 Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".
С.Курц добавил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.
Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.
11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму. ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.
А сколько ватные пропагандоны - разгоняли фейков на тему:
"Австрия против санкций"...
Так, по словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что Белый дом планирует встречу с российским лидером, работает исключительно на руку президенту России.
«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа»,