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 Политика Украины
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 ВККСУ рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 23 судьи. СПИСОК

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) 5 июня решался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса в связи с прекращением работы суда.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, участники решили рекомендовать перевести 23 судьи в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Запорожскую, Луганскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую, Черниговскую области и Киев.

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ВККСУ рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 23 судьи 02

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Кроме того, сообщается о начале процедуры назначения судей на места: "5 июня 2018 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей. Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должна быть оценена в порядке, установленном законом".

Учитывая результаты квалификационного оценки судьи на соответствие занимаемой должности, ВККСУ рекомендовала для назначения 85 судей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069949
 
 
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Ці мало мекнули, от і отримали більш низький статус. Знаємо ми всі ці гібридні маніпуляції з масовою свідомістю, "люстрацію і реформи"суддів від пєці мальдівського
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Більше 90 % "суддів і прокурорів Майдану" не звільнено. А тих, кого звільнено, відновлюють на посадах з виплатою компенсацій. Вони потрібні баризі для подальшої узурпації влади і переслідування патріотів.
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Всі особо ценні кадри з Донбабве.
Ох, вони ж нам і насудують...


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