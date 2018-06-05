 СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в Facebook.

Читайте: Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов

"Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - подчеркнули в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб, - Гитлянская

Служба безопасности также сообщила, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.