 Испания продолжит поддерживать вывод российских войск из восточной Украины и освобождение заложников, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Очень символично, что Украина является первой страной, которую принимает новый Глава Правительства. Мы обсудили очень важные вопросы на ближайшее будущее. Первое - это поддержка Испанией европейских стремлений Украины", - отметил Петр Порошенко.

Глава Украинского государства отметил: "В этом году отмечается 40 лет принятия Конституции в Испании. За это время Испания успешно интегрировалась в Европейский Союз и получила выгоду от поддержки ЕС в проведении демократических реформ. Мы хотим учиться у Испании. Второй момент заключается в четкой поддержке новым Премьер-министром сильной Украины и поддержке Украиной единства Испании, отвергая любой сепаратизм".

Петр Порошенко также ответил на вопрос будет ли продолжена поддержка испанского Правительства в борьбе Украины против российских действий, как это происходило при предыдущем кабинете. "Без сомнения, это месседж, который нам передали сегодня. Так же, как мы поддерживаем единство Испании, Глава Правительства поддерживает территориальную целостность Украины, в частности отказ признать незаконной аннексию Крыма и защитить территориальное единство моей страны на Востоке. Мы достигаем очень эффективной координации и взаимопонимания, я очень доволен встречей с новым Главой Правительства", - подчеркнул он.

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"Мы уверены, что Испания и все другие страны Европейского Союза и в дальнейшем будут поддерживать нас в нашей просьбе о выводе российских войск и артиллерии с Восточной Украины и освобождении заложников. Мы не можем игнорировать эту агрессию", - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил действия испанской стороны по поводу ареста в 2015 году восьми испанцев после возвращения с Востока Украины, где они воевали на пророссийской стороне. "Хочу поблагодарить испанское Правительство за сотрудничество в этом вопросе. Эти ультра националисты прибыли в Украину нелегально, чтобы убивать невинных украинцев. Это недопустимо, это является преступлением. Россия отправляет снайперов, которые ежедневно убивают украинцев - как военных, так и гражданских лиц. Неважно, что эти преступники имеют испанский паспорт. Они остаются преступниками. Я очень доволен тем, как испанские власти расследовала это дело", - подчеркнул он.