 Задержанный информатор оккупантов Наводничий получал 15 тысяч рублей за одно "задание", - Нацполиция

Об этом он рассказал следователям Марьинского отделения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По словам 22-летнего Алексея Наводнича, в 2016 году, когда он учился в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства, познакомился с группой наемников РФ, базировавшихся неподалеку учебного заведения.

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Террористы предложили студенту за деньги предоставлять информацию об украинских военных в районе Марьинки, и с апреля 2018 года начали использовать его в качестве разведчика.

Мужчина выезжал в Марьинку, где следил за позициям и передвижением ВСУ, данные передавал боевику Мачете. За одно задание информатор получал 15 тысяч рублей.

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"Я рассказывал обо всем, что видел: где находятся военные, где усилены позиции, а где не очень, рассказывал, какая техника находится на блокпостах", - говорит задержанный.

Напомним, военнослужащие Объединенных сил задержали агента, который собирал информацию об украинских силовиках. По данному факту открыто уголовное производство в. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.