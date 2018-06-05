 "#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР 5 июня





Александр Грановский (БПП) в окружении коллег





Семен Семенченко в боковом проходе зала ВР





Глава фракциии "Оппоблока" в Раде Юрий Бойко.





Глава фракции БПП Артур Герасимов и социалист из БПП Сергей Каплин с коллегой





Жестикуляция народных избранников





Глава БПП Артур Герасимов со своим предшественником на должности Игорем Грынивым





Гаджеты народных избранников

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта".

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"Свободовец" Андрей Ильенко





Футболки депутатов с требованием освобождения Олега Сенцова

"Оппоблоковец" Игорь Шурма с коллегой

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат





"Еврооптимистка" Светлана Залищук с коллегой

Общение нардепов

Бумажная пресса в зале





Семен Семенченко и Владимир Парасюк

Нардепы в футболках "FreeSentsov"

Александра Кужель из "Батькивщины".