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Все про:Абхазия (319) Грузия (3401) дипломатия (1123) Осетия (663) Сирия (2675)

 Грузия разорвала дипотношения с Сирией после признания режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Первого июня дипломатическим представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций и Арабской Республике Египет официально передана нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Онлайн.

Читайте: Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали.

"29 мая 2018 года сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации, с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали, что является прямой поддержкой российской военной агрессии, этнической чистки и оккупации неотъемлемых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия являются примером системы поведения России, - глава МИД Литвы

"В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения "О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой" от 18 мая 1993 года. Официальная нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами первого июня 2018 года была передана представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций и Арабской Республике Египет. Постоянное представительство Грузии при ООН сообщило генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о разрыве дипломатических отношений между Грузией и Сирийской Арабской Республикой", - заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.

Напомним, что Сирия вместе с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.

Также Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Источник: https://censor.net.ua/n3069933
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
а з росією нерозірвала ібо бізнес.
і в Україні те саме
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А Украина не разорвала дип.отношения с РФ после аннексии Крыма и ордло.Просто позорище.проголосуют на следующих выборах кто по обещает разорвать дипломатические отношения с Москвой.и думаю это будет не Порошенко.
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Как раз наоборот, обещать Порошенко будет много и все что угодно.
А как будет выполнять - показали эти 4 года его президентства.
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Таж кацапи постійно і наполегливо кажуть,що "братья" ми правасравния!
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Надо подвязывать с алкоголем, уже галюники начались. Вроде писал коммент по Гитлянской, но понял, что померещилось.
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По Грузии там все сложнее.. есть такой народ Осетины и есть такой народ Абхазцы они с Грузинами вообще другой веры, возможно они и имеют право на свободу своего выбора и независимость.
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Егеж, а в нас є такий народ - даунбасіти. Вони ніколи тойі рашки не бачили, тому туди так хотіли. Ну трохи абламалісь. А надо было книжки читать и посетить рашкины ебенЯ, шоб Украину холить и лелеять, ублюдки тупые!
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Єсьць такий народ чеченці.Іншої віри і нації,ніж вЯлікіє лішьнєхрраммассоммниє.А кацапи їх вирізали кожного другого,бо кажуть ,що вони--"адінарот".
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с окупантшм не разорвали , но разорвали со 105-й стороной , браво ! цэ перемога ! а то путин нападэ !
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Что делает нормальное правительство и нормальный президент в ответ на агрессию?
- разрывает дипломатические, культурные и другие отношения с агрессором и его сателитами
Что делает украинское правительство во главе с президентом в ответ на оккупацию Крима и захват части Донбаса где ежедневно убивают и калечат граждан Украини?
а вот что:
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/3/635659/

У 2018 році обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за 4 роки

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так кому служит это правительство и президент?
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Щось ;проросійська; за словами Саакашвілі, влада Грузії якась не проросійська.
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"Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском". Ну таки пальцем пригрозила, ну-ну-ну, Сирія! Наші недолугі так звані "політичні діячі" о обличчі пеці не спромоглися до того, що Грузія швидко вчинила. Україна не розірвала дипоматичні стосунки з Сирією! ну немає ні політичної волі, ні стратегічного мислення, навіть тактичного. Тогівельні стосунки з "сєпарами" через кийки по спинах наших активістів припинили. Пеця ні до чого, навіть електропостачання в Крим не було сміливості самому припинити, треба було через активістів побачити, чи не вийде чогось неприємного для крісла, адже так зручно сидіти та грошів оффшорах складати, Кононенком та Грановським крутити.
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Когда признают ДНР и ЛНР в границах этих областей,тогда точно разорву. А поки що припинила.
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Первого июня дипломатическим представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций...Источник: https://censor.net.ua/n3069933
Сирийская Народная?(шо уже и сирийская народная есть? СНР?), блатная хороводная? А я-то , неуч, думал всё время , что Сирийская Арабская Республика. Бардак в гузинском МИДе без Мишико, гы.
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не придирайтесь. украинская народная,сирийская народная,донецкая народная...
просто народы бывают всякие.
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Так я ж не юзеру бестолковому предъявляю, то ж дипломаты! маляву накатали. За такое ссаными трапками из МИДа на чайные плантации гнать надо! Саакашвили на них нет, гы.
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Дипотношения с Сирией - звучит как неделя высокой моды в Папуа-Новой Гвинее.
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Дипотношения с Сирией - звучит как неделя высокой моды в Папуа-Новой Гвинее.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия разорвала дипотношения с Сирией после признания режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии
 
 
 
 
 
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