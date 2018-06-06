 Враг за сутки 31 раз нарушил режим прекращения огня, 3 украинских воинов получили ранения. 2 оккупанта ликвидированы, 4 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия: "Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское, Новотошковское, на луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибра".

Сообщается, что на прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

"Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, четверо ранены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое наших воинов ранены с начала суток. Враг применил запрещенное минскими соглашениями вооружение под Новотошковским, Крымским и Причепиловкой, - ООС

Вместе с тем, в ООС отметили, что оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА: "Утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага".

"Во время боевых действий в течение прошедших суток трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ООС такж добавили, что с началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.