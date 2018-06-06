 Враг за сутки 31 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 4 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
По данным штаба, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия: "Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское, Новотошковское, на луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибра".
Сообщается, что на прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.
"Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, четверо ранены", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в ООС отметили, что оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА: "Утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага".
"Во время боевых действий в течение прошедших суток трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
В ООС такж добавили, что с началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.
А кацапи нехай мруть, їх сюди не запрошували.
С тех пор нам каждый день рассказывают, что они вновь нарушены.
Но, раз они УЖЕ были нарушены одной стороной, то необходимо вновь договариваться об их соблюдении, о чём сообщать публично.
Но этого не происходит, а значит каждый день нам сообщают о нарушении ДАВНО НАРУШЕННОГО, и НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО де факто.
Можно возражать, упоминая трёхстороннюю группу, но Хуг года полтора назад сообщал, что на их совещаниях ни разу не рассматривались тысячи фактов таких нарушений.
Из-за пазухи вынув щенка-сироту,
Обратился Хозяин со словом к Коту:
«Вот что, Рыжий! На время забудь про мышей:
Позаботиться надобно о малыше.
Будешь дядькой кутенку, пока подрастет?»-
«Мур-мур-мяу!» - согласно ответствовал Кот.
И тотчас озадачился множеством дел -
Обогрел и утешил, (только песен не пел).
А потом о науках пошел разговор:
Как из блюдечка пить, как проситься во двор,
Как гонять петуха и сварливых гусей…
Время быстро бежало для новых друзей.
За весною весна, за метелью метель…
Вместо плаксы-щенка стал красавец кобель.
И, всему отведя в этой жизни черед,
Под жасмина кустом упокоился Кот.
Долго гладил Хозяин притихшего Пса,
А потом произнес, поглядев в Небеса:
«Все мы смертны, лохматый… Но знай, что душа
Очень скоро в другого войдет малыша!»
Пес послушал, как-будто понять его смог,
И… под вечер котенка домой приволок.
Тоже - рыжего! С белым пятном на груди!..
Дескать, строго, Хозяин, меня не суди!
Видишь, маленький плачет? Налей молока!
Я же котику дядькой побуду пока…
Мария Семенова
Командир "Спарты" - Воха - сегодня разбился на мотоцикле в Донецке... Он находится в реанимации, а его пассажирка погибла.
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1004049210822492160
IgorGirkin @GirkinGirkin
Охоту на укров закончил... Кравченко Станислав 09.05.1996-03.06.2018
пораненим сонечкам - найшвидшего одужання!!!
запроданцям і іудам - вічна Божа кара