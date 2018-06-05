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Все про:ВР (22006) депутат (2537)

 "#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

В течение дня 5 июня депутаты рассматривали поправки в законопроект об Антикоррупционном суде. Кроме того, некоторые фигурировали в футболках "Свободу Сенцову".

День работы ВР 5 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 01

Начало работы ВР 5 июня 


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 02

Александр Грановский (БПП) в окружении коллег


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 03

Семен Семенченко в боковом проходе зала ВР 


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 04

Глава фракциии "Оппоблока" в Раде Юрий Бойко.


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 05

Глава фракции БПП Артур Герасимов и социалист из БПП Сергей Каплин с коллегой


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 06

Жестикуляция народных избранников


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 07

Глава БПП Артур Герасимов со своим предшественником на должности Игорем Грынивым


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 08

Гаджеты народных избранников

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 09

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта".

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 10\

"Свободовец" Андрей Ильенко


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 11

Футболки депутатов  с требованием освобождения Олега Сенцова

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 12

"Оппоблоковец" Игорь Шурма с коллегой

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 13

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат 


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 14

"Еврооптимистка" Светлана Залищук с коллегой

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 15

Общение нардепов

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 16

Бумажная пресса в зале 


#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 17

Семен Семенченко и Владимир Парасюк

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 18

Нардепы в футболках "FreeSentsov"

#FreeSentsov и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня 19

Александра Кужель из "Батькивщины". 

Источник: https://censor.net.ua/n3069924
 
 
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Прошли уже три дня бессмысленного рассмотрения закона об антикоррупционном суде. В зале 20 депутатов, которые проваливают две тысячи поправок. Мы толчем воду в ступе, потому что один человек в стране не хочет лишаться монополии на ручной суд. Надо называть вещи своими именами. Имя этого человека Петр Порошенко, который жонглирует каждый раз новыми аргументами.
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В зале,- аншлаг! И, судя по фото, все только тем и занимаются, что думают об Украине.
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в боковых проходах, хорошо хоть не в задних.
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Хріна вони лисого там приймуть, протягнуть такий закон, що в МВФ та США волосся дибки стане від зухвальства Порошенка, буде курс 30 як і планувалося бюджетом.
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Интересно, эти депутаты хоть за одну поправку проголовали из тех двухтыщ, что сами и нарожали, или просто гавно на вентилятор побросали с занятым видом.
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это фото дня, Вы на лицо посмотрите-пропихнусь или так постою
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А Юля знову буде відсутня я так розумію?
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Стежити"#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 8434Pavlo Nuss8 год · Тимошенко саботирует создание Антикоррупционного Суда.
И так, друзья, наша Юлия Владимировна вот никак не дает мне покоя, и в этот раз (сейчас поймете суть дела) все очень и очень серьезно.По инициативе нашего большего друга, Президента Литвы Дали Грибаускайте на 6-8 июня в Вильнюсе встретятся более 300 политических, деловых, международных и общественных организаций из более чем 90 стран мира. Литва проводит международную встречу женщин-политических лидеров. Вообщем-то, мероприятие хорошее, нужное, консолидирующее.
На эту встречу приглашены и украинские женщины-политические лидеры, среди которых и наша Юля.Вместо того, чтобы поехать на эту встречу в среду 6-го июня или в пятницу 8-го июня, Юлия Владимировна отредактировала график своего участия в форуме в Вильнюсе и решила посетить Литву именно в четверг 7-го июня.
Именно в четверг, когда украинский парламент будет голосовать за закон о Антикоррупционном Суде. Закон, закон который внес Президент Порошенко. Закон, который завершит формирование в Украине антикоррупционной инфраструктуры.Тимошенко абсолютно сознательно планирует саботировать голосование за эту чрезвычайно важную законодательную инициативу, и на то у нее есть причины:
1. Финансово-политическая зависимость от спонсоров-олигархов.
Создание АСУ никак не совпадает с интересами соратников Тимошенко - Онищенко (за снятие неприкосновенности с которого она также не голосовала), который является потенциальным «клиентом» нового Суда, и Коломойский, дело которого также после создания АСУ будет одним из первых рассматриваться в этом суде.
2. Попытка спровоцировать Гройсмана и правительственный кризис в Украине, в случае срыва голосования за АСУ.
Отставка премьера влечет за собой отставку Кабмина, правительственный кризис и досрочные выборы (по этому вопросу будет отдельный пост).Несмотря на многочисленную критику со стороны общественности в адрес ЮВТ относительно ее неэффективной парламентской деятельности и саботаж ряда важнейших Законов, в том числе и за признание России страной агрессором, она продолжает агрессивный саботаж в интересах олигархов-спонсоров своей избирательной кампании.Думаю, нам стоит серьезно задуматься над вопросом о политической ответственности Тимошенко, оценку которой должен дать избиратель.
Буду благодарен за Repost - страна должна знать своих "героев".
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вот и верь рейтингам и прогнозам. Они видимо именно для Юли и составляются....за деньги на аренду дома у тети.
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У порохоботов опять подгорает от Юли, да не будет не того и не другой, успокойтесь уже
И не нужно наводить зрадный туман мировых заговоров в лучших традициях развода от порохоботов.
Есть два законопроекта, один президентский и один венецианский.
Если проголосую каким то чудом за венецианский, жополизы президента потащат его в Конституционный Суд.
Короче как обычно игра на публику с растягиванием результатов доразмера мексиканского сериала.
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Никуя себе? Венецианский? Это типа Венеция ( город такой в Италии) написала закон для Украины?

Офигеть? Номер закона не подсажешь, вУмник?
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Про венецианскую комиссию слышал че нибудь, или под дурачка косишь?
Про это уже целую неделю мусолят, ты хоть радио включай если не телик иногда
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Венецианская комиссия написала для нас Закон? Никуя себе?!

Так номер закона скажешь, или ты радио пошёл слушать?
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Оооо, ну ты красавчег, ты хоть школу закончил?
Пятый год, есть только президентские законопректы и неправильные.
И тут вопрос только в том, всучат поправки рекомендованные венецийской комиссией или президент у нас будет царем и сам утверждать судей, вот и все.
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О как? Уже не венецианский закон, а только поправки? Молодец, бодья. Так, глядишь, и отучим тебя привирать для красного словца.
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Ну ок, посыпаю голову пеплом, если это для тебя так важно
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И ещё, бодья, рассказать тебе как "голосовала" Юля за важные законы? Слово "відсутня" понимаешь? Вот так она обычно за важные ( особенно антироссосийские) законы и голосует.
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Только Юля лично не факт, что будет. Она всегда фракцию заставляет проголосовать ( тот же закон о деокупации), а сама "відсутня".

С чего бы это? Мож чтоб потом кое-где оправдываться " вы ж видели - я не голосовала"?
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"закон который внес Президент Порошенко"

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он может засунуть его себе в задницу! Такой закон с его хотелками управлять судьями еще и антикоррупционными - нахрен никому не нужен.
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А предательница зубажилого народа заставляет свою фракцию поддержать этот закон? Прикинь, подстава.
"#FreeSentsov" і законопроект про Антикорупційний суд, - день роботи ВР 5 червня - Цензор.НЕТ 5424
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А що заважає "коаліції потужних реформаторів" швидко проголосувати за такий потрібний Україні закон? "#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 5069
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От бы каждому украинцу такую работу и за такую зарплату !!!
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100% - хорошо румын сказал...., в точку

"#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 7132 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 3 ч.3 часа назад
воры Молдовы и Украины пытаются тупо копировать путинскую "суверенню коррупцию" не понимая, что запас прочности российской коррупции на порядки выше.. за ней стоит мощнейшая ресурсная база, позволяющая, заливать холявными деньгами некомпетентность и воровство, чего нет у нас..
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Адесса‏ @allisaod2016 6 мин.

Если серьезно, до меня пока не доходит как наши депутаты планируют голосовать в четверг за создание в Украине антикор.суда, они же все тогда должны сесть в тюрьму, с другой стороны если не примут,МВФ не даст кредит, если примут- все на нары.

Котел для украинской коррупции от МВФ. "#FreeSentsov" і законопроект про Антикорупційний суд, - день роботи ВР 5 червня - Цензор.НЕТ 1912
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Вот потому и не сидят клиенты НАБУ что нет АКС...

велючи мозги и перестань кушать шоколад...
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Плохому танцору всегда что то мешает... НАБУ сейчас ведет так дела что хоть антикоррупционный суд будет, хоть какой то другой, они оправдают клиентов НАБУ. Не потому что продажные, нет, просто они так дела клепают что любой адвокат их развалит. Так что по сути этот АКС будет очередной мало эффективной структурой, но будут пожирать большое кол-во денег из бюждета.
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Ротенберг продает киевский Ocean Plaza. Интересно кто купит и почему суды не забирают недвижимость россиян, за аннексию Крыма. ах да, я совсем забыл, у них же находится недвижимость первых лиц нашего государства.
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Cполучені Штати закликають Україну створити антикорупційний суд, який би відповідав вимогам Міжнародного валютного фонду.Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, пише "Українська правда"США звернулися до України | Новини на Gazeta.ua
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Госдеп призвал Украину создать Антикоррупционный суд "коррупция угрожает нацбезопасности, процветанию и демократическому развитию Украины" США полностью поддерживают МВФ, который определит, соответствует ли новый закон украинским обязательствам. Короче, Трампу мешок на голову и в Польшу, вот же еще один грузин нашелся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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