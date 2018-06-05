 Сообщено о подозрении трем участникам "Самообороны Крыма", которые похищали украинских активистов на полуострове, - прокуратура АРК

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АРК.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.
Следствием установлены активные участники таких незаконных задержаний граждан Украины. В настоящее время трем лицам - членам "Самообороны Крыма" - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.
Напомним, в апреле 2018 года Национальная полиция создала реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "Самооборона Крыма". В него внесены полные данные 860 человек, которые принимали решения или лично участвовали в захвате военных гарнизонов в Крыму.
Не рановато...?
Сколько веревочке не виться... Неотвратимость наказания - вещь суровая. Небойсь эти поцы уже и забыли, что творили, ан нет, иди сюда их на кукан...
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