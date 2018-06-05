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Все про:Крым (20131) прокуратура (3147) евромайдан (6683) самооборона (8)

 Сообщено о подозрении трем участникам "Самообороны Крыма", которые похищали украинских активистов на полуострове, - прокуратура АРК

Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы сокоординатора движения "Евромайдан Крым" Андрея Щекуна и других украинских активистов в Крыму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АРК.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий в Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

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Следствием установлены активные участники таких незаконных задержаний граждан Украины. В настоящее время трем лицам - членам "Самообороны Крыма" - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.

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Напомним, в апреле 2018 года Национальная полиция создала реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "Самооборона Крыма". В него внесены полные данные 860 человек, которые принимали решения или лично участвовали в захвате военных гарнизонов в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3069919
 
 
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Сейчас принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск. Источник: https://censor.net.ua/n3069919
Не рановато...?
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ох и торопится соевая гэбня. мышыбратьев начинает подозревать.
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И долго они этот бред будут гнать нам? А где аресты главных коррупционеров при власти? Где осуждённые за убийства небесной сотни? Почему гуляет Бойко, Ахметов, Пинчук и пр. мразь?
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Вот и чудненько!
Сколько веревочке не виться... Неотвратимость наказания - вещь суровая. Небойсь эти поцы уже и забыли, что творили, ан нет, иди сюда их на кукан... Сообщено о подозрении трем участникам "Самообороны Крыма", которые похищали украинских активистов на полуострове, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8196
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Patriotoff 🇺🇦‏ @PatriotoffUA

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5000 украинцев купили билеты на ЧМ 2018 по футболу на России. А теперь представьте себе людей, которые во времена Сталина покупают себе билеты на поезд везущий их в смертоносный ГУЛАГ...
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Вполне себе представляю. Только предкам этих, кто поедет на ЧМ в Мордор, билеты на поезд в ГУЛАГ были не нужны. Им выдали оружие, паек и четкие указания при малейшем поводе стрелять без раздумий в тех, кого они этапировали в этот самый ГУЛАГ.
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А прикинь, сколько соотечественников в Россию на отдых на авто по новому мосту поедет? Сообщено о подозрении трем участникам "Самообороны Крыма", которые похищали украинских активистов на полуострове, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9305
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Типа пацики пока сюда не суйтесь по бизнесделам..чтобы у наших проблем не было
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСообщено о подозрении трем участникам "Самообороны Крыма", которые похищали украинских активистов на полуострове, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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