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 Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным

Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

С.Курц добавил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму. ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3069907
 
   
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К "харррошему и палезному" быстро пррривыкают...
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Ха-ха-ха!
А сколько ватные пропагандоны - разгоняли фейков на тему:
"Австрия против санкций"...

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не радуйся, это для сша он заявил а что будет увидим.
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То есть, Курц после переговоров понял, что Х√йло, таки на самом деле Х√йло Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 8266
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Американские политологи выразили мнение, что возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа сыграет в пользу Москвы и ничего не даст Вашингтону.

Так, по словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что Белый дом планирует встречу с российским лидером, работает исключительно на руку президенту России.
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Курц опасается местных СМИ,кот.недовольны визитом,а вместе с тем и самим Курцем.
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Гарненький такий той Курц.Якщо виявиться,що ще й не продажний,то ціни йому нема
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Президент Австрии назвал бессмысленной замену российского газа на американскийСжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского газа, поэтому Европе нет смысла менять поставки из России на американские, заявил президент Австрии Александер ван дер Белен после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа»,
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Давно подозреваю, что Путину выгодны санкции. Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 4173
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Наверное австриякам доходчиво обьяснили ситуацию, а то тут один австрийский вице-чмырь что-то там мурчал о нормальном сотрудничестве с русней.
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хуйло замало грошей у лiтаку привiз Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 9355. Треба було потягом iхати
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У эти австрияк когнитивный диссонанс, то они за нормализацию отношений с парашей и пуйлом (не далее, как позавчера): , то санкции поддерживают, еврошлюхи, тьфу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвстрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным
 
 
 
 
 
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