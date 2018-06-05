 Досудебное расследование по делу бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова завершено, - прокуратура АРК

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что Фарух Камалов, находясь в должности заместителя министра оккупационного правительства, осуществлял "реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта, способствовал популяризации вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины, пророссийского патриотического воспитания, осуществлял мероприятия по проведению допризывной подготовки молодежи перед военной службой в Российской Федерации".

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В частности, вину подозреваемого подтверждают свидетели, результаты судебно-портретной и фоноскопической экспертиз.

В настоящее время сторона защиты поставлена в известность об окончании досудебного расследования и открытии материалов указанного уголовного производства.

После ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд.

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Напомним, 2 февраля 2018 года на КПВВ "Каланчак" был задержан так называемый бывший "заместитель министра спорта оккупированного Крыма". Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.