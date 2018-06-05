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 Экономика, Происшествия, За рубежом
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Все про:Штайнмайер (372) Северный поток (270)

 "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 5 июня в Польше, что газопровод "Северный поток-2" является частной инициативой.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Польское радио, так немецкий политик ответил на вопрос об угрозе этого проекта для европейской солидарности и безопасности.

В то же время Штайнмайер сказал, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство нарушает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу и Украину. "Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель поставила вопрос Украины. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, ветвь Nord Stream-2 приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину ", - отметил президент Германии.

Президент Польши Дуда, которому в Варшаве встречался Штайнмайер, сказал, что вопрос Nord Stream-2 - это вопрос энергетической безопасности Европы. Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия, это следует из отсутствия полной диверсификации поставок. "Мы вынуждены покупать газ в России, а Россия и" Газпром "эту ситуацию используют. Мы не хотим, чтобы такого типа ситуации повторялись в будущем, поэтому воплощаем в жизнь наши газовые проекты, которые принесут нам и нашим соседям газовую безопасность ", - указал Дуда.

Также читайте: В США допускают введение санкций против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - Foreign Policy

Источник: https://censor.net.ua/n3069934
 
 
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ГИБРИДНЫЙ ОТВЕТ.... в стиле раиси (((
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Воистину частная инциатива. Пуйла и комсомолки
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ну это как зеленые человечеки, нас там нет, это частная инициатива из супермаркета, пуйло научил дружбанов как надо лапшу вешать
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Недобиток фатерляндский. Бабло газом не смердит. Мразота.
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Хватит ныть. Тащите газопровод из Таджикистана и Катара как обещали, у пускай Хуйло немцам свой втридорога продает так как себестоимость газа очень сильно зависит от обьема его добычи и продажи.
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1. Газопровод из Таджикистана??? - Браво!
2. Газопровод из Катара??? - Брависсимо!

"Каждая кухарка может управлять государством".
Доказано.

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+LNG-терминал ЧИ ВЫ МАЕТЕ НА УВАЗI прошлые финты Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства терминала по приему сжиженного природного газа Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко а вот цимус В свою очередь, глава Государственного агентства по инвестициям и управлениями национальными проектами (Госинвестпроект) Вадима Каськив отметил, что ТЭО утверждено без внесения изменений. По его словам, общая стоимость финансирования проекта составляет EUR 846 млн.Второй этап заключается в строительстве берегового терминала по приему СПГ, способного обслуживать танкеры вместимостью 178 тыс. куб. м с общим объемом хранения СПГ 540 тыс. куб м (три резервуара) и выходной мощностью поставки 10 млрд куб. м. Его предполагается завершить в 2018 году во Юрий Бойко и Вадим Каськив Профессионалы новые не хуже прошлых )))
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Зачем так далеко? Достаточно из Турции, ответвление от азебайджанского TANAP. Газа там на всех хватит, для Украины уж точно.
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Да все равно откуда. Вокруг Украины полно нефтегазовых государств откуда можно брать углеводороды для Украины и еще и транспортировать их в Европу было бы желание. А вот чего нет того нет. Вся наша власть заинтересована работать на Рашку так как получает от кремля сумасшедшие откаты. Украинская власть даже не заинтересована модернизировать и запускать украинские нефтеперерабатывающие заводы. Почти весь бензин у нас происхождением из Рашки.
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Алексей, вот это очень похоже на правду. По крайней мере при таком раскладе их действия выглядят логично. Агрессия агрессией, а денежки-то от агрессора капают, и нехилые!
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Немцам Северный поток очень выгоден с экономической стороны- вот они его в своих интересах и одобрили..
Поражает лицемерие 80го уровня от нашего правительства по вопросу Северного потока-2.. "Вы агрессор!- Дайте денег!"
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Германцы - льстивые шлюхи, считающие себя умнее других.
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Поставь себя на место немцев. Смотрят как Украина каждый год наращивает торговлю с Рашкой зато трубит во все трубы чтобы другие страны ни-ни с Рашкой дел не имели.
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шлюха "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 3020
европейцы судя по всему не готовы столкнуться с такой угрозой, как лживая расея, надежды на них нет никакой, будут топтаться по граблям.
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А рост расходов ФРГ на оборону, в связи с российской угрозой, - проблема государственная.

Германская логика "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 3734
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Мабудь,хоче як Шрёдер куди небудь трудовлавштуватись після президенства свого,ну там в газпром,наприклад...
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оно те надо?
кацапа никто в 45 не добивал
фашиков то да
а кацапа не добили в 50-60 годах
обязательно гнида подкожная вылезет....
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Да, да, а оккупация Крыма была частной инициативой "самообороны Крыма"
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Забыл гад ,что это украинец водружал знамя победы над рейстагом - можем повторить !!! "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4257
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завязуй з тою іпанутою темою "дєди воєвалі"...
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Шо ,не можем повторить ? "Північний потік-2" є приватною ініціативою, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 4922Тогда пусть не тянут трубу ...
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наш ворог, як в 41 - му, так і зараз знаходиться на Сході
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это наш враг уже 300 лет
но и фашики не наши друзья были
може твоих дедов????
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каци знищили в сотні разів більше українців, ніж німці
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може в поликлинику сгоняешь????
не вижу связи
новость про нимчуру подлизывающую кацам
а именно нимчуру мы не добили в 45
с кацами у нас война 300 лет
и Тарас заповит пысав
не только для украинцев
и кацапа спонсировали еще с петьки 1 немчура
твои доводы не по теме
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Наш ворог знаходиться як на сході так само і на заході. Тільки Народ України зацікавлений в сильній, багатій Україні.
Ти що не в курсі що на західну Україну напали ще в 39 році, коли розпочалась 2 світова війна?
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далеко зайдеш, якщо будеш воювати і з сходом і з заходом...
а дивізія "Галичина" для тебе мабуть теж фашизди?
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а нет?
если сказал а
говори б
кто одел чужую форму - враг
кто встал под чужие флаги - враг
и нех чесать про военную хитрость...
у украинцев был есть и будет один флаг
один бог
и одна победа
остальные приспособленци и сцикуны
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Жизнь все расставит на свои места… А некоторых в эти «места» ещё и засунет!

😀
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Поки Порошенко чеше яйця, Україну і далі загоняють в дупу.

Треба негайно відключати транзит газу та трактувати свої умови будівництва цього газопроводу Європі, бо якщо цього не зробити зараз, завтра його вимкне Росія в самий непідходящий для України час.
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якщо так зараз зробити, то цього транзиту вже не буде ніколи...
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Уже проходили, вспомнить как давали гарантии под отказ от ядерного оружия...
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Штанмаер потихонечку так отползает от трубы, типа он здесь не причем.
Это просто какой то Фрийц с Иваном добазарились шланг через забор перекинуть
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а підтримка Північного потоку-2 на політичному рівні є проституцією
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Этого Штрейбрэхера нужно проверить на предательство .Его россия завербовала по любому .
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Предательство кого? Германии этот газопровод как бы не нужнее чем РФ. Уж интересов Германии он точно не предавал. "Північний потік-2" є приватною ініціативою, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 1057
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Ещё как предавал . Его подкупила террористическая страна россия ,которая сбивает гражданские самолёты ,убивает мирных людей в Сирии и Украине ,захватывает чужие территории ,захватывает людей в заложники и садит по их тюрьмам .Всё это он прекрасно знает и поддерживает терористическое образование под названием россия .
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Конкретно СП 2 - чем предаёт интересы Германии?
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Вот ты написался украинской фамилией ,а я думаю что твоя фамилия Иванов .Предателю не обязательно с калашом перебегать на другую сторону .Если человек поддерживает террористические образования ,значит он уже на стороне врага .
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ха, новый мем - "Частная Инициатива Вагнера" ))
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Та взорвать эту частную инициативу нах! Вслед за крымским мостом! С детства пиротехникой увлекаюсь!) Обращайтесь...)))
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Такі от ""санкції"", панове, *****... Агов! Коли вже Польщу ділити будете? Бо загралися вже в "весь демократичний світ". Так і навички втратити можна. Може ще в Сірії і на Донбасі який небудь "потік" забабахати? Чисто в приватному плані )) Дранг нах куди-небудь, але цузамен з "містер Путін! Я-я!.. Козли. Що ще цей недопалок має витворити, щоби вони схаменулися?
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Кажется мне так, что
существует международный сговор олигархов. Украина добывает у себя газ и втихаря
его продаёт в Европу из-под полы под видом транзита из России. Деньги
естественно в казну Украины не попадают. Эта схема рухнет, если Россия
полностью прекратит транспортировку своего газа через Украину. Вот они сейчас и
договариваются, что бы имитировать транзит в количестве равном объёму продаж
Украинского газа. .
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Трамп ясно дав зрозуміти Європі - або ПП2 або мита і санкції! Тільки акції автовиробників в Європі впали на 20млд.дол. після заяви Трампа про майбутні мита на європейські автівки. Десятки млд.дол. від доходу від ПП2 неспівставні з втратами від мит на сталь, алюміній і автівки. Трамп нехіло так нагнув євпропі#арастів
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Пошлины на авто он к потоку не привязывал. Он в принципе хочет изолировать рынок США от импорта.

Нагнул и разозлил. Они будут искать возможность для ответного удара. И поток - неплохой вариант.
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Да и Украине ввёл госпошлины на сталь.
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Вчера Наталья Микольская помчалась в США, уговаривать об исключении украинской металлургической продукции из-под действия введенных США
ограничительных мер.
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Ти за індуса переживаєш чи Ахмєтова? Тільки за минулий рік рижа морда збільшив свої статки на 1.3млд.дол! Нічого страшного, менше заробить! І так має дофіга преференцій - експортне мито на лом.
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США и об Европу уже ноги вытирают, чего же от них ждать Украине?
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Гибридная война на Донбассе и захват Крыма тоже является частной инициативой кремлёвского Фюрера. "Північний потік-2" є приватною ініціативою, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 5657
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А транзит газа агрессора, который оккупировал Крым и Донбасс является чем?
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Ага, "СС" тоже изначально была что-то типа "общественной организации со спортивным уклоном"...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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