 По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное дело, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.