" Чалый. Свидетель говорит, что до этого ничего о Чалом не знал.

Также говорит, что у крымчан не было информации, и они боялись.

Судья объявляет перерыв на 10 минут для улучшения качества видеосвязи.

10:21 Свидетель утверждает, что крымчане не поддержали Майдан, что в Севастополе были пророссийские настроения. "Угрожали "Правым сектором" и так называемым поездом дружбы. Люди были в неведении", - вспоминает он.

Рапопорт отмечает, что ЧФ усиливал свои объекты, и до референдума никакие другие действия не проводились со стороны РФ.

10:15 Рапопорт рассказывает о своей службе в ВМСУ. В 2014 году обеспечивал деятельность вице-адмирала Гайдука. В апреле 2014 убыл из Крыма в Одессу, а в сентябре 2015 был уволен по состоянию здоровья в звании капитана первого ранга.

Адвокаты спрашивают о состоянии флота.

Свидетель говорит, что в 1998 году имел зарплату в размере 500 гривен. У офицеров РФ на такой же должности было 1500 гривен. Но позже и украинским военнослужащим повысили в два раза. В 2011 году было построено общежитие. Также был заложен корвет "Владимир Великий".

"Начали давать квартиры... Проводилась работа с местными органами самоуправлениями. Ситуация менялась в лучшую сторону. Город был пророссийски настроен, но мы меняли ситуацию", - говорит Рапопорт.

10:10 Зашли судьи.

Сегодня по видеосвязи допрашивают свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.





Напомним, на позапрошлом заседании допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).