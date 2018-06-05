 США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп

Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Введение действительно независимого антикоррупционного суда - это наиболее важный, немедленный шаг, который может сделать правительство Украины для того, чтобы удовлетворить эти требования и сократить коррупцию, которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, ее благополучия и экономического развития", - говорится в заявлении.

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В то же время указывается, что США полностью поддерживают МВФ. Именно ФОнд будет принимать решение, какой закон о создании антикоррупционного суда соответствует обязательствам, взятым на себя Украиной.

США хотят четко заявить, что законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет важную финансовую помощь правительству Украины.

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"Мы согласны с МВФ: любой закон о создании антикоррупционного суда должен отводить центральную роль Совету международных экспертов, чтобы гарантировать отбор квалифицированных судей", - подчеркивают в Госдепе.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

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Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.