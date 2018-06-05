 Грузия разорвала дипотношения с Сирией после признания режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Онлайн.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали.



"29 мая 2018 года сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации, с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали, что является прямой поддержкой российской военной агрессии, этнической чистки и оккупации неотъемлемых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона", - говорится в заявлении.

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"В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения "О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой" от 18 мая 1993 года. Официальная нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами первого июня 2018 года была передана представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций и Арабской Республике Египет. Постоянное представительство Грузии при ООН сообщило генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о разрыве дипломатических отношений между Грузией и Сирийской Арабской Республикой", - заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.

Напомним, что Сирия вместе с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.

Также Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.