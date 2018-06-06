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Все про:ООН (2481) сессия (221) Эквадор (13)

 Главу МИД Эквадора Гарсес избрали председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана на пост председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе прошедшего во вторник голосования кандидатуру М.Ф.Э.Гарсес поддержали 128 членов Генассамблеи. В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.

М.Ф.Э.Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическими и информационными нападками, которые окрашены мужским шовинизмом и дискриминацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН

Западные СМИ отмечают, что официально М.Ф.Э.Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре этого года. На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Постоянного представителя Украины при ООН Ельченко избрали вице-главой 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3069958
 
 
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в бессмысленной организации выбрали бессмысленного генсека
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Не генсека, а секретаршу. Прекрасный выбор!
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Председателя на очередную Генассамблею избирают всегда ,вы хоть в школе училисЬ?
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Фух, аж от сердца отлегло...а я-то опасался, что выберут от Мексики, Венесуэлы, и т.д. по списку.... Главу МЗС Еквадору Гарсес обрали головою 73-ї сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6247
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлаву МИД Эквадора Гарсес избрали председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
 
 
 
 
 
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