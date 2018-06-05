 "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Польское радио, так немецкий политик ответил на вопрос об угрозе этого проекта для европейской солидарности и безопасности.

В то же время Штайнмайер сказал, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство нарушает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу и Украину. "Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель поставила вопрос Украины. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, ветвь Nord Stream-2 приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину ", - отметил президент Германии.

Президент Польши Дуда, которому в Варшаве встречался Штайнмайер, сказал, что вопрос Nord Stream-2 - это вопрос энергетической безопасности Европы. Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия, это следует из отсутствия полной диверсификации поставок. "Мы вынуждены покупать газ в России, а Россия и" Газпром "эту ситуацию используют. Мы не хотим, чтобы такого типа ситуации повторялись в будущем, поэтому воплощаем в жизнь наши газовые проекты, которые принесут нам и нашим соседям газовую безопасность ", - указал Дуда.

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