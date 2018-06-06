 МОМ планирует усилить гуманитарную помощь населению, проживающему вдоль линии разграничения на Донбассе, - директор регионального отделения организации Сабадош. ФОТО

В рамках официального визита в Украину руководства Международной организации по миграции состоялась рабочая встреча директора регионального отделения МОМ в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии Аргентины Сабадош с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ.

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Вадим Черныш и Аргентина Сабадош говорили о деятельности Министерства, в частности, о гуманитарной поддержке населения, проживающего вдоль линии разграничения и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Министр рассказал о нескольких стратегических правительственных документах, наработанных МВОТ, направленных на защиту пострадавшего населения и развитие устойчивости общин.

"В конце 2017 года правительством Украины была утверждена Государственная целевая программа восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, главной целью, которой является стимулирование социально-экономического развития территориальных общин. Госпрограмма охватывает не только Донецкую и Луганскую области, но и Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Также была принята Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. В документе предусмотрены действенные шаги для того, чтобы принимающие общины во внутренне перемещенных лицах видели дополнительный ресурс для развития: инфраструктуры, медицины, образования, культуры", - отметил министр.

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В свою очередь, Аргентина Сабадош отметила, что МОМ стремится и в дальнейшем оказывать поддержку Украине.

"В приоритете гуманитарного сообщества - восстановление социальной инфраструктуры в районах, пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Также мы планируем усилить гуманитарную помощь населению, проживающему вдоль линии разграничения, оперативно реагировать на конкретные потребности и оказывать помощь там, где это необходимо", - сообщила директор регионального отделения МОМ.