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Все про:журналистика (2223) охрана (567) списки (184) Бутусов Юрий (1415) Бабченко Аркадий (122)

 Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов

Остальные фигуранты "списка 47" от охраны на данный момент отказались либо не определили свою позицию.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: СБУ никому не передавала список 47 возможных жертв российских спецслужб. - Гитлянская

"Из 47 журналистов, которые фигурируют в списке потенциальных целей российских спецслужб, изъятом у подозреваемого Б.Германа, 1 находится под охраной СБУ и еще 7 решили принять охрану полиции. Остальные от охраны на данный момент отказались либо не определили свою позицию", - сообщил Бутусов.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069922
 
 
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Нічого в зрадофілів не "получаЄтся". Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб перебувають під охороною, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3385
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Так обнародуйте список, и весь мир в случае раиского терроризма сразу будет знать чьи рога вылезли... так как она их ЗАКАЗАЛА!!!!
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30,потом 47 ,скоро появится кремлёвская сотня !!! Их списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек находятся под охраной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 16 террористы не составляют списки жертв а тем более не дают их в руки старым,толстым евреям ,ну заем даже говорить и напоминать о этом позоре !!!
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ветеран антитеррористических операций ?
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составляют списки террористы - повелось со Времён Савенкова и Азефа Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3385 а русня на этом поприще научилась не плохо дружить со всякими красными бригадами и фронтами нац освобождения рузге рабов от гнёта сионистов в мире
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Ой вэй, и шо ви имеете против еврейских киллеров, ви кино видели "Леон"? Так таки профессионал. )))
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Помню-помню,винтовка у него была,девчонка была,даже цветочек был а вот списков таки не было ... Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7487
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Так Леон читать не умел и инструменту такого у него не было, накой х ему списки. Вот для Савченко да, - х.з. как она там читает, но у нее пару минометов где то припрятано...))))
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Виктор Небоженко
3 червня о 1:09 ·

ВЛАСТЬ НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ.
Власть срочно формирует «Расстрельный список-47». Для чего? Его основные, только внутриполитические функции.
1) Секретное формирование спецслужбами «расстрельного списка -47» позволяет установить оперативный контроль над любым журналистом, общественным деятелем или политиком. В таком случае, якобы «охрана» журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и «караул». Обратите внимание, что ни Грицак, ни Луценко так и не представили украинскому обществу список наиболее коррумпированных чиновников, допустив формирование в Украине системы элитной коррупции. Точно так, как обществу, так и не представили список пойманных убийц защитников Майдана- «Небесной сотни». Зато власть быстро сформировала список политических оппозиционеров и список опасных журналистов, которых надо нейтрализовать или использовать накануне президентских выборов.
2) Сформировав такой список, власть (ГПУ-АП-СБУ) получает соблазнительно эффективный способ манипулирования всеми, кто имеет влияние на общественное мнение или не скрывает своей негативного отношения к коррумпированной и непрофессиональной правящей клики. Если Бабаченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки «молодых оперативников» с непрошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ. Как показала авантюра с Бабченко, этот союз - гремучая и очень опасная смесь для Украины.
3) Этот угрожающий «список-47» будет носит тайный характер и будет пополнятся или сокращаться в зависимости от отношения к нынешней власти. Те, кто, действительно, критикуют власть будут в верхней части списка, остальные,- по мере оперативной необходимости ГПУ и СБУ и АП. А ФСБ путинской Росссии, имея этот список-47» от своих друзей Киеве, получает отличные возможности для вербовочной деятельности в Украине и активных акций.
4) В любой момент, человек, который лично чем-то провинился перед «триумвиратом» Порошенко-Луценко-Грицак может стать объектом потенциального шантажа или «неудачной» оперативной разработки непрофессиональными работниками спецслужб, которые неправильно, оказывается, поняли задачу начальства. Цель шантажа или конфликта - нейтрализация публичной общественно-политической позиции преследуемого человека. Метод успешно отработан на несчастном Бабченко.
5) В украинской политике сформировался новый эпицентр власти, «крепкий орешек» - «триумвират» Порошенко-Луценко-Грицак, который сейчас играет главную роль во внутриполитическом положении страны. Обратите внимание на выжидательное и пассивное поведение СНБО, МВД, всех министров, премьер-министра Гройсмана, депутатского корпуса Верховной Рады, которые не спешат поучаствовать в этих мутных и страшных авантюрах.
6) Самое главное. Составление скандального списка оппозиционных политиков «Луценко-Сарган», озвученного на пресс-конференции и демонстративное составление СБУ «расстрельных списков-47» влиятельных и уважаемых публичных людей будет рассматриваться в украинском обществе и на Западе как угроза демократии и элементы чрезвычайного положения. А сочетание шантажа и манипулирования общественным мнением Украины, на основании двух списков, с неожиданным формированием в украинской политике первого властного «триумвирата» Порошенко-Луценко-Грицак, носит признаки, пока неосознанного, но «ползучего» госпереворота. Ибо любой переворот начинается с составления списка врагов власти и пропаганды закручивания гаек. А дальше, как получится. Но у любого переворота есть своя железная логика, которая не зависит от первых шагов политиков-авторов и используемых силовиков. Поэтому «триумвирату», пока не поздно, надо вернуться в рамки конституционной демократии и искать другие способы доказательства своей ценности и необходимости украинскому обществу.
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в перший раз з 2014 року я не згідна з Небоженком
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Якщо думка журналіста не всім подобається - це добрий показник що це справжній журналіст а не писака-пропагандист за 30 срібняків.
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В даному випадку правильно буде "не згодна" а не "не згідна". Це я тут за кордоном живу а Bи ж мабуть часто в Україні послуговуєтесь українською мовою.
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я руськомовна, українською вчусь розмовляти і писати, але не завжди добре виходить, особливо коли хвилююся. Але все одно я повторюся, що вперше з 2014р. я не згідна з Небоженком - безпека для людей найголовніше (я знаю, що то таке), а вільним можна бути завжди і за любими обставинами. Наші українці навіть в ГУЛАГУ були непереборними
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Если список есть и его не показали всем, то для кого он писался?, может для пуйла ....???
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Т.е. тем, кто у власти ничего не угрожает?
Странно. Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек находятся под охраной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7662
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Отказались - их проблемы
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Какой-то список странный:
https://strana.ua/news/144846-spisok-47-zhurnalistov-i-bloherov-ekskljuziv-strany-dokument.html

Не правда-ли?
У кого-то дата рождения, у кого-то адрес в ФБ, кто-то без отчества. Разве только кличек нет без ФИО. Кто его составлял?
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страна.уэй Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек находятся под охраной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6397.в сцылке же ясно написано...
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Так когда остальных приглашали в СБУ, дабы объяснить им серьёзность ситуации - остальные 39 включили своё постоянное нытьё " барИга, сука, пытается отвлечеть людей от зубажиння" и в таком русле. Ну и хуй на них.
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у Нади было две гранаты.
у объзьян списков не бывает.
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Даже сами потенциальные жертвы не верят в то, что они потенциальные жертвы.
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так вроде этот список ни сбу,ни гпу не афишировали Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек находятся под охраной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7947.откуда тогда выводы о том,кто отказался,а кто нет?
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вот я и не пойму...если понимаешь,что не понять-к чему проявлять свою понятливость? Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб перебувають під охороною, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7029
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Невозможно понять всю широту глубин украинских правителей и их поступков.
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Правители,- это те, кто руководит. Разве СБУ не руководит некоторыми процессами в государстве?
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руководство и правление чуточку разные вещи Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1695
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Руководство и правление,- разные понятия? Ну ты даешь!
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правление - подразумевает под собой монархию Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 409
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задачи сбу не править(или руководить),а обеспечивать выполнение конституционных решений.
то ты фээсбой перепутал... Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4986
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Для набросов достаточно расшаривать список любезно предоставленный ватной страной юа гужвы.
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Славич - что это ты так зрадно, обламываешь зраду...)))
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Исландия, список этих ( в оновном зрадофилов) меня мало заботит. То так - к слову.

Исландия, меня больше волнует, что давненько у русни ничего не падало, не тонуло, не горело и не взрывалось. Теряем квалификацию?
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будем исправлять - но по мелкому никто не отменял...)))
по этому мелкому, то что не попадает сюда - там получше чем "Зимняя вишня"...)))
пробегаюсь по их ресурсам - то что только публикуют, это радует...\а сколько замалчивается...)))\
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Ви шо, дебіли? Які кому списки потрібні? БУДЬ ЯКИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ АВТОМАТИЧНО ВОРОГ ДЛЯ РОСІЇ ЗНАХОДИТЬСЯ В ПОСТІЙНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ! Що кому не зрозуміло? А такі списки робляться для того щоб ФСБшників, на-кшталт Ярошів-Тягнибоків-Парасюків-Семенченків завуалювати серед дійсно патріотів!
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Журналистам тонко намекнули, что в случае плохих материалов против ПАПы в преддверии выборов можно скоропостижно стать жертвой "русских диверсантов".
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Вкратце о списке...

Журналист Михельсон почти два месяца как лечится в больнице от алкоголизма, а главного фигуранта Бабченко вообще в списке нет...
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так у бабченко уже есть охрана, а в списке - только новые претенденты
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Саранча кацапская уже налетела в комментарии. Только под новостями про СБУ можно увидеть ники, которые никогда раньше не светились и нигде больше не вылезут. Лахтинские не палятся. Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб перебувають під охороною, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2203
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"Утилизация ватников" один из таких странных новых ников cозданный по типу "Ольгино"
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цікаво а пан Бутусов чому відсутній в цьому списку?
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Бо не критикує головного "стерха" України. Але це моя приватна думка.
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Стерх- хуйло,находится на недоимперии!
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Он, из скромности, сам себя в этот список не занес.
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Список СБУ никому не давала,ну журналисты сами его составили? Откуда появился этот список на страна ua? Откуда растут ноги? Кому нужно составить этот непонятный список?
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Бабченко за свое интервью уже требует 50 тыс зеленых...
И сколько стоит список можно только догадываться!
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его право русня нашла деньги полезал и была посланна на то место которое они цорю своему целуют Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2158
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Где Бабченко требует 50 тыс зеленых? Где?! Или вам троллям сегодня методички выдали,а придумать дальше бред не успели? Это как с распятым мальчиком?)
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Знаете, кто согласился заплатить за интервью мне первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только... https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1395940410506188 … Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9136 Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 798
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Из серии "где ваши доказательства?"

Если зайдешь в фейсбук к Бабченко, то можешь узнать много интересного и занимательного:
Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб погодилися мати охорону, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6252
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Я не понимаю,в чем проблема? Давайте чуваку 50 тыс зеленых и он вам расскажет все или опять Порошенко виноват?
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На держи,новости от Бабченко последние!
https://m.facebook.com/babchenkoa/posts/1395940410506188
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Ха, то-есть давать охрану надо тем, кого насочиняла рюзькоязычная челюсть жирного пи---дараса гужвы на своем "саитике" кремлевских говновбросов...?!... Зі списку 47 можливих жертв російських спецслужб тільки 8 осіб перебувають під охороною, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5778
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Отравили людям жизнь: как к смерти приговорили. Если действительно есть угроза, то нужно было оперативно отрабатывать, а не...
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І хто тільки заголовки пише.
Їм що нав'язували охорону? -НІ, то чому "погодилися" а не "захотіли"?

Втім, список треба покласти в банк, аби ніхто змін не вніс і чекати наспуних фігурантів. А потім слічити. Хоча, все одно, експеремент чистим не вийде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов
 
 
 
 
 
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