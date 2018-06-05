 "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

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Основные события трагических суток перечислены на официальном сайте Скотланд-Ярда. 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу рейсом из России.

На следующий день около 09:15 автомобиль BMW, на котором передвигался Сергей Скрипаль, был замечен в районе улиц Лондон-роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд в Солсбери. В 13:30 та же машина двигалась по Девайзес-роуд в центр города. Через 10 минут BMW был припаркован на стоянке торгового центра The Maltings, а Сергей и Юлия отправились в паб Bishops Mill.

Спустя 40 минут Скрипали сели обедать в ресторане Zizzi. Трапеза длилась один час 15 минут. А в 16:15 в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана на скамейке в парке обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Ими были Сергей и Юлия Скрипаль.

Отца и дочь госпитализировали. Они несколько дней находились в коме. По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенным в СССР.

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Также с симптомами отравления в больницу поступил 6 марта сержант полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он быстро пошел на поправку и 22-го числа был выписан из больницы, однако на службу сотрудник полиции не вернулся до сих пор.

Юлию Скрипаль выписали из клиники 9 апреля. Сейчас она находится в неустановленном секретном месте под присмотром британских властей. Полиция Лондона публиковала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства в Лондоне и своей двоюродной сестрой Викторией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. "В то время как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди", - подчеркивали в госпитале.

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Расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд и полиция Уилтшира, которая оценивает свои убытки от следственных действий примерно в 10 миллионов долларов.

В рамках расследования было просмотрено четыре тысячи часов видеозаписей, сделанных камерами наблюдения. Полицейские стремились идентифицировать все транспортные средства и всех людей (пешеходов и велосипедистов), которые попали в кадр. В итоге изучались изображения 14 тысяч автомобилей и 2,5 тысячи человек.

К следственной работе было привлечено 250 следователей контртеррористического подразделения полиции. 100 из них продолжают работать в Солсбери. Опрошено 900 свидетелей и проведено 176 обысков.

Из более чем 2300 вещественных доказательств 851 хранится в военной химической лаборатории Портон-Даун из-за заражения отравляющим веществом.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.