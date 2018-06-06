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 Политика Украины
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 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: осталась 271 поправка

Верховная Рада 6 июня продолжит рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутатам осталось рассмотреть 271 поправку к проекту закона №7440 "О Высшем антикоррупционный суд". В общем при его подготовке ко второму чтению депутаты подали к нему 1927 поправок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - будет дефолт, - Сыроид. ВИДЕО

Во второй половине дня 6 июня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Источник: https://censor.net.ua/n3069956
 
 
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Шоу издевательство над страной продолжается. Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: осталась 271 поправка - Цензор.НЕТ 9355
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десяток картинок из нормы 60 пропагандист сайтов РФ уже впарил. Действительно, дурдом.
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Как сводки с фронта. А на самом деле, это не смешно. Что ж это за экономика такая, что без кредита МВФ страна автоматически уходит в дефолт...
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А Беларусь зачем берет кредиты? "Что ж это за экономика такая?"...

Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году.
Платежи по госдолгу не снижаются, а растут, и это серьезная проблема, считают эксперты.
Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать. В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Расходы по обслуживанию госдолга становятся все больше и в нынешнем году увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом.
Как Беларусь будет рассчитываться по долгам
На обслуживание госдолга в 2018 году Беларуси предстоит направить 2,54 млрд рублей. Согласно оценкам властей, эта сумма будет примерно на 25% больше по сравнению с долговым бременем, которое нес бюджет в 2017 году в связи с необходимостью платить проценты по ранее привлеченным заимствованиям.
Основные выплаты связаны с долговыми обязательствами перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.
Две трети этих денег Беларусь должна вернуть восточным кредиторам.

https://naviny.by/article/20180115/1515994932-komu-i-skolko-dolzhna-belarus-v-2018-godu
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больше поправок - меньше шансов попасть под каток.
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поправку робить президент. а ним керована більшість вправно голосує , а на більше цей залежний від нього парламент неспроможний
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Президент инициировал этот законопроект, Алибабаевич,а парламентарии вносят поправки...
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Хлопцы, мне вот интересно, вы выберите шоколадного бандита на второй срок? Я буду долго ржать, если выберете.
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Оно соевое очень хочет, старается, посипаки корячатся на всех направлениях.
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ви свого долб..ба вже який раз вибираєте?
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А он их устраивает. Своё пахнет, а чужое смердит. Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 8748
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будешь ржать со своего бацьки, когда лет через 10 он будет ссаться в штаны от старости во время очередной промовы
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Nevyberyt eto tocno,no garantiruju kogo vyberyt i na togo toze samoje budet pisat,kak na Petiu posle kakix 2 letРада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 5820
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Belorusiji ,tak i vyberat nenado,tak vsio jasno 20 let v period
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Что очень перживаешь за Украину, мордва позорная? Расслабся и не суетись под мировым полицейским, вы уже все просрали, не видать вам Украину,как своих ушей
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А я верю, что люди, купившие себе за бюджетные деньги поместья с полями для гольфа, яхты и спорткары, добровольно, ради простых и малоприятных для них людей, всё таки создадут антикоррупционный суд, который посадить их пожизненно за решётку.

Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 4604

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Сам написал или где-то слямзил? Если сам - респект.
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Вера грозная сила,но лапша на уши милей
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Шо там рассматривать?
Взять антикоррупционный китайский закон! И не нужно копья ломать.
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Прям гадания на кофейной гуще....примут не примут,то ,что барыга против видно и так,да и депутаты не особенно спешат принять долгожданный закон для украинцев
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и принять нельзя (ведь их всех тогда на нары) и не принять нельзя (потужнейшим реформаторам не кинут подачку)... значит надо принять, но что-то мутноватое и недееспособное
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Читал откровение депутата, дефолта они не боятся
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логично. Ведь бабла у них немеряно. А с баблом впринципе пох где жить - хоть при дефолте,хоть не при дефолте. Ну если все будет очень плохо. то свалят в европы или израили
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Давно уже должен быть принят этот закон и Антикоррупционный суд работать. Но куда там, тянут резину и ищут лазейки чтобы суд не смог в полную силу работать, чтобы был на побегушках у власти.
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Вот только что послушала по Ньюсу какого-то выкидыша из Партии Регионов. Как оно падло распинается за суверенитет Украины, который она якобы теряет, если будет дано Западу право вето на назначение в антикорсуд сомнительных кандидатур. Вот смотрю на эту гниду и думаю: а зачем тебе, тварь, этот "суверенитет"? Вы своей кодлой, суверенно обокрав народ, создали одно из самых коррумпированных и нищих государств в мире и поэтому укоротить вам руки, даже топором, это единственный шанс, который остался у этой несчастной страны.
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Вы уже 5 лет создаете свое государство, я смотрю, успехи еще те. Особенно в его разворовывании. Папяредники близко не стояли.
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Беларус, я не утверждаю, что все самое плохое в Украине связано с ПР (похоже, что вы ее прихильник.) Просто этот дкпутат был раньше в ПР, а сейчас кажется в Воле народа. Поэтому и "выкидыш".
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и те были бандиты, и эти. Но эти на порядок круче.
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почитал комменты и понял. только зрадодебилам Антикоррупционный суд как кость в горле. это ж если примут, то Украина транш получит, а они этого ооой как не хотят. Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 3781
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Как может наркоман не радоваться очередной дозе?
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Логика порохоботикуса-перемогуса просто поражает воображение..
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С удовольствием почитаю твои комменты, когда депутаты этот законопроект провалят. Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 793
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в случае непринятия закона про АС нас ждут интересные времена - премьер идет в отставку (пообещал), кабинет - туда же, страну ждет дефолт, тож ожидаемо, досрочные выборы всех и сразу..., возможно обострение на фронте (не факт), но... это победа, господа, правда не наша...
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Вы когда критикуете нынешнюю власть, то хоть на секунду задумайтесь какие мрази до этого разворовывали страну. Всякие Допы и Гепы, Киваловы и Шуфричи, Ахметовы и Бойки, Трухановы и Медведчуки, Кучмы и Пинчуки. Как же всё таки хорошо, что теперь они не при делах. Герою слава!
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А теперь разворовывают милые, приличные люди. Агнцы божие. Не чета папередникам
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"падриоты", вышиванка это бронежилет для коррупционера, Слава Украине орут громче всех.
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А нынешние воруют еще больше,но только в вышыванках.Разницы ноль.Кстати из старой обоймы этих мразей петя очень многих к себе под крвло забрал.
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Если народ критикует значит есть за что....кстати олигархи все при делах остались и продолжают керувать страной
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Когда я гляжу на этот клубок змей, шевелящихся под стеклянным куполом Рады, пытающийся увильнуть от домоклова меча антикоррупционного суда, но при этом и не допустить дефолта, означающего возможного их отстранения от кормушки, как же я понимаю Надежду Савченко...
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Разрыв мозга! Сейчас под Радой даёт интервь Розенблат , его мнение по поводу антикор Суда......У коррупционера и такое спрашивать. журналисты тормоз. Токое хуйло надо вообще до суда игнорировать. Так это жирное Чмо сказало что Суд не может быть независимым и должен подчиняться!!! Оно вообще Крнституцию о судебной власти читало? И ещё что на самом деле антикоррупционеры депутаты и журналисты, активисы ещё более коррумпированы чем чиновники!!! Утро, а то бы жахнул вискаря. Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд: залишилася 271 поправка - Цензор.НЕТ 7086
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порохоботы грят шо Розенблат честнейший человек и патриот
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2 года назад это чмо было лишено неприкосновенности. ПОчему оно не сидит? Вот вам и ответ на все вопросы по поводу чмошности новой влады
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еще помню требовали от него сдать паспорт, типа что бы не убежал. А чего ему бежать то? Да и паспорт у него второй есть если что, израильский
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Потом этот "закон" годы будут проверять во всяких "комиссиях"...
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Помните песенку из крутецкого боевика савецких времен "Не бойся, я с тобой"?:

А в остальном война отсталому!
Старому и бестолковому!
Я за то, чтоб все по-новому!
Оставалось все по-старому!
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В Украине ситуация с коррупцией чрезвычайная, следовательно, и меры должны быть чрезвычайными и быстрыми. Нельзя создавать "органы" на неопределенный срок без четких и конкретных критериев их работы, так для «борьбы с коррупцией вообще». Такие "меры" только укрепляют коррупцию и
приближают гибель нового государства.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Идите лучше мрази в отставку. Цирк на весь мир и на потеху Хуйлу демонстрируете. Ето вообще шизонуться, чтобы принять антикоррупционный закон нужно тысячу поправок. Ето типа на не воруй и не укради будет тысяча поправок благодаря которым можно все продолжать. Так на*** етот закон вообще нужен.
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Людям свойственно верить в чудо... в панацею...
Вот примем... и всё наладится... заживём правильно и хорошо...
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"...осталась 271 поправка"

Как в старом анекдоте. ЦРУ украло в СССР чертежи на секретный самолет. Стали собирать поучился паровоз. Оказывается не учли 271 поправку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: осталась 271 поправка
 
 
 
 
 
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