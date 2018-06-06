 Минюст взыскал почти 90 млн долгов по зарплате за два месяца, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщил глава министерства Павел Петренко.
"Только за 2 месяца работы исполнители Министерства юстиции взыскали 89 млн грн в пользу почти 6,5 тыс. работников", - отметил Петренко.
В частности, отметил он, ликвидированы миллионные долги по зарплате ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" - 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП "Предприятие коммунальной собственности" - 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП "Ровенский облавтодор" - 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО "Мелитопольгаз" - 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн грн в пользу 118 работников.
Отмечается, что лучшие результаты по взысканию задолженностей по зарплате продемонстрировали в Запорожской, Ривненской, Луганской, Донецкой, Львовской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Таким образом, добавил Петренко, отделом ГИС центрального аппарата Минюста обеспечено выплату работникам различных компаний более 12 млн гривен.
"Впрочем, как и в случае с кампанией по взысканию алиментов, мобильные группы - не единственное средство воздействия на недобросовестных работодателей. Минюст запустил электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат. Он является публичным, следовательно все контрагенты той или иной компании смогут узнать о существующих проблемах и подумать, стоит ли иметь дело с такими бизнесменами. Поэтому борьба идет на всех фронтах и мы не собираемся останавливаться. Право граждан на оплату труда является неотъемлемым и ни один работодатель не должен им пренебрегать", - подчеркнул министр юстиции.
Петренко заявил, что долг предприятий перед сотрудниками превышает 2 млрд грн, а в органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 398 млн грн.
Среди крупнейших должников по словам министра - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб "Металлист" - 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" - 16,9 млн грн.
"Это лишь вершина айсберга. В каждой области есть свои "рекордсмены", которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы органов ГИС в этом направлении", - отметил министр юстиции.
Петренко напомнил, что кампания по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы стартовала 2 апреля 2018 года. Во всех регионах созданы штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные спецгруппы.
очередной фейк.....
"Российские военные наконец объяснили загадочное и краткое появление прототипов малозаметных истребителей С-57 в Сирии в феврале, - рассказывает Дэвид Акс в The Daily Beast. - Истребители Су-57 провели "практические" пуски "многообещающих тактических крылатых ракет", как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии минобороны в Москве".
"Однако есть основательные причины полагать, что объяснения Шойгу - вранье. Похоже, Кремль полон решимости выставить свои малозаметные истребители в как можно лучшем свете, так как перспективы массового производства проблемных боевых самолетов меркнут", - говорится в статье.
"Ничто в видеозаписи, показанной Шойгу, не подтверждает, что пуск прошел в Сирии, а не, скажем, на отдаленном испытательном полигоне в российской глубинке. Центральное командование сказало The Daily Beast, что не может подтвердить запуск каких бы то ни было ракет посредством Су-57 в Сирии. Российское министерство обороны не ответило на электронное письмо с просьбой предоставить твердые свидетельства предполагаемого испытания ракет", - рассуждает журналист.
"Писатель Том Купер, эксперт по российским вооружениям, сказал, что скептически относится к заявлению Шойгу", - передает Акс. "Было бы слишком рискованно испытывать новые крылатые ракеты в Сирии, - сказал Купер The Daily Beast. - Что, если бы ракета потерялась? Приземлилась бы в Турции? Или в Ливане? Или в Израиле?"
"Более того, по словам Купера, любые воздушные испытания в Сирии выставили бы новое и предположительно продвинутое оружие для пристального обозрения находящимися рядом американскими и союзническими солдатами. Купер пошутил, что проводить испытания над Сирией - все равно что упаковать боеприпасы и отправить их "прямиком в Белый дом", - говорится в статье.
"Павел Подвиг, эксперт по российской армии, сказал The Daily Beast, что рассказ Шойгу об испытании ракет "может быть" простой пропагандой", - передает Акс.
"Джастин Бронк, эксперт по боевым самолетам в Королевском институте оборонных исследований (Великобритания), сказал Business Insider, что Россия "отчаянно" нуждается в иностранных инвестициях для продолжения работы над Су-57. В этом контексте драматичное - пусть даже инсценированное - испытание ракет имеет смысл", - говорится в статье.
По словам Купера, когда речь идет о проблемной московской программе создания истребителей-невидимок, "все инсценируется показухи ради. И почти наверняка в России".