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Все про:Мариуполь (3504) митинг (2242) экология (946)

 "Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб. ФОТОрепортаж

Более тысячи жителей Мариуполя вышли на митинг – флешмоб "Хочу дышать, за чистый воздух". Мероприятие состоялось сегодня на площади Свободы в центре города.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ  в Мариуполе.

Организаторами выступили несколько экологических активистов города. Их цель - привлечь внимание общества и центральной власти к экологической проблеме Мариуполя, вызванную вредным воздействием металлургических комбинатов на окружающую среду. (В городе работают 2 промышленных гиганта, - "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" и "Металлургический комбинат "Азовсталь"", - прим. ред).

"Мы требуем перестать экономить на нашем здоровье и сделать производство менее губительным, как, в странах Евросоюза. А пока наши комбинаты думают только о прибыли и планируют увеличить объемы производства, а значит вырастут и выбросы вредных веществ", - рассказал один из организаторов акции Валерий Аверьянов.

На самом митинге собравшиеся скандировали "Мы хотим дышать" и "Ринат фильтруй". Призыв был адресован собственнику металлургических комбинатов Ринату Ахметову модернизировать производство, уменьшив объем вредных выбросов. Многие жители пришли в медицинских масках, что символизировало загрязненный воздух в городе.

Также участники провели флешмоб, в котором продемонстрировали как город накрывает дымом, импровизированная смерть касается каждого жителя и тот умирает. Организаторы зачитали манифест и собрали подписи, с требованием к заводам повлиять на экологическую ситуацию в Мариуполе. По словам организаторов, сегодня был только первый шаг и они продемонстрировали мягкую форму протеста. Если их не услышат, они готовы к более решительным действиям.

Также читайте: Каждый год из-за загрязнения воздуха в мире умирают 7 млн человек, - ВОЗ

Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 01
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 02
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 03
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 04
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 05

Источник: https://censor.net.ua/n3069930
 
 
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Когда это там был чистый воздух? Если воздух станет чистым, то 70% населения останутся без работы.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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