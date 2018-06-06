 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: осталась 271 поправка

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Депутатам осталось рассмотреть 271 поправку к проекту закона №7440 "О Высшем антикоррупционный суд". В общем при его подготовке ко второму чтению депутаты подали к нему 1927 поправок.
Во второй половине дня 6 июня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году.
Платежи по госдолгу не снижаются, а растут, и это серьезная проблема, считают эксперты.
Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать. В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Расходы по обслуживанию госдолга становятся все больше и в нынешнем году увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом.
Как Беларусь будет рассчитываться по долгам
На обслуживание госдолга в 2018 году Беларуси предстоит направить 2,54 млрд рублей. Согласно оценкам властей, эта сумма будет примерно на 25% больше по сравнению с долговым бременем, которое нес бюджет в 2017 году в связи с необходимостью платить проценты по ранее привлеченным заимствованиям.
Основные выплаты связаны с долговыми обязательствами перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.
Две трети этих денег Беларусь должна вернуть восточным кредиторам.
https://naviny.by/article/20180115/1515994932-komu-i-skolko-dolzhna-belarus-v-2018-godu
Взять антикоррупционный китайский закон! И не нужно копья ломать.
А в остальном война отсталому!
Старому и бестолковому!
Я за то, чтоб все по-новому!
Оставалось все по-старому!
приближают гибель нового государства.
Вот примем... и всё наладится... заживём правильно и хорошо...
Как в старом анекдоте. ЦРУ украло в СССР чертежи на секретный самолет. Стали собирать поучился паровоз. Оказывается не учли 271 поправку.