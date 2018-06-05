 Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".

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С.Курц добавил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. После новых санкций США в России курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей. Fitch назвало последние санкции США наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения в 2014 году.

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ.

11 мая 2018 года Комитет постпредов ЕС решил ввести санкции против непосредственных организаторов "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму. ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.