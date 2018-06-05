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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4366) сепаратизм (11102) терроризм (17864) Штайнмайер (372) Донбасс (16323) Дуда (227)

 Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что без поддержки России на Донбассе не было бы никаких сепаратистов.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Польше с двухдневным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все в мире прекрасно понимают, что не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России", - сказал Дуда.

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Он подчеркнул, что именно с Россией нужно вести переговоры о завершении конфликта на востоке Украины, восстановления мира на объединенных украинских землях и восстановление границы между Украиной и Россией, который признан международным сообществом.

Дуда подчеркнул, что он поддерживает идею размещения миротворческих сил ООН на всей территории, которую сейчас контролируют оккупанты, и миротворцы смогут патрулировать и присутствовать на признанной международным сообществом границе между Украиной и Россией.

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Президент РП также выразил надежду, что летний саммит НАТО продолжит нынешнюю политику в отношении России: с одной стороны, отпугивания и укрепления восточного фланга НАТО, а с другой - ведение диалога с Москвой.

Напомним, во время запланированного на июль 2018 года саммита НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам укрепления безопасности черноморского региона.

Источник: https://censor.net.ua/n3069923
 
 
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Да и сами сепаратисты у нас привозные..
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Этот вариант предпочтительнее, конечно.
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Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда - Цензор.НЕТ 4475

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 7 мин.7 минут назад

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать, само собой разумеется, и санкции против РФ", - сказал канцлер Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
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Подлизывается, чтоб мы приехали клубнику и черешню собрать.
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_Это, вообще-то, вооруженная агрессия, развязанная расией война против Украины, а не какие-то там сепаратисты и уж - тем более! - не террористы. Не нравится мне эта расплывчатая формулировочка Дуды!
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Ага,Дуда не дурак под раздачу Брюсселя попасть.Как только кто из ЕС или США это в голос произнесёт,так вопрос Будапештского меморандума уже не выйдет стыдливо замолчать.А так можно озабочиваться и обеспокаиваться,держа дулю в кармане,придумывать минские,нормандские форматы,строить с пуйлом газороводы.
Все всё знают,но делают умную морду лица при плохой игре.
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Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда - Цензор.НЕТ 8457Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 4 июн.
Без Украины северная территория под названием #рф будет просто местом на карте с живущими там потомками монголо-татар.
Всё, что сейчас есть у мокшан, они у нас стырили - историю, религию, память...
Пришло время исправлять ошибки. #Украина - не #россия! #Украина #рф #Война

Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда - Цензор.НЕТ 8493
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Всі все розуміють і їдуть до ху@ла на поклон. Дають згоду на будівництво СП-2, готуються до поїздки на ЧМ-2018, в них все чудово, ніхто території не анексує, війни не має, не гинуть військові та мирні жителі, одним словом "все в шоколаді"
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Деньги не пахнут.Даже если на них кровь убитого правительства Польши или граждан ЕС из сбитого Боинга.Такие вот "ценности"
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.....чего тогда КОРЧИТЕ из себя ДУРАЧКОВ ???!!! уже даже в G - 8 хотите ее восстановить (((( вы, ДЭБИЛЫ или как ?????
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Ну, если уж пройтись по всей причинно-следственной цепочке, то станет ясно, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не Евромайдан.
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Конечно.
Ведь работать дворником в Москве это просто мечта любого донбассита.
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Нарот Дампаса хатіт в тайожний саюс? Нєт праблєм, провалівайте к іпєням.
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Слышь, "тролль внутриМКАДовский", если тебе нравится жить в говне, то не думай, что окружающие того же хотят... Если люди в Украине не захотели "плясать под дудку" России и гнить вместе с ней, вышли на Евромайдан - это их право, и не ваше свинячье дело своё лапотное рыло к нам совать... (Предупреждаю - не пытайся "целку строить", что ты не с "внутриМКАДья"... В Украине поговорка есть - "Видно пана по халявах...". Твой флажок никого в заблуждение не введёт...)
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А такой флажок подойдет?
Ну что, нелюбитель жить в говне, как всегда обосрамшись?
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Он реагирует не на флажок, а на ваши остроумные каракули.
Рога и копыта- знак московита.
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И в мыслях не было шутить на эту тему. Расхерачили вы своими майданами страну - неплохую, в принципе, страну - разве это может быть для меня поводом для демонстрации своего остроумия? Если оно случайно и проскользнуло, то я не виноват - Божий дар не спрячешь.
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Есть по этому поводу старый анекдот: Встречаются на Дерибасовской два друга. У одного синяк под глазом. Другой его спрашивает:
- Жора, боже мой, что это с Вами?
- Да понимаете, Веня, встречают меня вчера трое и говорят: "Стой, жидовская могда!" И начинают меня бить...
- Жора, но ведь у Вас в паспогте написано, что Вы - "гусский"!
- Веня, но бьют-то, не по паспогту... Бьют - по могде!...".
Я по лексикону тебя "просчитал"... Вы же - "инкубаторские", из одного "курятника", одними и теми же словесами, словосочетаниями пользуетесь... А "списочек" ваших "выражовываний" - вон, на стеночке висит... Раньше чаще дополнения вносил, а сейчас намного реже - выдохлись ваши инструкторы...
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а если дальше по этой цепочке идти, то не было бы Голодомора, если бы не было паРаши...
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Небыло бы националистов, небыло бы и сепаратистов.
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Точно, у быдла разве есть какие-то ценности, как у людей? Главное, чтобы хозяин попался добрый...
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А ты думал, что нация формируется только произнесением - Мы суверенное государство?
Может в США национальные диаспоры преследуются собственным правительством?
Может расскажешь - почему царскими указами около 1840 года запрещено в Беларуси (в нынешнем названии или Литве - наше прежнее славянское название) вести богослужение и выпускать печатные издания на беларуском языке? Беларусы должны были стать по национальности русскими? Про притеснение пингвинов акулами, а не про США не хочешь аргументы привести?
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Не было бы росии, не было бы ни сепаратистов на националистов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда
 
 
 
 
 
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