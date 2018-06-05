 Весь мир - площадка для российской политики фальшивых новостей, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Просто не верьте российским СМИ. Это простой ответ. Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этой проблемой фальшивых новостей", - заявил Президент Петр Порошенко в интервью испанскому изданию" El País ". Такое мнение Глава государства высказал, отвечая на вопрос, что российские СМИ, в частности РТ и "Спутник", сравнили нынешнюю ситуацию в Украине с нацистской Германией и утверждали, что украинский Парламент прославляет фашизм.

Отвечая на вопрос, что после победы на выборах руководитель телеканала РТ называла Владимира Путина "вождем", Петр Порошенко обратил внимание на то, что по немецки "вождь" переводится как "фюрер" и напомнил, что Украина больше всего пострадала от нацизма во Второй мировой войне: "Мы были теми, кто больше всего пострадал во время Второй мировой войны. У нас есть генетическая память о фашизме".

Глава государства также ответил на вопрос о том, что Украина была "испытательной площадкой" для фальшивых новостей, которые затем распространялись на Западе, с использованием неточной и запутанной информации или дезинформации о самолете рейса МН17, сбитого пророссийскими боевиками на Донбассе.

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Он напомнил о завершении совместного расследования по сбиванию MH17 в 2014 году, во время которого были получены доказательства того, что именно Россия сбила самолет, убив 298 человек.

"Я не могу сказать, что Украина была испытательной площадкой. Весь мир является испытательной площадкой для российской политики фальшивых новостей", - подчеркнул Президент.

"Россия напала на Украину именно потому, что нам неприемлема даже мысль оставаться в рамках Советского Союза или Российской империи. Обратите внимание на то, что Путин считает величайшей трагедией двадцатого века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР", - добавил Президент.