 Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Польше с двухдневным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все в мире прекрасно понимают, что не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России", - сказал Дуда.
Он подчеркнул, что именно с Россией нужно вести переговоры о завершении конфликта на востоке Украины, восстановления мира на объединенных украинских землях и восстановление границы между Украиной и Россией, который признан международным сообществом.
Дуда подчеркнул, что он поддерживает идею размещения миротворческих сил ООН на всей территории, которую сейчас контролируют оккупанты, и миротворцы смогут патрулировать и присутствовать на признанной международным сообществом границе между Украиной и Россией.
Президент РП также выразил надежду, что летний саммит НАТО продолжит нынешнюю политику в отношении России: с одной стороны, отпугивания и укрепления восточного фланга НАТО, а с другой - ведение диалога с Москвой.
Напомним, во время запланированного на июль 2018 года саммита НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам укрепления безопасности черноморского региона.
распад и неуважение @VictorKvert2008 7 мин.7 минут назад
"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать, само собой разумеется, и санкции против РФ", - сказал канцлер Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
Все всё знают,но делают умную морду лица при плохой игре.
Без Украины северная территория под названием #рф будет просто местом на карте с живущими там потомками монголо-татар.
Всё, что сейчас есть у мокшан, они у нас стырили - историю, религию, память...
Пришло время исправлять ошибки. #Украина - не #россия! #Украина #рф #Война
Ведь работать дворником в Москве это просто мечта любого донбассита.
Ну что, нелюбитель жить в говне, как всегда обосрамшись?
Рога и копыта- знак московита.
- Жора, боже мой, что это с Вами?
- Да понимаете, Веня, встречают меня вчера трое и говорят: "Стой, жидовская могда!" И начинают меня бить...
- Жора, но ведь у Вас в паспогте написано, что Вы - "гусский"!
- Веня, но бьют-то, не по паспогту... Бьют - по могде!...".
Я по лексикону тебя "просчитал"... Вы же - "инкубаторские", из одного "курятника", одними и теми же словесами, словосочетаниями пользуетесь... А "списочек" ваших "выражовываний" - вон, на стеночке висит... Раньше чаще дополнения вносил, а сейчас намного реже - выдохлись ваши инструкторы...
Может в США национальные диаспоры преследуются собственным правительством?
Может расскажешь - почему царскими указами около 1840 года запрещено в Беларуси (в нынешнем названии или Литве - наше прежнее славянское название) вести богослужение и выпускать печатные издания на беларуском языке? Беларусы должны были стать по национальности русскими? Про притеснение пингвинов акулами, а не про США не хочешь аргументы привести?