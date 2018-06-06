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 Политика Украины, Общество
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Все про:Краматорск (1818) экология (950) отходы (67) Зубко (345)

 Новый полигон твердых бытовых отходов возле Краматорска откроется до конца июля, - Зубко

Новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО) возле Краматорска откроется в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"До конца июля мы увидим возле Краматорска новый полигон мощностью 250 тыс. тонн в год", - заявил Зубко на конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике" во вторник в Киеве.

Он напомнил, что мусор может быть использован для производства энергии, поэтому современные полигоны создают дополнительный ресурс для местной общины.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, Национальная стратегия управления отходами до 2030 года предусматривает постепенное сокращение количества мусорных полигонов до 300 – при 5470 действующих на сегодня. При этом, правительство намеренно провести оценку существующих полигонов с последующим переоснащением их части в соответствии с современными нормами и закрытием остальных. При необходимости также предусмотрено строительство новых площадок для захоронения мусора.

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Как сообщалось ранее, строительство второй очереди полигона возле Краматорска началось в августе 2017 года и планировалось завершить до конца 2017 года. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, полигон будет обслуживать весь север Донецкой области и должен ликвидировать все стихийные свалки. По его данным, областной экологический фонд выделил на данный проект 94 млн грн.

Вторая очередь полигона представляет собой комплекс из трех "экранов" (оснащенных соответствующим образом и вымощенных непроницаемой пленкой котлованов), отстойника для сбора фильтрата, объездной дороги и ограждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069965
 
 
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радість яка - черговий срач організовують.... Новый полигон твердых бытовых отходов возле Краматорска откроется до конца июля, - Зубко - Цензор.НЕТ 6365 а де новини про відкриття сміттєпереробних заводів?
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Срач будет в случае если таки послушают зрадофилов и пооткрывают мусуроперерабатывающие заводы, а потом пришлют в платежках тариф за переработку этого мусора)
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в европе заводы открывают.
там уже начали не только новые полигоны открывать а и старые раскапывать для переработки.
а у нас как обычно - повод для гордости очередная свалка.
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Заводы надо строить для переработки мусора, а не полигоны стряпать.
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Вы когда мля начнете заводы по переработке строить?? Какие полигоны, 21 век на дворе!!
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Пока Жебрик не в теме насчет завода. Ждем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый полигон твердых бытовых отходов возле Краматорска откроется до конца июля, - Зубко
 
 
 
 
 
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