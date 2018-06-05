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 Политика Украины
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 США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования Революции Достоинства: покончить с системной коррупцией, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев.

Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Введение действительно независимого антикоррупционного суда - это наиболее важный, немедленный шаг, который может сделать правительство Украины для того, чтобы удовлетворить эти требования и сократить коррупцию, которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, ее благополучия и экономического развития", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поправка о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде еще не согласована, - Парубий. ВИДЕО

В то же время указывается, что США полностью поддерживают МВФ. Именно ФОнд будет принимать решение, какой закон о создании антикоррупционного суда соответствует обязательствам, взятым на себя Украиной.

США хотят четко заявить, что законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет важную финансовую помощь правительству Украины.

Также смотрите: В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

"Мы согласны с МВФ: любой закон о создании антикоррупционного суда должен отводить центральную роль Совету международных экспертов, чтобы гарантировать отбор квалифицированных судей", - подчеркивают в Госдепе.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

Смотрите также: Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.

Источник: https://censor.net.ua/n3069905
 
   
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Та счас,счас воры создадут суд который у них всё заберёт и их посадит ...НОНСЕНС .... США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7195
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они сейчас еще попросят денег и ничего не создадут!)))
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Они сейчас предложат еще 3 раза тарифы поднять, вместо Антикоррупционного суда!

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Петр Алексеевич, думаю, еще не забыл, как добрые рыги обещали вешать в Киеве на столбах левалюционеров. Как говорится, запомните этот твит, Петр Алексеевич. Доигрались Вы, уважаемый, в свою шоколадную демократию.


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Как что ,скажут что антикоррупционный суд Украине не нужен по причине отсутствия коррупции ... США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3999
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SergeLi - что бы Петр Лексеевич сам себе срок поднял?
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США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1817 Лера Искра

Количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
05.06.2018 15:24
 США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 753
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Как "порохобот" отвечу. Антикоррупционній суд не сможет решить проблему коррупции коррумпированніх судей.
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Це дійсно варіант ))
Але всі будуть проти.
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нельзя, мы же идем в европу и должны быть гуманными)
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Це треба питати у суддів антикоррупційного суду, коли він буде обраний. Як що цей суд буде боротися з коррупцією, я буду здивований і неймовірно щасливий. В чесність суддів в Україні вірити поки немає підстав
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так может создать еще один антикоррупционный орган, чисто для судей?
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І десь за межами України, наприклад, в штатах.
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Украинская правящая жулита имеет структуру мафиозного клана, который, как криминальная организация, монополизировал и централизировал все формы коррупции, замкнув на себя все финансовые потоки в экономике.
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Господа подождите годик барыги еще баблом карманы не набили...
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Та хто ж за той суд голосувати буде? Там же добряча частка Верховної ради вже уявляє свої м"які місця на лаві підсудних.
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Почитайте Конституцию мистер Президент. И выходите из запоя. Займитесь вашими обещаниями побороть коррупцию. Посадите 5 верных друзей по сингапурскому варианту. У вас остался еще год. Может это вам поможет не кончить так как ваш предшественник.
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До весны 2019 года осталось всего ничего. Да и Петр Алексеевич больше рассчитывает на покровительство г-на Ротшильда, чем на справедливость украинских судов США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7718 или милосердие рыгов. А ведь у Вас, Петр Алексеевич, был такой великолепный шанс... А Вы во что превратили Украину?
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Медленно но уверенно америкосы плетут лапти Лолипопсу его любимые с бересты США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7248
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Зараз вилізе "жінка ІІІ тисячоліття і скаже , шо Госдеп агент крембля
Або на кшталт : Госдеп не може керувати Україною !"
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Ага, расскажет про наш особый путь - вслед за жопой Путина среди одних и тех же врагов...
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Интересно, они прокинут США или смогут сторговаться?
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Ага, прокинут, как бы не так, да и кто будет торговаться с отыгранной картой, когда она уже фактически в отбое.
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Так вопрос же не об одном Порошенко, тут речь о всей элите, и той, что называется - власть, и той, что играет роль оппозиции.
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Политика дело тонкое, очень часто используются двойные стандарты для достижения определенных целей, за всех сказать сложно.
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Конечно, сложно, было бы легко, не было бы политических экспертов.
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Ситуация напоминает ту, когда обезъяна сунула руку в кувшин за яблоком, зажала его в кулаке, но руку уже не может достать - не проходит. И инстинкт не позволяет разжать руку и отказаться от яблока...
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Ну, она обезъяна, а не кризисный менеджер. В китайском оригинале притчи к дупло дерева клались орехи...
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Интересно,как скоро поклонники одного кондитера начнут, хором с их запоребриковыми братухами, обвинять ГосДеп во всех бедах?
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Мах дайте своих судей хоть в этот суд - а то будет как всегда...
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Пусть попросят. У нас и у Канады. Уверен,шо желающие найдутся. Украинскомовные, кстати.
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Ботоксная секта взбодрилась, рожа фотожопная Йули засрала всю украину США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8451
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Як на мене, то лице Ситника постійно на всіх шпальтах. Таке враження, що їх для піару тільки і створювали
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дід Панас‏ @panas_ded 9 мин.9 минут назад

Лучший АКС для украинских корупционеров это АКС калибра 5.45 мм.
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"Ще залишилося Луценко прем'єром призначити і все, країну можна закривати!" Речинський розповів на кого Порошенко хоче поміняти Грицака

пост Станіслава Речинського. Публікуємо мовою оригіналу:
"Близится перемена девочек в б*рделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использоватб СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ проттв такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки" Станислав Речинский
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Не решат с судом антикоррупционным - будет уличный народный трибунал! Когда деньги закончаться на зарплату ментам и на пенсии с субсидиями...
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Компромат.leaks
1 ч ·

Прямо сейчас в Администрации президента с частным визитом находится некто Джованни Сальветти - управляющий директор Ротшильд по странам СНГ.
По нашим данным, он обсуждает с Порошенко финансовые вопросы и детали управления компанией Рошен, которая якобы находится в "слепом трасте".
При этом сам Порошенко публично утверждает, что не имеет никакого отношения к компании, и не влияет на ее управление.
В этой связи журналистам стоит поинтересоваться, а с какой конкретно целью глава государства тратит рабочее время на господина Сальветти? Что обсуждается на их встречах? И куда Сальветти прячет деньги семьи Порошенко, которыми он управляет на протяжении уже 3 лет? США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5728
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Это я читал еще 3 года назад.Барон Ротшильд управляет капиталом Кондитера и весьма успешно.Джованни Сальетти очень хороший Менеджер
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Цель администрации Трампа завалить РАБссию и Северный поток.
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Баригам це не потрібно вони крали, крадуть і будуть красти все, що за часів СРСР напрацьовано мільонами людських життів.
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если выбирать президентами клептоманов и партнеров олигархов не помогут ни набу ни сап ни антикоррупционный суд. нашли чем пугать украинский народ - ДЕФОЛТОМ - это для бизнеса плохо а для бедных и нищих украинцев нас..ть на эти ваши дефолты.
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Когда Конституционный Суд Украины признает закон неконституционным, виноват в данной ситуации опять будет Порошенко? США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3480
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САП арестует НАБУ и посадит в тюрягу и наоброт... США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4094
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Интесно было бы узнать ФИО того, кто будет называть ФИО международных экспертов...
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международная комиссия с нашим участием
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Интересно было бы узнать ФИО того, кто назовёт ФИО челнов международной комиссии, которая назовёт ФИО международных экспертов...
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Меня устроит конкретный ответ или обсуждение, а не фантазии.
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Парям сдизм какой то. Заставляют писать себе смертный приговор.
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Что мешает Кремлю зарядить "международных экспертов" баблом? Бабла у Кремля много, а европейцы и американцы продаются со свистом.
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не все в этом мире покупется и продается
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Это невозможно, т.к. у них красивое название - "международные эксперты"...
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Покончить экономический рост и европейское будущее для всех украинцев? Так они как раз это и делают США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3633
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Щаззз,ждите карман шире.....МВФ ничего не приказывает ни в одной стране Мира,он только рекомендует.Устав МВФ хоть читали?
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ну да, как пенсионный возраст и тарифы поднять - так МВФ требует, а как с коррупцией бороться - так ну его нафиг..
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Никому не нравится когда надо выполнять требования, но нравится когда дают деньги

Иордания. Разогнать толпу слезоточивым газом попыталась полиция. В ответ получила камни, на улицах города протестующие жгут шины. Недовольство иорданцев вызвал новый приказ правительства, который повышает налоги, а также цены на бензин и продукты. В правительстве оправдываются, что реформу проводят по требованию Международного валютного фонда.
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только в паРаше все спокойно... как на кладбище
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выполняешь *рекомендации*дают деньги ,не выполняешь,получаешь хер.
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Санкции против Северного потока почти готовы,собщил не названный источник в Администрации Трампа.Это значит что Германия и РАБссия получат пилюлю горького вкуса...Трамп фазЫзд,если кто не понял...не остановится ни перед чем... США призывают Украину создавать антикоррупционный суд на основе требований МВФ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5562
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Мало того, рассеяне абиделись, так как искренне считают , что выбрали Трампа , а он взял и 'предал рассею'
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Ты смотри как эти ублюдочные твари бояться создания антикоррупционного суда .А народа они не боятся ,в этом вся проблема .Если бы в 2004 - ом году и в 2014 -ом горели не только шины на Майдане ,а дворцы в Конча - Заспе вместе с их ублюдочными жильцами , то результат был бы совсем другой .
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Я "За",но это ничего не даст стране с коммуняцкими мозгами...
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Американцам нужно санкции вводить .. кто голосовать не будет
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А США в курсі, що нинішні антикор органи справи крупних корупціонерів закривають? Злочевського видно вони не знають...
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АКС не панацея. тему розкручують всі підряд,хто для піару, хто для відволікання уваги. а саме зручно зараз набу - якщо які косяки в їх роботі, то у всьому звинувачують. створять АКС - придумають нову відмазку
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Антикоррупционный суд в Украине должен весь состоять из судей - иностранцев.
С подчинением Брюсселю.
И постепенно заменить всю судебно-прокурорскую систему на иностранную.
Может хоть тогда начнут садить тех кто ворует миллионы и миллиарды долларов, и успешно "балотуеться".
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Немає сенсу закликати корупціонерів створити антикорупційний суд в Україні - проти них треба санкції вводити.
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якщо суд антирюкорупційний запрацює то там майже до кожного депутату ВР можна приклепатися де взяв коштовне майно, може тогл і не хочуть приймати закон проти себе.
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