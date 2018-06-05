 США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп

Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.
"Введение действительно независимого антикоррупционного суда - это наиболее важный, немедленный шаг, который может сделать правительство Украины для того, чтобы удовлетворить эти требования и сократить коррупцию, которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, ее благополучия и экономического развития", - говорится в заявлении.
В то же время указывается, что США полностью поддерживают МВФ. Именно ФОнд будет принимать решение, какой закон о создании антикоррупционного суда соответствует обязательствам, взятым на себя Украиной.
США хотят четко заявить, что законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет важную финансовую помощь правительству Украины.
"Мы согласны с МВФ: любой закон о создании антикоррупционного суда должен отводить центральную роль Совету международных экспертов, чтобы гарантировать отбор квалифицированных судей", - подчеркивают в Госдепе.
Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.
Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.
Количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
05.06.2018 15:24
Але всі будуть проти.
Або на кшталт : Госдеп не може керувати Україною !"
Лучший АКС для украинских корупционеров это АКС калибра 5.45 мм.
пост Станіслава Речинського. Публікуємо мовою оригіналу:
"Близится перемена девочек в б*рделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки" Станислав Речинский
1 ч ·
Прямо сейчас в Администрации президента с частным визитом находится некто Джованни Сальветти - управляющий директор Ротшильд по странам СНГ.
По нашим данным, он обсуждает с Порошенко финансовые вопросы и детали управления компанией Рошен, которая якобы находится в "слепом трасте".
При этом сам Порошенко публично утверждает, что не имеет никакого отношения к компании, и не влияет на ее управление.
В этой связи журналистам стоит поинтересоваться, а с какой конкретно целью глава государства тратит рабочее время на господина Сальветти? Что обсуждается на их встречах? И куда Сальветти прячет деньги семьи Порошенко, которыми он управляет на протяжении уже 3 лет?
Иордания. Разогнать толпу слезоточивым газом попыталась полиция. В ответ получила камни, на улицах города протестующие жгут шины. Недовольство иорданцев вызвал новый приказ правительства, который повышает налоги, а также цены на бензин и продукты. В правительстве оправдываются, что реформу проводят по требованию Международного валютного фонда.
С подчинением Брюсселю.
И постепенно заменить всю судебно-прокурорскую систему на иностранную.
Может хоть тогда начнут садить тех кто ворует миллионы и миллиарды долларов, и успешно "балотуеться".