 СБУ открыла уголовное производство в связи с публикацией списка 47 возможных жертв российских спецслужб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в Facebook.
"Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.
"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - подчеркнули в СБУ.
Служба безопасности также сообщила, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Ранее в этот день одно из интернет-изданий обнародовало список 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ наряду с журналистом Аркадием Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Только смешнее...
вони стільки разів досудову інформацію розголшували, що просто пипець якийсь....