 Украинцев призвали прийти в четверг под ВР на митинг в поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде: Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Также об этом на своей странице в Фейсбуке написал соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар.

"Итак, что я узнал в последние дни:

1. Что коррупция - это не беда.

2. Что МВФ нам не нужен.

3. Что антикоррупционеры хуже коррупционеров.

4. Запад является врагом Украины и хочет скупить наши черноземы.

5. Что у нас профицит бюджета в результате стремительного экономического роста.

6. Ахметов не сидит, а значит, НАБУ не нужно.

7. Что антикоррупционеры заинтересованы в коррупции, иначе им денег не дадут.

8. Что во всем виноват Сорос.

9. Что НАБУ никого не посадило, а значит, не работает (напомню, посадить может только суд, но многие люди считают иначе).

10. Что Украина не имеет больших долгов, а это нас просто пугают.

11. Что Украине нужно выбрать собственный путь и не слушать ничьих советов.

12. Что коррупцию уже победили.

Замечательные утверждения, и в ближайшее время будет больше и разнообразнее", - написал Пекар.

"Поэтому я завтра в 9:30 буду под Верховной Радой, чтобы напомнить народным депутатам: отделаться от создания Антикоррупционного суда по международным требованиям не получится", - резюмировал он.

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К аналогичному заключению пришел и Юрий Бутусов: "Четверг - важный день. Акция под Верховной Радой, на которой надо быть. Надо показать народным депутатам, что это одна из последних возможностей для принятия закона об Антикоррупционном суде, это репутация не только власти, но и всей страны, и каждый, кто это осознает, должен сделать свой вклад и свой поступок. Антикоррупционный суд, где конкурсная комиссия будет действовать согласованно с нашими западными союзниками - это важный политический шаг в развитии демократии в Украине, это приоритет для государства и общества. Поэтому, предлагаю встречу".

"ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ЗА АНТИКОРСУД. Страна подошла к финалу. Принятие столь необходимого Антикоррупционного суда уже не за горами. Наши международные партнеры из ЕС и МВФ не дураки и принципиально стоят до конца: международные эксперты будут иметь право вето на кандидатов в судьи Антикоррупционного суда или Украина не получит очередной транш МВФ и макрофинансовой помощи с ЕС. Доверия к сегодняшней судебной системы (которая по идее власти должна была избрать судей АнтиКор Суда) - нет, от слова совсем. Президент Порошенко прекрасно осознает, что без транша МВФ и макрофинансовой помощи ЕС - Украина будет в ближайший год иметь перспективу дефолта. Поэтому он вынужден будет принять требования международных кредиторов. Теперь мяч на стороне Верховной Рады. Депутаты должны найти голоса за Закон в редакции, которая предусматривает вето международных экспертов на отбор судей в Высший Антикоррупционный Суд", - добавил журналист.

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"Поэтому. Мы, неравнодушные граждане, обращаемся ко всем председателей фракций Верховной Рады и призываем народных депутатов поддержать законопроект о Высшем Антикоррупционном Суде в редакции, которую требует МВФ и Венецианская Комиссия, с правом вето международных экспертов при отборе судей. Если такое голосование будет провалено - мы оставляем за собой право на все разрешенные законом методы воздействия на политиков, которые захотят провалить этот законопроект. Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры и к новому справедливому общественному договору", - резюмировал Бутусов.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Нардепам необходимо рассмотреть 1927 поправок к нему. По состоянию на утро 6 июня парламенту осталось рассмотреть 271 поправку. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.



