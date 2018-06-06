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 Неинфекционные болезни становятся причиной 71% смертей во всем мире, снизить показатели поможет достаточная физическая активность, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила глобальный план действий для повышения уровня физической активности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, регулярная физическая активность является ключевой для профилактики и лечения неинфекционных болезней, среди которых заболевания сердца, инсульт, диабет, рак. В то же время, по данным ВОЗ, каждый пятый взрослый в мире и 4 из 5 подростков 11-17 лет недостаточно физически активны. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала "Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг".

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План действий ВОЗ - это 20 рекомендаций в области политики, направленных на формирование более активного общества, создание условий для людей разного возраста и разных возможностей. План, в частности, призывает поддерживать специальную подготовку медработников и других специалистов и использовать цифровые технологии.

В ВОЗ подчеркивают, что неинфекционные болезни являются причиной 71% смертей во всем мире, а достаточная физическая активность может существенно снизить эти показатели. Физическая активность не означает профессиональный спортивный подход. Для положительных сдвигов можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице, больше ходить пешком, ездить на велосипеде, активно отдыхать, танцевать и играть в подвижные игры.

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Профилактика болезней и формирование активного общества является важной составляющей трансформации системы здравоохранения в Украине, пишут с МЗ. Так, согласно Порядку оказания первичной медицинской помощи, которым уже с 1 июля будут руководствоваться абсолютно все заведения "первички", терапевты, педиатры и семейные врачи должны особое внимание уделять профилактике болезней и, в частности, консультировать, как перейти на здоровый образ жизни.

В декабре прошлого года Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами представили национальные рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Одной из семи базовых рекомендаций является физическая активность. Ежедневная физическая активность, по данным Минздрава, обеспечивает:

  • Уменьшение риска опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак. Уменьшение риска смертности от всех причин.
  • Уменьшение риска травм.
  • Улучшение функционального состояния костей и суставов.
  • Улучшение самооценки и качества жизни.
  • Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах.

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Минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю.

Источник: https://censor.net.ua/n3069945
 
   
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цензор правильно делает, что публикует такую полезную информацию, необходимо людям доходчиво и настойчиво объяснять, что они должны больше шевелится иначе будет плохо со здоровьем!
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Тут половина секта косатой путинки газовой принцессы, а вторая половина любители соево\пальмовых заменителей в продукции некой хвирмы Рошен. Они знаешь сколько каментов за день строчат на поддержку своих божков? Чем тебе не тренировка, пальцы рук постоянно качают, прославляя Бахиню которая как известно спасёт Украину и только ВОна наша спасительница, и Президента всия Рошена!
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Так и есть! Тока есть и сложность: вот это всё, которое выросло на определении успешности своей, как о модели имеемого этой особью смартфона... Купленного, кстати,- не им... И играющее в Мир Танков... Этой особи, обреченной на скорейшее вымирание, в этом, совершенно жестком Мире- отведены секунды, в плане Часов Истории. Они все- обречены. Без всяких вариантов. И даже я- ЭТО увижу...
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значит, депутаны должны не по феофаниям с германиями и израилями шариться на лечение, а кайлом махать
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Сейчас у многих мозоли только на кончиках пальцев и на жопе. И эта тенденция во всем мире.
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"Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах Источник: https://censor.net.ua/n3069945 "

Только пора забыть термин "здоровая пища"...
Яйца лет десять назад - вредны, лет пять назад - опять полезны, сало - вредно, теперь - опять полезно, жир вреден, теперь - полезен (произошла подмена жира углеводами и резко возросло количество диабетиков...)
Ко всем новомодным диетам необходимо подходить очень-очень-очень... осторожно.

Последние исследования показали, что бег не физиологичен для человека...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеинфекционные болезни становятся причиной 71% смертей во всем мире, снизить показатели поможет достаточная физическая активность, - ВОЗ
 
 
 
 
 
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