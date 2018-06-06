 Неинфекционные болезни становятся причиной 71% смертей во всем мире, снизить показатели поможет достаточная физическая активность, - ВОЗ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, регулярная физическая активность является ключевой для профилактики и лечения неинфекционных болезней, среди которых заболевания сердца, инсульт, диабет, рак. В то же время, по данным ВОЗ, каждый пятый взрослый в мире и 4 из 5 подростков 11-17 лет недостаточно физически активны. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала "Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг".

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План действий ВОЗ - это 20 рекомендаций в области политики, направленных на формирование более активного общества, создание условий для людей разного возраста и разных возможностей. План, в частности, призывает поддерживать специальную подготовку медработников и других специалистов и использовать цифровые технологии.

В ВОЗ подчеркивают, что неинфекционные болезни являются причиной 71% смертей во всем мире, а достаточная физическая активность может существенно снизить эти показатели. Физическая активность не означает профессиональный спортивный подход. Для положительных сдвигов можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице, больше ходить пешком, ездить на велосипеде, активно отдыхать, танцевать и играть в подвижные игры.

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Профилактика болезней и формирование активного общества является важной составляющей трансформации системы здравоохранения в Украине, пишут с МЗ. Так, согласно Порядку оказания первичной медицинской помощи, которым уже с 1 июля будут руководствоваться абсолютно все заведения "первички", терапевты, педиатры и семейные врачи должны особое внимание уделять профилактике болезней и, в частности, консультировать, как перейти на здоровый образ жизни.

В декабре прошлого года Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами представили национальные рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Одной из семи базовых рекомендаций является физическая активность. Ежедневная физическая активность, по данным Минздрава, обеспечивает:

Уменьшение риска опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак. Уменьшение риска смертности от всех причин.

Уменьшение риска травм.

Улучшение функционального состояния костей и суставов.

Улучшение самооценки и качества жизни.

Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах.

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Минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю.