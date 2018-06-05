 Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Из 47 журналистов, которые фигурируют в списке потенциальных целей российских спецслужб, изъятом у подозреваемого Б.Германа, 1 находится под охраной СБУ и еще 7 решили принять охрану полиции. Остальные от охраны на данный момент отказались либо не определили свою позицию", - сообщил Бутусов.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.