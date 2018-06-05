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 СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб

После публикации одним из интернет-изданий списка 47 журналистов и блогеров, которые, по версии Службы безопасности Украины, могут стать жертвами убийств, Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в Facebook.

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"Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - подчеркнули в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб, - Гитлянская

Служба безопасности также сообщила, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069939
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Бесконечный трэш от наших силовиков......
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Подход чисто украинский, дело против интернет-издания открыли, а то как туда с СБУ попали эти списки никому не интересно.
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Так все-таки это реальный список?! Санта-барбара какая-то...
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Скоро это окажется очередной спэцоперацией СБУ и пэрэмогой....... СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 3510 Ну например, таким образом винторогому ФСБ втюхали фальшивый список, а настоящий теперь никто не знает и все в безопасности.....
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это все уже сильно смахивает на кинокомедию в стиле "Полицейской Академии"....
Только смешнее...
СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 353
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Жаль только что это всё во время войны с Мордором происходит и это не совпадение. Это целенаправленная работа российских коллаборантов во власти.
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Вот и нашелся повод прищучить сепарский "Страна.ua".
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Крюковой рекомендовал бы уже думать об адвокатах. СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 9765
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Барига сам злив список своїх ворогів-шатунiв-агентів кремля котрі не дають жити по-новому. Треба до кожного приставили "охорону" на час виборів а можливо навіть "налякати" як журналіста Павла Шеремета щоб не писали про "зраду".
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Тоді Антоніну Херащенка, Зоряна та Шкіряка треба раз п"ятсот до відповідальності притягати....
вони стільки разів досудову інформацію розголшували, що просто пипець якийсь....
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Самі список склали, самі його оприлюднили, на самих себе справу відкрили і самі її закриють. А ще і премію "за усєрдіє" отримають.
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Сказали же - Это наше суверенное дело и нам плевать кто что скажет и хватит ржать уже
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Жаль, что не опубликовали список пассажиров, состоящий из этих 47 человек. Тогда народ поверил бы в одного киллера-камикадзе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб
 
 
 
 
 
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