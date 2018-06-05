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Все про:суд (20978) Харьков (3875) Штепа (119)

 Для рассмотрения дела Штепы определен новый состав судей

После очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, в Харькове был определен новый состав суда для рассмотрения дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Определен новый состав Орджоникидзевского райсуда Харькова для рассмотрения дела Штепы. Председательствующим судьей определена Елена Глибко, в коллегию вошла Анна Матвиевская и Ольга Горчакова", - отметили в пресс-службе.

Следующее заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы, добавили в пресс-службе, запланировано на 8 июня, на 09:00.

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1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение по сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы, и ее мнение тоже может быть предвзятым.

По словам адвоката Александра Шадрина, теперь Орджоникидзевский райсуд должен произвести электронное перераспределение судей для продолжения процесса.

"На следующем заседании будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Штепы, так как прежняя мера истекла еще в январе этого года", - пояснил адвокат.

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7 мая подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, назначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: не явилась одна из четырех судей судейской коллегии. По словам адвоката, Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких.

12 февраля прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил на пресс-конференции, комментируя тот факт, что прежняя мера пресечения для Штепы - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом - закончилась 13 января, а новая не избрана, что прокуратура настаивает на избрании для Штепы ареста, то есть, содержания в СИЗО.

11 апреля Орджоникидзевский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, не избрал для нее меру пресечения: заседание длилось 6 минут, так как член судейской коллегии был занят по другому делу.

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По словам адвоката Александра Шадрина, Штепа находится в Славянске: "До решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома. По ее словам, она никуда не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд".

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069943
 
 
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А что старые судьи уже умерли от старости или ушли на пенсию?
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Чуствую что скоро Штепа опять будет балотироваться и не удивлюсь если выиграет выборы при такой то власти точнее безвластии.
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Нелі Штепі вже пора почесне звання присвоїти - заслужений сепаратист України, бо напевно це єдина в країні особа яку вже стільки років "судять" за сепаратизм.
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Ставлю на Савика Шустера и его интервью на сайте "Страна"...
Очень познавательное интервью
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Если не затруднит ссылку? Интересно.
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Сериал "Штепа на штепе". Ахметов, Фирташ, Порошенко удвоили состояние. Тем временем шел 5 год войны и поиска убийц Небесной Сотни.
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Вместе с панамскими и не только офшорами разумеется.
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А со "Слепым Трастом" якобы под управлением фонда Ротшильдов и утроил один из этой троици олигархов.
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Почему она до сих пор сидит в Славянске, а не за поребриком еще. Может, реально дура. Таких не судить, а лечить надо )
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Так скоро выборы. Зачем ей далеко от лохтората отдаляться. Прям с суда пойдет балотироваться и в меры или депутаты ВР. А там слава Богу неприкосновенность и все такое...
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Так, вроде как, еще год. Впрочем, ей виднее. Я просто написал свое мнение.
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Кстати и выберут ещё, благо кабмин своей экономической политикой всячески ей помогает...
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Если бы раз демонстративно выгнали нах... всех "отказников" судей - дело пошло намного быстрее.
А так скоро вообще кандидатов не окажеться...
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переберут всех в Украине - ВОТ ЭТО БУДЕТ ПОВОРОТ!.....
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та не ставка 1к 5 шо условно .тарута. иваню и разная недава друзя пети
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А какие еще эмоции этoт цирк должен вызывать на пятом году после Революции Достоинства?
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... если бы не было так грустно. Вспоминаю надежды Декабря 2013.
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"...из говна селекционировали самое жидкое" для данного процесса?))
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Она скоро в СИЗО и весь свой будущий срок отсидит.
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поздравляю с выиграшем машины - вот же хоть кому-то\путриоту...\ повезло...)
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Спасибо! Завидуешь, не всем так в жизни везет! Для рассмотрения дела Штепы определен новый состав судей - Цензор.НЕТ 5109
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ха-ха-ха хорошая машинка, верёвочку уже купил чтобы возить...\везёт же лохам...)))\
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сидеть будет Украинскиий Народ .но уже за поребриком .
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Вся мразь на прикорме у кгб. -фсб и петя и элита .Вопрос когда слив пойдет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля рассмотрения дела Штепы определен новый состав судей
 
 
 
 
 
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