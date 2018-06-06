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 По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное дело, - Нацполиция

По факту пожара в зоне ЧАЭС открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим", - сказано в сообщении.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Источник: https://censor.net.ua/n3069961
 
   
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Режут лес гектарами...вывозят на продажу
Потом делают подпал...
ВУАЛЯ)
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ще б перевірили чи можна буде їсти чорницю після цього? не осяде воно на грунті в лісах навколо? бо скоро розпочнеться сезон чорниці яка дуже корисна сама по собі
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное дело, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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