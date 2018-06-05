 Постпреда Украины Ельченко избрали вице-председателем следующей сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Представительства Украины при ООН.
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В то же время, дипломаты информируют, что главой Генассамблеи ООН избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
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Сессия начнет работу 18 сентября 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3069908
"Київводоканал" має намір підняти тариф на водопостачання і водовідведення
І його коментарів там, як завжди, немає.
Наперёд объясню, что ржавеющим в земле 50-летним трубам глубоко ржаветь на то, сколько ты получаешь