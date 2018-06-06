 Украинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи "народной милиции ЛНР" в районе Крымского, - Мысягин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин. Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно", - написал он.
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К чему это нас подготавливают?
сепаратюга и колобрант...о5 и в Африке сепаратюга и колобрант
Дякую, Друже!
А немножко подергало копытцами вспоминая всех убитых их рассчетом!
Це саме цей момент. Малувато таких моментів, правда.
Треба шукати, щоб більше було радісних моментів в житті.