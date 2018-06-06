 Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Президента, премьера на их страницах в соцсети Facebook, а также в сообщении пресс-службы СНБО.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы", - написал Порошенко.

Президент добавил, что благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды.

"Желаю неустанной энергии, несокрушимости духа, мира и процветания! С праздником!" - написал Порошенко.

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В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook отметил, что путь журналиста непростой: "Вы первыми узнаете о трагических или счастливых историях людей и пропускаете их через себя. Вы стали проводниками между бурным миром событий и читателями и зрителями. С профессиональным праздником вас, люди сложной, но очень важной профессии!"

"Искренне поздравляю журналистское сообщество с профессиональным праздником! Журналистика - это не просто профессия, это образ жизни. Ответственность, беспристрастность и объективность - вот три основных принципа профессионала-журналиста. Вы - четвертая власть, которая не только фиксирует глобальные исторические изменения, происходящие в стране, но и непосредственно влияет на них. Наряду с нашими военными вы словом защищаете страну на фронтах гибридной войны - рассказываете правду о событиях в Украине и мире, повышаете боевой дух воинов, противостоите лживой кремлевской пропаганде и информационной агрессии. Желаю вам мудрости, мужества, оптимизма, вдохновения и осуществления творческих замыслов! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!" - говорится в поздравлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с Днем журналиста Украины.