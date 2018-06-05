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Все про:пожар (3215) ЧАЭС (334) Зона отчуждения (84)

 На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин

Государственная служба по чрезвычайным ситуация (ГосЧС) заявляет, что на месте возникновения пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены факелы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин во время брифинга во вторник, передают Українськi Новини.

"На месте пожара были обнаружены факелы, и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще, имеют ли они отношение к пожару", - сообщил он.

Также Чечеткин сообщил, что площадь пожара уменьшилась с 12 до 6 га.

ГосЧС удалось остановить распространение пожара в верховой части леса. В целом ситуация контролируемая.

Авиация ГосЧС закончила работу по состоянию на 21:00 и продолжают работать наземные спасатели.

Также смотрите: Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3069936
 
 
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візовий режим для русіш швайне і не буде ніяких пожеж
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ти особисто бачив їх з факелами в чорнобильських лісах?
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ОМГ. интересно, есть еще такие, у кого такие же ассоциации, что и у вас? Интересно как человеку 5 лет изучающему психологию и английский
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Тем более не стоит пускать еще и кацапских...
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Зраднюкам не нравится, им Люсю бы вернуть…

На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин - Цензор.НЕТ 8546
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не удивил...шо ж то за кацап,который на могилах баяны не рвет,не бужает там же и не срет на них? На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин - Цензор.НЕТ 7339
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але при Янику такого не було,а в кризу постійно щось чи горить чи обвалюється як мости...
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толку от виз,если в раде через одного запутинцы,если у Пети в друзьях гепы и трухановы,которые дадут ему голоса на второй срок
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этот бизнес иудовский пора вознаграждать по законам военного времени
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На фото ж явно видно червоний дим з Бурого лісу. Невже без факелів ніяк не обійшлося?
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коли бардак то він всюди, ще і тому що повна криза економічна в країні , вже повідомляли що можливо так хотіли приховати незаконну вирубку ліса радиоактивного
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На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы:
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нацыки у тебя на срассеи а факел тебе в очко вставим не сомневайся На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин - Цензор.НЕТ 461
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Нє могєт бьіть! Воно само загорілось.))
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опять третья сила, скорее всего не ошибусь, если скажу - рука Бога.
хоть и Квітень 27, 2018 но факт есть факт - рука Бога.
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Знову радянський спадок? В мережах вже пів доби йде обговорення пожежі в Чернобилі, а Цензор тільки видаляє коментарі на цю тему. Може краще винести цю тему на поверхню, перестрахуватись і вжити необхідні заходи, для убезпечення зарадження?
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амеріций і плутоній, перший сотні років піврозпаду , другий десятки тисяч років, інше вже майже пройшло а ось ці два елемента майже навічно там...
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Не хвилюйся, тобі "зарадження" не загрожує... Чим організм примітивніший, тим менше він реагує на радіацію...
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Якщо я не продаюсь, як порохоботи, то я вже і не людина?
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Паскуди. Це є скільки живцем згорає тварин, птахів, комах... Нелюди
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Каждый год горят и леса и торфяники. Причем без всяких факелов.
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кацапи та запроданці малороси не сплять .пильнуйте українці бо буде біда
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срочно ! Луценко заявил, что есть неопровержимые
показания полиграфа порошенко о том, что это
спланированный Савченкой поджог, лес долго тлел,
а теперь разглрелся, кроме того матиос это всё
зафиксировал на трепловизер
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Порошенко байдуже, 1000000% прибутку знову в нього, ще в ЄС домовився збільшити експорт Рошену на 25 %, а сам з Іспанії до Ліхтенштейну подалі від Чернобиля і рудого лісу
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин
 
 
 
 
 
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