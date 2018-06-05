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Все про:Ельченко (173) ООН (2481) сессия (220)

 Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН

Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко избрали вице-председателем следующей, 73-й, сессии Генассамблеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Представительства Украины при ООН.

Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН 01

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В то же время, дипломаты информируют, что главой Генассамблеи ООН избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН 02

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Сессия начнет работу 18 сентября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3069908
 
 
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ща компетентные граждане объяснят )))
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Ось справжнє покращення для троєщинського миротворця
"Київводоканал" має намір підняти тариф на водопостачання і водовідведення

І його коментарів там, як завжди, немає.
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назови хоть одну причину, по которой обслуживание твоего попил/покакал должно дешеветь, а не дорожать ?

Наперёд объясню, что ржавеющим в земле 50-летним трубам глубоко ржаветь на то, сколько ты получаешь
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПостпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН
 
 
 
 
 
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