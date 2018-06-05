 На месте возгорания леса в Зоне отчуждения ЧАЭС нашли факелы, - глава ГСЧС Чечеткин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин во время брифинга во вторник, передают Українськi Новини.

"На месте пожара были обнаружены факелы, и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще, имеют ли они отношение к пожару", - сообщил он.

Также Чечеткин сообщил, что площадь пожара уменьшилась с 12 до 6 га.

ГосЧС удалось остановить распространение пожара в верховой части леса. В целом ситуация контролируемая.

Авиация ГосЧС закончила работу по состоянию на 21:00 и продолжают работать наземные спасатели.

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