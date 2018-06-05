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Все про:Бабченко Аркадий (122) Солодко_Евгений (1) Герман_Борис (13)

 Защита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест

Защита Бориса Германа, подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, обжаловала решение Шевченковского районного суда, который избрал ему мерой пресечения содержание под стражей на 2 месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Евгений Солодко.

По его словам, жалоба была подана в Апелляционный суд Киева.

Время заседания пока не определено.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069927
 
 
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Всё-таки очень интересно у кого именно в голове возник этот бредовый план с Бабченко ,или это коллективное творчество пети ,югика и гицака ??? Защита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест - Цензор.НЕТ 4032Ну вроде не дураки ,обокрали и оболванили 40 миллионов украинцев а придумывают такую ахинею .... Защита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест - Цензор.НЕТ 9563
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кацапа,ты слыхал про штрафы для использующих прокси нарасее? или решил напоследок погулять?
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Ну не знаю,не знаю в отличие от тебя за ихним МИДом не слежу ..
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почему совпадение? Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 129это признаки работы 47 хромосомы
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МИД Кацапии заявило, что дважды два,- будет четыре. И, что теперь, с этим соглашаться нельзя, непатриотично?
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Давай Герман выкладывай всю правду матку о шоколадном ничтожестве и СБУ. Трибуна на суде отличное место для разоблачений, а мы послушаем.
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правду матка уже выложила.
приблизительно то, что ты хочешь услышать.Защита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест - Цензор.НЕТ 5456
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Я не эту матку имел ввиду, порохоотсос.
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если вас свести-по моему это она тебя иметь будет Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 4930
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Глядя на адвокатов вспоминаю поговорку "наглость - втрое счастье".
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вот вам и цена слов ЮГЫ Коньяка и остальных спецов шоколадного дела....
Всем спасибо!
Все СВОБОДНЫ!

Ща еще киллера чеченского выпустят...
Антикорупционный суд уже просрали....
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Почему россияне так верещат за Вышинского, а за Германа не беспокоятся?
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може тебя в спам?прикрути подачу топлива в пукан,сгоришь нафиг
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Юрій Левченко
31 мая в 9:40 ·
Зараз знаходжусь в Одесі - беру на поруки хлопців - ветеранів війни, яких так звані "правоохоронці" хочуть посадити за "зберігання зброї", й які вже місяць сидять в Одеському СІЗО.

Так ось цікаво, що буквально годину тому, у відкритому судовому засіданні, прокурор заявив, що покази проти героїв , СБУшникам , давав ще в квітні такий собі ГЕРМАН Б. Л. (https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181940/https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181947/).Навмисно не коментую детально тут цей факт, а лише надаю інформацію;
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соврамши пан Солодко нету там не каких с Мо производственных отношений Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 3876 вон нафига нам в МО Украины резинострелы копии ппк Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 3876 и 9 мм патрон под резинову пулю Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 3876 По аватарам стрелять разве шо Захист Германа, підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка, оскаржив його арешт - Цензор.НЕТ 3876
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От же ж гадский суд. Это ж надо? Не поверил, что это жирное чучело спецагент контрразведки СБУ.
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Пора мужика выпускать на волю. Он свою роль уже выполнил, людей одурачил, Вальцмана потешил. Да и пару лямов отстегнуть.
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Цитата из дела:«следствием установлены неустановленные лица». И все остальное в таком же виде. Ох выйдет нам это спектакль боком.
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це - не перший такий спектакль і , звичайно , не останній ...
В політології це зветься "технологія віяла" - народу , регулярно , повинен підкидатися подібний треш , аби люди не думали над тим , що дійсно є важливим ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗащита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест
 
 
 
 
 
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