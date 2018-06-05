 Двое наших воинов ранены с начала суток. Враг применил запрещенное минскими соглашениями вооружение под Новотошковским, Крымским и Причепиловкой, - ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Активные боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении. Запрещенное минскими договоренностями вооружение противник применил по защитникам Новотошковское, Крымского и Причепиловка.
Кроме этого, противник вел хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.
Утром 5 июня, подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".
Во время боевых действий в течение текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются".