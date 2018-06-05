 Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Польше с двухдневным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все в мире прекрасно понимают, что не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России", - сказал Дуда.

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Он подчеркнул, что именно с Россией нужно вести переговоры о завершении конфликта на востоке Украины, восстановления мира на объединенных украинских землях и восстановление границы между Украиной и Россией, который признан международным сообществом.

Дуда подчеркнул, что он поддерживает идею размещения миротворческих сил ООН на всей территории, которую сейчас контролируют оккупанты, и миротворцы смогут патрулировать и присутствовать на признанной международным сообществом границе между Украиной и Россией.

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Президент РП также выразил надежду, что летний саммит НАТО продолжит нынешнюю политику в отношении России: с одной стороны, отпугивания и укрепления восточного фланга НАТО, а с другой - ведение диалога с Москвой.

Напомним, во время запланированного на июль 2018 года саммита НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам укрепления безопасности черноморского региона.