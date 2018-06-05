 Защита Германа, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, обжаловала его арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Евгений Солодко.
По его словам, жалоба была подана в Апелляционный суд Киева.
Время заседания пока не определено.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
приблизительно то, что ты хочешь услышать.
Всем спасибо!
Все СВОБОДНЫ!
Ща еще киллера чеченского выпустят...
Антикорупционный суд уже просрали....
31 мая в 9:40 ·
Зараз знаходжусь в Одесі - беру на поруки хлопців - ветеранів війни, яких так звані "правоохоронці" хочуть посадити за "зберігання зброї", й які вже місяць сидять в Одеському СІЗО.
Так ось цікаво, що буквально годину тому, у відкритому судовому засіданні, прокурор заявив, що покази проти героїв , СБУшникам , давав ще в квітні такий собі ГЕРМАН Б. Л. (https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181940/https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/31/7181947/).Навмисно не коментую детально тут цей факт, а лише надаю інформацію;
В політології це зветься "технологія віяла" - народу , регулярно , повинен підкидатися подібний треш , аби люди не думали над тим , що дійсно є важливим ...