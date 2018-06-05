 Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст

В органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании зарплаты на сумму 398 млн грн, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.
По словам министра юстиции Павла Петренко, задолженность отдельных предприятий достигает десятков миллионов. Среди крупнейших должников - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб" "Металлист" – 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" – 16,9 млн грн.
"Это лишь верхушка айсберга. В каждой области есть свои рекордсмены, которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы в этом направлении", - отметил глава ведомства.
Он напомнил, что кампания по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы стартовала 2 апреля. Во всех регионах созданы штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные спецгруппы.
"Только за 2 месяца работы исполнители министерства взыскали 89 млн грн в пользу почти 6,5 тыс. работников", - проинформировал Петренко.
В частности, ликвидированы миллионные долги по зарплате ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП "Предприятие коммунальной собственности" – 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП "Ривненский облавтодор" – 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО "Мелитопольгаз" – 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО "Лисичанскуголь" – 2,5 млн грн в пользу 118 работников.
Если взглянуть на карту, самые лучшие результаты в Запорожской, Ривненской, Луганской, Донецкой, Львовской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и Киеве. Отделом центрального аппарата Минюста обеспечена выплата работникам различных компаний более 12 млн гривень.
"Мобильные группы – не единственное средство воздействия на недобросовестных работодателей. Минюст запустил электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат https://erb.minjust.gov.ua. Он является публичным, следовательно все контрагенты той или иной компании смогут узнать о существующих проблемах и подумать, стоит ли иметь дело с такими бизнесменами", - подчеркнул министр юстиции.
Олег Лески
Это только начало ,Украину ждёт дефолт ,доллар под полтинник и революция !!!какой дефолт вы ожидаете в рф и революции ?
Просто уедут активные, а остальные будут на лавочках друг другу плакаться, пока не умрут от недоедания и нищеты, а землю заселят другие, более пассионарные народы..
Украина это уже проходила, но тогда люди по резче были - сейчас таких очень мало в процентном соотношении....
Та минюст - ГОНИТ ! Та не может такого быть в самой от всего незалежной и самастийной Украине.Тут же как- бы верховенство типа права !