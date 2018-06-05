 Из списка 47 возможных жертв российских спецслужб только 8 человек согласились принять охрану, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Из 47 журналистов, которые фигурируют в списке потенциальных целей российских спецслужб, изъятом у подозреваемого Б.Германа, 1 находится под охраной СБУ и еще 7 решили принять охрану полиции. Остальные от охраны на данный момент отказались либо не определили свою позицию", - сообщил Бутусов.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Виктор Небоженко
3 червня о 1:09 ·
ВЛАСТЬ НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ.
Власть срочно формирует «Расстрельный список-47». Для чего? Его основные, только внутриполитические функции.
1) Секретное формирование спецслужбами «расстрельного списка -47» позволяет установить оперативный контроль над любым журналистом, общественным деятелем или политиком. В таком случае, якобы «охрана» журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и «караул». Обратите внимание, что ни Грицак, ни Луценко так и не представили украинскому обществу список наиболее коррумпированных чиновников, допустив формирование в Украине системы элитной коррупции. Точно так, как обществу, так и не представили список пойманных убийц защитников Майдана- «Небесной сотни». Зато власть быстро сформировала список политических оппозиционеров и список опасных журналистов, которых надо нейтрализовать или использовать накануне президентских выборов.
2) Сформировав такой список, власть (ГПУ-АП-СБУ) получает соблазнительно эффективный способ манипулирования всеми, кто имеет влияние на общественное мнение или не скрывает своей негативного отношения к коррумпированной и непрофессиональной правящей клики. Если Бабаченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки «молодых оперативников» с непрошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ. Как показала авантюра с Бабченко, этот союз - гремучая и очень опасная смесь для Украины.
3) Этот угрожающий «список-47» будет носит тайный характер и будет пополнятся или сокращаться в зависимости от отношения к нынешней власти. Те, кто, действительно, критикуют власть будут в верхней части списка, остальные,- по мере оперативной необходимости ГПУ и СБУ и АП. А ФСБ путинской Росссии, имея этот список-47» от своих друзей Киеве, получает отличные возможности для вербовочной деятельности в Украине и активных акций.
4) В любой момент, человек, который лично чем-то провинился перед «триумвиратом» Порошенко-Луценко-Грицак может стать объектом потенциального шантажа или «неудачной» оперативной разработки непрофессиональными работниками спецслужб, которые неправильно, оказывается, поняли задачу начальства. Цель шантажа или конфликта - нейтрализация публичной общественно-политической позиции преследуемого человека. Метод успешно отработан на несчастном Бабченко.
5) В украинской политике сформировался новый эпицентр власти, «крепкий орешек» - «триумвират» Порошенко-Луценко-Грицак, который сейчас играет главную роль во внутриполитическом положении страны. Обратите внимание на выжидательное и пассивное поведение СНБО, МВД, всех министров, премьер-министра Гройсмана, депутатского корпуса Верховной Рады, которые не спешат поучаствовать в этих мутных и страшных авантюрах.
6) Самое главное. Составление скандального списка оппозиционных политиков «Луценко-Сарган», озвученного на пресс-конференции и демонстративное составление СБУ «расстрельных списков-47» влиятельных и уважаемых публичных людей будет рассматриваться в украинском обществе и на Западе как угроза демократии и элементы чрезвычайного положения. А сочетание шантажа и манипулирования общественным мнением Украины, на основании двух списков, с неожиданным формированием в украинской политике первого властного «триумвирата» Порошенко-Луценко-Грицак, носит признаки, пока неосознанного, но «ползучего» госпереворота. Ибо любой переворот начинается с составления списка врагов власти и пропаганды закручивания гаек. А дальше, как получится. Но у любого переворота есть своя железная логика, которая не зависит от первых шагов политиков-авторов и используемых силовиков. Поэтому «триумвирату», пока не поздно, надо вернуться в рамки конституционной демократии и искать другие способы доказательства своей ценности и необходимости украинскому обществу.
Странно.
https://strana.ua/news/144846-spisok-47-zhurnalistov-i-bloherov-ekskljuziv-strany-dokument.html
Не правда-ли?
У кого-то дата рождения, у кого-то адрес в ФБ, кто-то без отчества. Разве только кличек нет без ФИО. Кто его составлял?
https://ukranews.com/news/566724-sbu-predupredyla-ob-ugroze-zhyzny-47-chelovek-yz-spyska-vozmozhnykh-zhertv-terrorystov
у объзьян списков не бывает.
то ты фээсбой перепутал...
Исландия, меня больше волнует, что давненько у русни ничего не падало, не тонуло, не горело и не взрывалось. Теряем квалификацию?
по этому мелкому, то что не попадает сюда - там получше чем "Зимняя вишня"...)))
пробегаюсь по их ресурсам - то что только публикуют, это радует...\а сколько замалчивается...)))\
Журналист Михельсон почти два месяца как лечится в больнице от алкоголизма, а главного фигуранта Бабченко вообще в списке нет...
И сколько стоит список можно только догадываться!
Если зайдешь в фейсбук к Бабченко, то можешь узнать много интересного и занимательного:
https://m.facebook.com/babchenkoa/posts/1395940410506188
Їм що нав'язували охорону? -НІ, то чому "погодилися" а не "захотіли"?
Втім, список треба покласти в банк, аби ніхто змін не вніс і чекати наспуних фігурантів. А потім слічити. Хоча, все одно, експеремент чистим не вийде.