 Новый полигон твердых бытовых отходов возле Краматорска откроется до конца июля, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"До конца июля мы увидим возле Краматорска новый полигон мощностью 250 тыс. тонн в год", - заявил Зубко на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике" во вторник в Киеве.

Он напомнил, что мусор может быть использован для производства энергии, поэтому современные полигоны создают дополнительный ресурс для местной общины.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, Национальная стратегия управления отходами до 2030 года предусматривает постепенное сокращение количества мусорных полигонов до 300 – при 5470 действующих на сегодня. При этом, правительство намеренно провести оценку существующих полигонов с последующим переоснащением их части в соответствии с современными нормами и закрытием остальных. При необходимости также предусмотрено строительство новых площадок для захоронения мусора.

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Как сообщалось ранее, строительство второй очереди полигона возле Краматорска началось в августе 2017 года и планировалось завершить до конца 2017 года. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, полигон будет обслуживать весь север Донецкой области и должен ликвидировать все стихийные свалки. По его данным, областной экологический фонд выделил на данный проект 94 млн грн.

Вторая очередь полигона представляет собой комплекс из трех "экранов" (оснащенных соответствующим образом и вымощенных непроницаемой пленкой котлованов), отстойника для сбора фильтрата, объездной дороги и ограждения.