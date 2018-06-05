 Lufthansa официально извинилась перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве, - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Приятно, что мягкая сила дипломатии срабатывает: высшее руководство компании "Люфтганза" в адресованном послу официальном письме принесло извинения перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве", - написал посол.

Приємно, що м‘яка сила 🇺🇦дипломатії спрацьовує: вище керівництво 🇩🇪компанії "Люфтганза" в адресованому послу офіційному листі принесло вибачення перед українцями за скандальний відео-ролик, відзнятий у Києві pic.twitter.com/OlLaEpzWrg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 июня 2018 г.

В подтверждение своих слов украинский дипломат также опубликовал фотокопию данного документа.

Ранее авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, запустила в ротацию рекламный ролик полетов в эту страну, снятый в узнаваемой локации на жилых массивах Березняки и Русановка в Киеве. Ввиду негативной реакции на этот факт ролик был снят с ротации.

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Как пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик об открытости РФ для туристов именно в Украине было принято ввиду того, что в России было очень тяжело получить разрешение на съемку. При этом подмены не должен был никто заметить, поскольку ролик предназначался исключительно для немецкой аудитории, хотя был запущен в ротацию на международном видеосервисе YouTube.