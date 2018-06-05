 "Северный поток-2" является частной инициативой, - Штайнмайер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Польское радио, так немецкий политик ответил на вопрос об угрозе этого проекта для европейской солидарности и безопасности.
В то же время Штайнмайер сказал, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство нарушает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу и Украину. "Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель поставила вопрос Украины. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, ветвь Nord Stream-2 приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину ", - отметил президент Германии.
Президент Польши Дуда, которому в Варшаве встречался Штайнмайер, сказал, что вопрос Nord Stream-2 - это вопрос энергетической безопасности Европы. Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия, это следует из отсутствия полной диверсификации поставок. "Мы вынуждены покупать газ в России, а Россия и" Газпром "эту ситуацию используют. Мы не хотим, чтобы такого типа ситуации повторялись в будущем, поэтому воплощаем в жизнь наши газовые проекты, которые принесут нам и нашим соседям газовую безопасность ", - указал Дуда.
2. Газопровод из Катара??? - Брависсимо!
"Каждая кухарка может управлять государством".
Доказано.
Поражает лицемерие 80го уровня от нашего правительства по вопросу Северного потока-2.. "Вы агрессор!- Дайте денег!"
европейцы судя по всему не готовы столкнуться с такой угрозой, как лживая расея, надежды на них нет никакой, будут топтаться по граблям.
Германская логика
кацапа никто в 45 не добивал
фашиков то да
а кацапа не добили в 50-60 годах
обязательно гнида подкожная вылезет....
но и фашики не наши друзья были
може твоих дедов????
не вижу связи
новость про нимчуру подлизывающую кацам
а именно нимчуру мы не добили в 45
с кацами у нас война 300 лет
и Тарас заповит пысав
не только для украинцев
и кацапа спонсировали еще с петьки 1 немчура
твои доводы не по теме
Ти що не в курсі що на західну Україну напали ще в 39 році, коли розпочалась 2 світова війна?
а дивізія "Галичина" для тебе мабуть теж фашизди?
если сказал а
говори б
кто одел чужую форму - враг
кто встал под чужие флаги - враг
и нех чесать про военную хитрость...
у украинцев был есть и будет один флаг
один бог
и одна победа
остальные приспособленци и сцикуны
😀
Треба негайно відключати транзит газу та трактувати свої умови будівництва цього газопроводу Європі, бо якщо цього не зробити зараз, завтра його вимкне Росія в самий непідходящий для України час.
Это просто какой то Фрийц с Иваном добазарились шланг через забор перекинуть
существует международный сговор олигархов. Украина добывает у себя газ и втихаря
его продаёт в Европу из-под полы под видом транзита из России. Деньги
естественно в казну Украины не попадают. Эта схема рухнет, если Россия
полностью прекратит транспортировку своего газа через Украину. Вот они сейчас и
договариваются, что бы имитировать транзит в количестве равном объёму продаж
Украинского газа. .
Нагнул и разозлил. Они будут искать возможность для ответного удара. И поток - неплохой вариант.
ограничительных мер.