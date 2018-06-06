 ВККСУ рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 23 судьи. СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, участники решили рекомендовать перевести 23 судьи в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Запорожскую, Луганскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую, Черниговскую области и Киев.





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Кроме того, сообщается о начале процедуры назначения судей на места: "5 июня 2018 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей. Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должна быть оценена в порядке, установленном законом".

Учитывая результаты квалификационного оценки судьи на соответствие занимаемой должности, ВККСУ рекомендовала для назначения 85 судей.

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