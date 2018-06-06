 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: осталась 271 поправка

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутатам осталось рассмотреть 271 поправку к проекту закона №7440 "О Высшем антикоррупционный суд". В общем при его подготовке ко второму чтению депутаты подали к нему 1927 поправок.

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Во второй половине дня 6 июня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.