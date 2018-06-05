 "#FreeSentsov" и законопроект об Антикоррупционном суде, - день работы ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 5 июня
Александр Грановский (БПП) в окружении коллег
Семен Семенченко в боковом проходе зала ВР
Глава фракциии "Оппоблока" в Раде Юрий Бойко.
Глава фракции БПП Артур Герасимов и социалист из БПП Сергей Каплин с коллегой
Жестикуляция народных избранников
Глава БПП Артур Герасимов со своим предшественником на должности Игорем Грынивым
Гаджеты народных избранников
Хвича Мепаришвили из "Народного фронта".
"Свободовец" Андрей Ильенко
Футболки депутатов с требованием освобождения Олега Сенцова
"Оппоблоковец" Игорь Шурма с коллегой
Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат
"Еврооптимистка" Светлана Залищук с коллегой
Общение нардепов
Бумажная пресса в зале
Семен Семенченко и Владимир Парасюк
Нардепы в футболках "FreeSentsov"
Александра Кужель из "Батькивщины".
И так, друзья, наша Юлия Владимировна вот никак не дает мне покоя, и в этот раз (сейчас поймете суть дела) все очень и очень серьезно.По инициативе нашего большего друга, Президента Литвы Дали Грибаускайте на 6-8 июня в Вильнюсе встретятся более 300 политических, деловых, международных и общественных организаций из более чем 90 стран мира. Литва проводит международную встречу женщин-политических лидеров. Вообщем-то, мероприятие хорошее, нужное, консолидирующее.
На эту встречу приглашены и украинские женщины-политические лидеры, среди которых и наша Юля.Вместо того, чтобы поехать на эту встречу в среду 6-го июня или в пятницу 8-го июня, Юлия Владимировна отредактировала график своего участия в форуме в Вильнюсе и решила посетить Литву именно в четверг 7-го июня.
Именно в четверг, когда украинский парламент будет голосовать за закон о Антикоррупционном Суде. Закон, закон который внес Президент Порошенко. Закон, который завершит формирование в Украине антикоррупционной инфраструктуры.Тимошенко абсолютно сознательно планирует саботировать голосование за эту чрезвычайно важную законодательную инициативу, и на то у нее есть причины:
1. Финансово-политическая зависимость от спонсоров-олигархов.
Создание АСУ никак не совпадает с интересами соратников Тимошенко - Онищенко (за снятие неприкосновенности с которого она также не голосовала), который является потенциальным «клиентом» нового Суда, и Коломойский, дело которого также после создания АСУ будет одним из первых рассматриваться в этом суде.
2. Попытка спровоцировать Гройсмана и правительственный кризис в Украине, в случае срыва голосования за АСУ.
Отставка премьера влечет за собой отставку Кабмина, правительственный кризис и досрочные выборы (по этому вопросу будет отдельный пост).Несмотря на многочисленную критику со стороны общественности в адрес ЮВТ относительно ее неэффективной парламентской деятельности и саботаж ряда важнейших Законов, в том числе и за признание России страной агрессором, она продолжает агрессивный саботаж в интересах олигархов-спонсоров своей избирательной кампании.Думаю, нам стоит серьезно задуматься над вопросом о политической ответственности Тимошенко, оценку которой должен дать избиратель.
Буду благодарен за Repost - страна должна знать своих "героев".
И не нужно наводить зрадный туман мировых заговоров в лучших традициях развода от порохоботов.
Есть два законопроекта, один президентский и один венецианский.
Если проголосую каким то чудом за венецианский, жополизы президента потащат его в Конституционный Суд.
Короче как обычно игра на публику с растягиванием результатов доразмера мексиканского сериала.
Офигеть? Номер закона не подсажешь, вУмник?
Про это уже целую неделю мусолят, ты хоть радио включай если не телик иногда
Так номер закона скажешь, или ты радио пошёл слушать?
Пятый год, есть только президентские законопректы и неправильные.
И тут вопрос только в том, всучат поправки рекомендованные венецийской комиссией или президент у нас будет царем и сам утверждать судей, вот и все.
С чего бы это? Мож чтоб потом кое-где оправдываться " вы ж видели - я не голосовала"?
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он может засунуть его себе в задницу! Такой закон с его хотелками управлять судьями еще и антикоррупционными - нахрен никому не нужен.
🇷🇴 Румынская сотня @latiniano 3 ч.3 часа назад
воры Молдовы и Украины пытаются тупо копировать путинскую "суверенню коррупцию" не понимая, что запас прочности российской коррупции на порядки выше.. за ней стоит мощнейшая ресурсная база, позволяющая, заливать холявными деньгами некомпетентность и воровство, чего нет у нас..
Если серьезно, до меня пока не доходит как наши депутаты планируют голосовать в четверг за создание в Украине антикор.суда, они же все тогда должны сесть в тюрьму, с другой стороны если не примут,МВФ не даст кредит, если примут- все на нары.
Котел для украинской коррупции от МВФ.
велючи мозги и перестань кушать шоколад...