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 Отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме. ВИДЕО

В суде по делу о ДТП на Сумской допросили врача-лаборанта, который исследовал анализ мочи обвиняемой Елены Зайцевой.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Медиапорт", по ходатайству стороны потерпевших на заседании 5 июня в качестве свидетеля выступал врач-лаборант, доцент кафедры судебно-медицинской токсикологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко.

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По его словам, процедура исследования биологической жидкости проводится в два этапа. На первом - предварительном - в анализе мочи Зайцевой он обнаружил опиаты. Второй этап - подтверждающий - провести не удалось. Не хватило мочи.

"На первом этапе мной были предварительно найдены опиаты", - сказал Александр Чубенко. - А подтверждающий этап исследования проведен не был".

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"Вторую часть, подтверждающую, которая сказала бы мне, например, что я обнаружил - морфин или кодеин, я не смог сделать. Из-за небольшого количества биологической жидкости", — пояснил свидетель.

Для проведения подтверждающего этапа необходимо 30 мл жидкости, тогда как Александру Чубенко передали на исследование всего 5 мл. Предварительный анализ, по словам Чубенко, не дает права утверждать, что человек находился в состоянии наркотического опьянения.

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Для стороны потерпевших факт наличия в организме Зайцевой опиатов - принципиальный. По словам представительницы нескольких потерпевших Ларисы Матвеевой, это дает основания для изменения обвинительного акта в части отягчающих обстоятельств.

"Потерпевшие, интересы которых я представляю, настаивают, чтобы Зайцева, учитывая тяжесть преступления, получила 10 лет - максимальный срок по данной статье. В данном случае, если не будет отягчающих обстоятельств, суд может уменьшить срок", - рассказала Матвеева.

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По мнению прокуратуры, оснований для изменения обвинительного акта нет.

"Сторона обвинения не усматривает обстоятельством, отягчающим наказание, наркотического опьянения, поэтому эти свидетельства, которые предоставил сегодня свидетель для стороны обвинения не несут никакой ценности", - прокомментировал прокурор Игорь Омельченко.

Врач-лаборант только исследовал биологический материал. Сбором необходимых анализов занималась врач-нарколог. Этого специалиста суд также планирует заслушать в качестве свидетеля.

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Следующее заседание назначено на 20 июня.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3069940
 
 
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Давайте я своей добавлю, после вчерашней пьянки.
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судді, прокурори , лаборанти, лікарі , які відбирали проби- одна ОПГ
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Ожидаемый поворот.Пьяными и под наркотиками были 6 жертв.
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чувак будет жить в новой квартире и ездить на новой машине
и трудов то всего ничего списсстеть что мочи мало
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в Украине нет ни судов,ни экспертиз,ни следствия,после распада СССР страна превратилась не в Германию,а в Сомали
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Треба заставити судових дегенератів і тих що брешуть і тих що їм вірять напісяти 5 мілілітрів мочі і тим що не зуміли цього зробити впаяти по 10 років кожному - і тоді з цим і іншими пародіями на суд все буде в порядку.
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Ожидаемо. С..кииииии.
Я не знаю процедуры. Но. Докажите, что первый тест был ошибочным!
На повторный не хватило - понятно. Но первый же никто не отменял. Что за бред.
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Чубенко передали на исследование всего 5 мл.Источник: https://censor.net.ua/n3069940

Что за нах. Что она и 60 мл не представила. Пусть адвокаты поднимут протоколы о взятии материала на экспертизу. Что, сколько, когда.
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5 мл это очень мало. Не верю, что за тварь нассала всего 5 мл. Наверняка больше, тем более, что после ресторана была. Но уже на том этапе забашляли кому надо, и сразу стало "мало материала"
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То ви кажете, що наявність наркотиків у крові вбивці - мажорки вже не довести? Й чому я не здивований?
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Я так розумію, боротьба з корупцією загалом, а судова реформа, зокрема, в нашій державі має закінчитись погромами і судами Лінча
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Дронов в больничке лечится, пострадал, перенервничал, убийца службовная!
А этого Дронова, службового афериста, на опиаты проверяли?
Или он "свой", как врадиевские убийцы?
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ВЕСЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПО ОТБЕЛИВАНИЮ ЯВНОЙ ПРЕСТУПНИЦЫ И НАГЛЫЕ ПОПЫТКИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО "ПРАВОСУДИЯ" ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА - ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПОЗОР УКРАИНЫ И НИЧТОЖНОСТЬ ВСЕХ ЕЁ РЕФОРМ !!!


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Врача нарколога привлечь за соучастие.
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доцент-лаборант явно куплений. Чи він не знав скільки йому було потрібно матеріалу, що прийняв всього 5мл? Садить продажну тварину на п"ять років, безапеляційно. Зза такої гниди тепер навіть чесний суддя не зможе здійснити ПРАВОСУДДЯ.
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Вы как из страны эльфов. У человека - работа. Просто работа, как любая другая. Ему на вход поступают образцы, которые он обрабатывает по устоявшейся процедуре, выдаёт заключение и переходит к следующим. В идеале он вообще не должен бы знать, что именно анализирует.
Куплен? Возможно. Но если ему действительно передали меньше нормы для данного анализа - всё в рамках процедуры.
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Ну ладно -- мы над кацапией смеемся... Но сами-то какие...
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Скоро скажут , что и за рулём была не она .
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Наличие опиатов установлено. Зачем суду знать марихуана это была или героин?
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Парочку таких "водил" линчуют на месте и быстро статистика пойдёт на убыль, а продажному "правосудию" никто давно не верит, суды не выборные, зависят только от олигархической власти шоколадной банды!
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Скоро: "Полученных доказательств недостаточно для обвинения Зайцевой в смертельном ДТП", "Следствие не получило достаточных доказательств того, что именно Зайцева находилась за рулем автомобиля в момент ДТП".
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Кино вспомнилось - "Оперативно-розыскными мероприятиями установлено: гражданин Иванов В.В. такого-то числа стоял на мосту и производил манипуляции со скотчем. При порыве ветра он запутался в скотче, перегнулся через парапет и упал в подвешенную по мостом спортивную сумку. Лямки сумки оборвались и Иванов В.В. упал в реку. (лямки на самом деле были оборваны). Течение в реке составляет столько-то км/ч. Из-за трения молнии сумки о камни дна сумка застегнулась. Отказать в возбуждении уголовного дела по статье 105 УК за отсутсвием состава преступления."
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Ця пиздота навіть не напрягається, щоб придумати щось новеньке... Як правило, так поступають коли в ДТП задіяні прокурори, судді, менттовські начальники: або "забір матеріалу" взяли не правильно, або "не так запакували", або "мало крові", або "мало сечі"....
Вірно тут сказали - в Україні потрібна Вендетта: убив - будеш убитий, або родичі убитого уб"ють твоїх дітей чи онуків. І жодних продажних судів, проКУРВорів, адвокатів, експертів і лабораторій. Тоді любе падло сильно задумається, чи сідати за кермо п"яному чи обдолбаному... і сто разів перевірить гальми (і в машині, і в голові)
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За великі гроші можна і заячу сечу випити Взятих у Зайцевої зразків не вистачило для підтвердження наявності опіатів в організмі - Цензор.НЕТ 7208

Начебто має хоч якесь значення у якому стані і з посвідченням чи без зайка вчинила масове вбивство перетинаючи перехрестя на червоне світло!
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кто бы сомневался она богоизбранной нации
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Мочи не хватило потому, что денег хватило откупиться.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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когда динозавры начали мешать древней цивилизации, древние пособирали их по всему миру в группы по 100-150 особей и просто уничтожили физически... вся судебная система Украины и ее судейско-прокуроро-адвокато-ментовский корпус - это динозавр, мещающий стране идти вперед... вывод напрашивается сам собой...
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в Украине количество мочи в рехвормированных кривоохранительной системе и системе кривосудия обратно пропорционально количеству занесенных прокурворам, следакам и судьям долларов. все как и до рехворм.
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отпускайте зайчиху невиноватая она....ну всем уже занесли...
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Это только мне хочется передушить всю семейку,что б не размножались?
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Явно відстежується зумисна злочинна діяльність лікаря-нарколога, який відбирав у злочинниці зразки для експертизи. Ця особа має відповісти за свій злочин: або ж відсидіти по-сусідству із Зайцевою років 3, або щонайменше - бути позбавленою права медичної практики!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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