 Минюст взыскал почти 90 млн долгов по зарплате за два месяца, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщил глава министерства Павел Петренко.

"Только за 2 месяца работы исполнители Министерства юстиции взыскали 89 млн грн в пользу почти 6,5 тыс. работников", - отметил Петренко.

В частности, отметил он, ликвидированы миллионные долги по зарплате ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" - 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП "Предприятие коммунальной собственности" - 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП "Ровенский облавтодор" - 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО "Мелитопольгаз" - 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн грн в пользу 118 работников.

Отмечается, что лучшие результаты по взысканию задолженностей по зарплате продемонстрировали в Запорожской, Ривненской, Луганской, Донецкой, Львовской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Таким образом, добавил Петренко, отделом ГИС центрального аппарата Минюста обеспечено выплату работникам различных компаний более 12 млн гривен.

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"Впрочем, как и в случае с кампанией по взысканию алиментов, мобильные группы - не единственное средство воздействия на недобросовестных работодателей. Минюст запустил электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат. Он является публичным, следовательно все контрагенты той или иной компании смогут узнать о существующих проблемах и подумать, стоит ли иметь дело с такими бизнесменами. Поэтому борьба идет на всех фронтах и мы не собираемся останавливаться. Право граждан на оплату труда является неотъемлемым и ни один работодатель не должен им пренебрегать", - подчеркнул министр юстиции.

Петренко заявил, что долг предприятий перед сотрудниками превышает 2 млрд грн, а в органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 398 млн грн.

Среди крупнейших должников по словам министра - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб "Металлист" - 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" - 16,9 млн грн.

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"Это лишь вершина айсберга. В каждой области есть свои "рекордсмены", которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы органов ГИС в этом направлении", - отметил министр юстиции.

Петренко напомнил, что кампания по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы стартовала 2 апреля 2018 года. Во всех регионах созданы штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные спецгруппы.