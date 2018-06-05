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 Lufthansa официально извинилась перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве, - посол Мельник

Высшее руководство авиакомпании Lufthansa официальном письме принесло извинения перед украинцами за скандальный видеоролик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Приятно, что мягкая сила дипломатии срабатывает: высшее руководство компании "Люфтганза" в адресованном послу официальном письме принесло извинения перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве", - написал посол.

В подтверждение своих слов украинский дипломат также опубликовал фотокопию данного документа.

Ранее авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, запустила в ротацию рекламный ролик полетов в эту страну, снятый в узнаваемой локации на жилых массивах Березняки и Русановка в Киеве. Ввиду негативной реакции на этот факт ролик был снят с ротации.

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Как пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик об открытости РФ для туристов именно в Украине было принято ввиду того, что в России было очень тяжело получить разрешение на съемку. При этом подмены не должен был никто заметить, поскольку ролик предназначался исключительно для немецкой аудитории, хотя был запущен в ротацию на международном видеосервисе YouTube.

Источник: https://censor.net.ua/n3069929
 
   
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Вибачились, але тільки перед Послом Мельником. Де вибачення перед Народом України який вже 5-й рік самотужки захищається від Мордору??!
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Жулики, что немчура, что кацапы. То Сименс дурака включил, то эти потомки вермахта.
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а чего выбачатысь?...унизили рашу.... только надо было на киевских помойках ролик снять...
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Почему только извинились, а не послушались Климкина и не переделали клип?
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Давно заметил, что эта Люфтганза занимается каким то дешевым наипаловом: у них в самолетах были проспекты на которых есть фото нашей Мрии 225 с Бураном на спине и подписано, что это Боинг!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомLufthansa официально извинилась перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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