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 Экономика, Общество
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Все про:долг (1050) зарплата (1728) Минюст (1293)

 Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст

Долг украинских предприятий перед сотрудниками превышает 2 млрд грн, за 2 месяца работы исполнители Министерства юстиции взыскали 89 млн грн

В органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании зарплаты на сумму 398 млн грн, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

По словам министра юстиции Павла Петренко, задолженность отдельных предприятий достигает десятков миллионов. Среди крупнейших должников - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб" "Металлист" – 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" – 16,9 млн грн.

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"Это лишь верхушка айсберга. В каждой области есть свои рекордсмены, которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы в этом направлении", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что кампания по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы стартовала 2 апреля. Во всех регионах созданы штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные спецгруппы.

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"Только за 2 месяца работы исполнители министерства взыскали 89 млн грн в пользу почти 6,5 тыс. работников", - проинформировал Петренко.

В частности, ликвидированы миллионные долги по зарплате ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП "Предприятие коммунальной собственности" – 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП "Ривненский облавтодор" – 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО "Мелитопольгаз" – 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО "Лисичанскуголь" – 2,5 млн грн в пользу 118 работников.

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Если взглянуть на карту, самые лучшие результаты в Запорожской, Ривненской, Луганской, Донецкой, Львовской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и Киеве. Отделом центрального аппарата Минюста обеспечена выплата работникам различных компаний более 12 млн гривень.

"Мобильные группы – не единственное средство воздействия на недобросовестных работодателей. Минюст запустил электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат https://erb.minjust.gov.ua. Он является публичным, следовательно все контрагенты той или иной компании смогут узнать о существующих проблемах и подумать, стоит ли иметь дело с такими бизнесменами", - подчеркнул министр юстиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069941
 
 
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Это только начало ,Украину ждёт дефолт ,доллар под полтинник и революция !!!
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Почему в 1998 году в России произошёл дефолтТехнический дефолт, который был объявлен 17 августа 1998 года, стал одним из крупнейших экономических шоков в истории России. 17 августа 1998 года из-за тяжёлой экономической ситуации, сформировавшейся в РФ после распада СССР, российские власти объявили техническийдефолт.

Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст - Цензор.НЕТ 4958 Олег Лески

Это только начало ,Украину ждёт дефолт ,доллар под полтинник и революция !!!какой дефолт вы ожидаете в рф и революции ?
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Олег Лески - революции не будет...

Просто уедут активные, а остальные будут на лавочках друг другу плакаться, пока не умрут от недоедания и нищеты, а землю заселят другие, более пассионарные народы..

Украина это уже проходила, но тогда люди по резче были - сейчас таких очень мало в процентном соотношении....
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Справедливый, но очень печальный прогноз Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст - Цензор.НЕТ 9885 Хочется искренне надеяться что этого не произойдёт.
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Если посчитать все налоги на зарплату (подоходный, соцстрах, пенсионный, военный и др.), то это получается больше половины фонда заработной платы.
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Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст
Та минюст - ГОНИТ ! Та не может такого быть в самой от всего незалежной и самастийной Украине.Тут же как- бы верховенство типа права ! Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст - Цензор.НЕТ 7859
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ээээээх, где бы ещё набрать алиментщиков? главпедрило минюста, ковыряясь в "голове", предложит новую тему - об увеличении налога на полотенцесушители.
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Ничего удивительного... Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст - Цензор.НЕТ 7987 что другого можно было ожидать от воришек и барыг.
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Долги по ЖКХ на РАБссии превысили 1,3 триллиона рублей,сообщил сайт ТВЦ РАБссия Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст - Цензор.НЕТ 4334
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст
 
 
 
 
 
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