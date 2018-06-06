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 Украинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи "народной милиции ЛНР" в районе Крымского, - Мысягин

5 июня в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское (Луганская область) снайпером ВСУ был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады "народной милиции ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин. Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе ликвидировали двух наемников РФ, - разведка

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Источник: https://censor.net.ua/n3069968
 
   
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Мысягин этот стал главным ньюсмейкером по Лугандону.
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Дай бог здоров"я всем погибшим за новороссосию !!!!
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вони "помічають" лише те, що куратори дозволяють))
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Не заметил, обычно ставят не кавычки а звёздочку и пишут сноску организация запрещённая в Украине. Спорить не стану, просто удалил пост.
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обычно и всега в подобных случайх ставят кавычки. Может у вас в казахском языке по другоу.
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В казахском не знаю. Зачем эти испражнения, пост я удалил.
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А схера ли "народная милиция", а не ТЕРРОРИСТЫ?
К чему это нас подготавливают?
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Как к чему. К полной децентрализации как говорил Гнойсман. Крым уже децентрализировали, осталось дамбас децентрализировать. А там уже как по рельсам Харьков, Одесса, Ужгород и тд...
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Ты случайно перепутал децентрализацию с сепаратизмом или просто тупой?
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Цензор шо то мы не поняли про НАРОДНУЮ МИЛИЦИЮ???
сепаратюга и колобрант...о5 и в Африке сепаратюга и колобрант
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Вітаю з влучним пострілом !!
Дякую, Друже!
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Ну на комбата надо учится.А значит не шахтер.Очередного кадрового военного рф упокоили. МОЛОДЦЫ. Респект снайперу.
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Надеюсь козлятко не сразу предстаыилось Люциферу....
А немножко подергало копытцами вспоминая всех убитых их рассчетом!
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В деяких моментах доречно дякувати Богу.
Це саме цей момент. Малувато таких моментів, правда.
Треба шукати, щоб більше було радісних моментів в житті.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи "народной милиции ЛНР" в районе Крымского, - Мысягин
 
 
 
 
 
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