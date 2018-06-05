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 За рубежом
  2022  31
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 "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Полиция Великобритании полностью восстановила хронологию событий 4 марта, когда в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим газом 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являвшийся британским гражданином, и его дочь - 33-летняя россиянка Юлия Скрипаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

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Основные события трагических суток перечислены на официальном сайте Скотланд-Ярда. 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу рейсом из России.

На следующий день около 09:15 автомобиль BMW, на котором передвигался Сергей Скрипаль, был замечен в районе улиц Лондон-роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд в Солсбери. В 13:30 та же машина двигалась по Девайзес-роуд в центр города. Через 10 минут BMW был припаркован на стоянке торгового центра The Maltings, а Сергей и Юлия отправились в паб Bishops Mill.

Спустя 40 минут Скрипали сели обедать в ресторане Zizzi. Трапеза длилась один час 15 минут. А в 16:15 в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана на скамейке в парке обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Ими были Сергей и Юлия Скрипаль.

Отца и дочь госпитализировали. Они несколько дней находились в коме. По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенным в СССР. 

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Также с симптомами отравления в больницу поступил 6 марта сержант полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он быстро пошел на поправку и 22-го числа был выписан из больницы, однако на службу сотрудник полиции не вернулся до сих пор.

Юлию Скрипаль выписали из клиники 9 апреля. Сейчас она находится в неустановленном секретном месте под присмотром британских властей. Полиция Лондона публиковала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства в Лондоне и своей двоюродной сестрой Викторией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. "В то время как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди", - подчеркивали в госпитале.

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Расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд и полиция Уилтшира, которая оценивает свои убытки от следственных действий примерно в 10 миллионов долларов.

В рамках расследования было просмотрено четыре тысячи часов видеозаписей, сделанных камерами наблюдения. Полицейские стремились идентифицировать все транспортные средства и всех людей (пешеходов и велосипедистов), которые попали в кадр. В итоге изучались изображения 14 тысяч автомобилей и 2,5 тысячи человек.

К следственной работе было привлечено 250 следователей контртеррористического подразделения полиции. 100 из них продолжают работать в Солсбери. Опрошено 900 свидетелей и проведено 176 обысков.

Из более чем 2300 вещественных доказательств 851 хранится в военной химической лаборатории Портон-Даун из-за заражения отравляющим веществом.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069937
 
   
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Кацапи скажуть, що це також була інсценіровка...
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Гиг, ти чого лайкаєш? Це виключно антишоколадна думка...
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тоді висловлюйся більш-менш зрозуміло "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 606.
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А в нас не можуть знайти вбивцю Павла Шеремета та тих хто труїв школярів.
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Просто киллер Шеремета не пришел сам и не признался, чем сорвал блестящую спецоперацию.
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Так ведь англичане тоже не нашли. Значит мы не хуже их.
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Is this the Salisbury poisonings hitman? Former KGB captain codenamed 'Gordon' is Russian assassin suspect
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Утилизация ватников - вообще то это новость про Великобританию....

Причем здесь наш вор и его прокурор?
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Хочется знать, есть ли в Великобритании идиоты, которые верят, что это все устроили власти ради собственного пиара, а ФСБ ни при чем. Или это только Украине повезло? "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 4163
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А що, влада ВБ чи її спецслужби заявляли про таке? Хай би тільки заявили, що зі Скрипалями була "спецоперація з інсценіровкою", побачили би тоді реакцію британських "ідіотів". Бо наші ідіоти тільки мастурбують на "список 47-ми"...
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Утилизация ватников - если бы история с уничтожителем чеченского и грузинского народа товарища Бабченко хотя бы отдаленно походила на правду...., я бы и многие мои соотечественники просто заставили бы себя в нее поверить...

Так хочется побед после бесконечных позоров и провалов Геращенко, Матиоуса, Луценко и Грицака...
Но нет... и в этот раз облом.....
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кстати бриты до сих пор не опубликовали подозреваемых, рез-ты следствия и доказательства причастности русских к этой истории. Кроме "это точно русские" ничего по факту нет. На них не похоже. Очень странно.
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может им сразу фото, адреса маршруты перемещения главных свидетелей в сети опубликовать?
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че сразу? уже сколько времени прошло. Хоть бы слух пустили, кто там наследил "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 4610
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а у нас журналисты видео в мусарню носят))))
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Расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд и полиция Уилтшира, которая оценивает свои убытки от следственных действий примерно в 10 миллионов долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3069937

потом раша скажет шо они замешаны в коррупции (ведь 10 лямов) и им нет веры "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 1740
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Подходи не скупись, покупай подлечись! , оптом скидки, самовывоз из кремля, тел : 666, спросить вована."4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 1644
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предателей долго не кормят
нам бы так предателей убирать....
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Вова х-о смеется над расследованием,возмущениями,заявлениями и пр. ,он бы понял полную блокировку мундиаля,разрыв дип.отношений,высылку из страны 200-300 руцких,а так...,ну что ж вы джонсоны и мэи руками то машите,только ветер подымите,эх вы,интелигенты. Скукота...
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Другие страны сказали, что они уже старые ,не то шо молодая комсомолка валька-стакан.И потому знакомицца им нах ненадо.
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Британцев бы подключить на расследование расстрела майдана. АТО расстреляли среди бела дня при миллионах свидетелей и телекамер сотни людей, а соевая банда во главе с Вальцманом, Луциком и Рюкзаковым никак не найдут ни виновных ни доказательств ни свидетелей.
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Так британцы ничего и не доказали ,а эксперты не смогли установить страну происхождения "новичка".
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Загадки Туманного Альбиона...в Англии валюта фунт стерлингов, а убытки от следственных действий считают в долларах!
Кстати, в Штатах на расследование о вмешательстве в выборы уже потратили 16 млн... "4 тис.годин відеозаписів, 900 свідків, 176 обшуків": поліція Британії повністю відновила хронологію подій у день отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 9866
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей
 
 
 
 
 
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