 Неинфекционные болезни становятся причиной 71% смертей во всем мире, снизить показатели поможет достаточная физическая активность, - ВОЗ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, регулярная физическая активность является ключевой для профилактики и лечения неинфекционных болезней, среди которых заболевания сердца, инсульт, диабет, рак. В то же время, по данным ВОЗ, каждый пятый взрослый в мире и 4 из 5 подростков 11-17 лет недостаточно физически активны. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала "Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг".
План действий ВОЗ - это 20 рекомендаций в области политики, направленных на формирование более активного общества, создание условий для людей разного возраста и разных возможностей. План, в частности, призывает поддерживать специальную подготовку медработников и других специалистов и использовать цифровые технологии.
В ВОЗ подчеркивают, что неинфекционные болезни являются причиной 71% смертей во всем мире, а достаточная физическая активность может существенно снизить эти показатели. Физическая активность не означает профессиональный спортивный подход. Для положительных сдвигов можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице, больше ходить пешком, ездить на велосипеде, активно отдыхать, танцевать и играть в подвижные игры.
Профилактика болезней и формирование активного общества является важной составляющей трансформации системы здравоохранения в Украине, пишут с МЗ. Так, согласно Порядку оказания первичной медицинской помощи, которым уже с 1 июля будут руководствоваться абсолютно все заведения "первички", терапевты, педиатры и семейные врачи должны особое внимание уделять профилактике болезней и, в частности, консультировать, как перейти на здоровый образ жизни.
В декабре прошлого года Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами представили национальные рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Одной из семи базовых рекомендаций является физическая активность. Ежедневная физическая активность, по данным Минздрава, обеспечивает:
- Уменьшение риска опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак. Уменьшение риска смертности от всех причин.
- Уменьшение риска травм.
- Улучшение функционального состояния костей и суставов.
- Улучшение самооценки и качества жизни.
- Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах.
Минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю.
Только пора забыть термин "здоровая пища"...
Яйца лет десять назад - вредны, лет пять назад - опять полезны, сало - вредно, теперь - опять полезно, жир вреден, теперь - полезен (произошла подмена жира углеводами и резко возросло количество диабетиков...)
Ко всем новомодным диетам необходимо подходить очень-очень-очень... осторожно.
Последние исследования показали, что бег не физиологичен для человека...