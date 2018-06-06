 Главу МИД Эквадора Гарсес избрали председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе прошедшего во вторник голосования кандидатуру М.Ф.Э.Гарсес поддержали 128 членов Генассамблеи. В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.

М.Ф.Э.Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическими и информационными нападками, которые окрашены мужским шовинизмом и дискриминацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН

Западные СМИ отмечают, что официально М.Ф.Э.Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре этого года. На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Постоянного представителя Украины при ООН Ельченко избрали вице-главой 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года.