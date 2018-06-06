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 Задержанный информатор оккупантов Наводничий получал 15 тысяч рублей за одно "задание", - Нацполиция

Житель оккупированной территории выполнял задания террористов с апреля 2018 года за денежное вознаграждение.

Об этом он рассказал следователям Марьинского отделения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По словам 22-летнего Алексея Наводнича, в 2016 году, когда он учился в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства, познакомился с группой наемников РФ, базировавшихся неподалеку учебного заведения.

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Террористы предложили студенту за деньги предоставлять информацию об украинских военных в районе Марьинки, и с апреля 2018 года начали использовать его в качестве разведчика.

Мужчина выезжал в Марьинку, где следил за позициям и передвижением ВСУ, данные передавал боевику Мачете. За одно задание информатор получал 15 тысяч рублей.

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"Я рассказывал обо всем, что видел: где находятся военные, где усилены позиции, а где не очень, рассказывал, какая техника находится на блокпостах", - говорит задержанный.

Напомним, военнослужащие Объединенных сил задержали агента, который собирал информацию об украинских силовиках. По данному факту открыто уголовное производство в. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069947
 
   
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Ну вот. Бедного студента лишили единственного дохода.
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Понять, простіть і отпустіть.
Хай іде додому через поле. Може, шось і розмінірує.
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Почему бы и нет, раз им позволено шастать туда-сюда через эти самые блокпосты?
А сколько ещё информаторов среди тех 24 тысяч, что ежедневно пересекают линию разграничения - х.з.
И большое сомнение, что такие горе-информаторы им вообще нужны по назначению, а не для совместных игр с разоблачениями.
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вообще-то у нас в боевых расположениях не всё должно быть на таком обзоре для посторонних.Те офицеры,что далековато от разрывов мин,но руководят действиями на передовой должны отвечать и за секретности,а не только повышенные пайки и зарплаты получать,а так же статусы УБД с полагающимися перечнем пособий.
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В техникуме учился на оккупированной территории. А потом такие вот выпускники с льготами будут поступать в вышы на не оккупированной.
Что это за гибридность такая?
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В Эрэфии этому малолетнему ублюдку дали бы не меньше 10-ти лет. Но у нас же добрый президент, вернее резидент, своих не наказывает.
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Ну не манди. Дадуть не менше 10 і якщо не обміняють то буде сидити.
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Трудно сказать насколько "ценны" его сведения в век современных технологий, дронов и спутниковой съёмки, но очень похоже на отмывание бабла командирами обдраченцев из военного бюджета МО РФ на "разведсведения". Пацану-ПТУшнику 15 тыс, а себе в карман все 45 тыс, если не больше!
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Если бы отмывали, то дали бы не 15, а 3 максимум.
Но тенденция не очень хорошая. Мокшания опять начала бабло вливать в войну.
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нас при расчётах не было может быть и 3-5 тыс, просто было стыдно признаться, что так дешево продался!
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный информатор оккупантов Наводничий получал 15 тысяч рублей за одно "задание", - Нацполиция
 
 
 
 
 
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