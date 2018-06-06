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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2223) Порошенко (14904) Турчинов (2962) Гройсман (4095)

 Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Президента, премьера на их страницах в соцсети Facebook, а также в сообщении пресс-службы СНБО.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы", - написал Порошенко.

Президент добавил, что благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды.

"Желаю неустанной энергии, несокрушимости духа, мира и процветания! С праздником!" - написал Порошенко.

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником 01

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В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook отметил, что путь журналиста непростой: "Вы первыми узнаете о трагических или счастливых историях людей и пропускаете их через себя. Вы стали проводниками между бурным миром событий и читателями и зрителями. С профессиональным праздником вас, люди сложной, но очень важной профессии!"

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником 02

"Искренне поздравляю журналистское сообщество с профессиональным праздником! Журналистика - это не просто профессия, это образ жизни. Ответственность, беспристрастность и объективность - вот три основных принципа профессионала-журналиста. Вы - четвертая власть, которая не только фиксирует глобальные исторические изменения, происходящие в стране, но и непосредственно влияет на них. Наряду с нашими военными вы словом защищаете страну на фронтах гибридной войны - рассказываете правду о событиях в Украине и мире, повышаете боевой дух воинов, противостоите лживой кремлевской пропаганде и информационной агрессии. Желаю вам мудрости, мужества, оптимизма, вдохновения и осуществления творческих замыслов! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!" - говорится в поздравлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с Днем журналиста Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069955
 
 
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Чомусь згадалося із раннього петі: "Віддам життя за свободу слова.."..
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Хіба це життя? На відпустку і то не можливо злітати. Петро Інкогніто. Порошенко и Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9256
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как и всё из его "пёрлов" - ради красного словца, без всякой связи с делами.
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В порівнянні з Північною Кореєю, то да. Свобода.
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опять пропагандист впарил картинку сайта РФ.
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Цікаво - а для співробітників мінстеця це теж професійне свято? Вони журналісти чи ні? Порошенко и Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3621
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в них є своє свято - "день порохобота".... святкується щомісяця, в той день, коли отримують зп Порошенко і Гройсман привітали журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 1230
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Леонид Днепр - Они называют себя "бойцами информационного фронта...." , но народ их зовет порохоботами или просто пи****сами....
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ПС ))) ..Он ..вже ПРацюють ..!..Ще ображаються .
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Если ты не понимаешь, то я объясню. Людям надоели твои тупые картинки.
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Цэ не картинки,а карикатура... Разбираться нужно в тонких вещах Семен Порошенко і Гройсман привітали журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 3962
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Не нравится-уходи.А мы Дмитрия уважаем и с пребольшим удовольствием лицезреем на его творчество.
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Да вы шо?! И тут же выкатили список "зрадофилов" критиков власти Офшоренко-Мальдивского и его коррупционной ОПГ. Мечта офшоренка ну чтоб как в рашке....только журнашлюхи и пропагандоны.
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керованим журналістам охорону , а інші повинні надіятися на бога
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О,ну журналистов эти гниды почитают ,особенно Савик Шустер это на себе почувствовал ,да и не он один а вот холуёв типа Тарасика Черновола они обожают ....
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Ещё Цыбулько, Карл Волох, Тараны. Уколов, Палий............ За бабло из "экспердных" оценок и хвалы офшоренко не выдлезают из ТВ эфиров.Все клиенты Новой чёрной Амбарной Книги Банковой.
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У петрухи журналисты это 5 анал та перший национальный,все остальные зрадофилы мешающие житы по новому.На всю страну у савика с..л,что костьми ляжет,но он работать будет в Украине.Дальше можно не продолжать)))
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Журналисты расследователи ублюдкам властным, лицемерным ворам на войне, лживым рехформаторам как кость в горле. Ребятам успехов в травле дустом этих упырей и без пострадавших. От этих подонков можно и нападений титушек-петюшек ожидать, и ментов переодетых...А потом Рук а Мацквы и т. п хрень. ВЫБОРЫ на носу. Порошенко і Гройсман привітали журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5549
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я тоже поздравляю всех профессиональных журналистов с их профессиональным праздником, остальным- не примазываться..., оставайтесь людьми, патриотами и Журналистами...
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Особые "поздравления" журнашлюхам порохоботам из %-го КАНАЛА и нового детища Офшоренка под Выборы....ПРЯМОГО канала. чтоб вам те бешенные деньги за ложь боком вылезли.
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Поздравляю всех журналистов кто погиб от рук Плешивого Педофила
Анну Политковскую.Пола Хлебникова,Юру Щекочихина Валерию Новодворскую,Артема Боровика,Бабуровой,Кости Боровко и еще около 300 журналистов которые были убиты 1990 года..
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ты болен...........Людей нет. С чем ты их порохобот поздравляешь??? Совсем ты ипанулось от карамелек.
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ты гнида и холуй соевый людей не оскорбляй падла!
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Самым "урожайным" на убийства журналистов РАБссии был 2002 года убито 23 журналиста,в 2000 году 18...
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Индюкович и братаны Клюевы платили нехилое бабло Савику Шустеру? Это поклеп,ДАУНетскае пацаны правильные не ПЛАТЯТ Порошенко і Гройсман привітали журналістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 9513
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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вальцман и гройсман поздравили журналистов и сказали шо вы усе у списке если шо так шо не рыпайтесь...
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Братья Клюевы должны Украине 30 миллиардов гривен.Расследуйте,почему эта гопота смылась на РАБссию...
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Немецкое Издание Дойче Велле уже расследовало братанов ДАУНбасса,вы Ахнете от сумм которые вывели на РАБссию эти ПОЦтроиоты...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Гройсман и Турчинов поздравили журналистов с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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