 Суд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заседание киевского Окружного админсуда состоялось во вторник, 5 июня.

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Василий Нимченко подал в суд на Александра Турчинова и Владимира Гройсмана, занимавших ранее пост главы парламента, и Аппарат Верховной Рады. Данное дело уже пошло все судебные инстанции. Суды низшей и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска. Высший кассационный админсуд вернул дело на повторное рассмотрение. Такое решение приняла коллегия в составе судей Швец В.В., Загородний А.Ф. и Заика Н.Н.

На момент принятия решения Верховным судом о возвращении дела на пересмотр сумма требований Нимченко составляла 236 тысячи 566 гривен, однако запрашиваемая сумма выросла, так как сторона Нимченко сделала перерасчет в соответствии с индексом инфляцией.

Нимченко является кандидатом юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины, и не получал доплаты к заработной плате за эти звания, в соответствии с решением главы Верховной Рады в 2014 году.

Его требования касаются начисления ему зарплаты с января 2015 года.

"Речь идет об оспаривании неправомерных действий, которые состояли в том, что, злоупотребляя своим служебным положением он (Гройсман – ред.) лишил народных депутатов гарантии на получение заработной платы, как это предусмотрено Законом "О статусе народного депутата"… А до этого был Турчинов в 2014 году", - отметил Нимченко.

Нимченко заявил, что в случае получения денег он намерен передать их военному госпиталю. При этом он сказал, что мог бы не требовать выплаты суммы, так как речь идет о социальных гарантиях.

"Речь идет о том, что было нарушено мое право на оплату работы. 18 августа было издано это распоряжение – "до окончания АТО". Это правовой нигилизм чистой воды… А ведь есть депутаты, который ушли на пенсию с зарплатой 4 тысячи гривен!", - сказал он.

В свою очередь представитель Турчинова подчеркнула, что вопреки заявлению Нимченко о том, что его не интересуют деньги, именно выплата средств является предметом исковых требований.

Суд удовлетворил ходатайства ответчиков о признании Гройсмана и Турчинова ненадлежащими ответчиками в данном деле, так как они не являются действующими главами парламента. Таким образом, единственным ответчиком в иске остается Аппарат Верховной Рады.

В свою очередь представитель Верховной Ради и спикера Парубия Анатолий Селиванов подал ходатайство о замене стороны ответчика с Аппарата Рады на Верховную Раду и ее главу Андрея Парубия. Как он отметил, Аппарат Верховной Рады обеспечивает работу парламента, тогда как иск по поводу распоряжения главы Верховной Рады должен быть подан к Верховной Раде.

Суд объявил перерыв до сентября в связи с тем, что сторона Нимченко заявила о желании ознакомиться с ходатайством о смене ответчика.

Следующее заседание суда состоится 17 сентября в 13 часов.

Нимченко - бывший заместитель председателя Конституционного суда Украины. По совместительству является заместителем В. Медведчука во Всеукраинском общественном движении "Украинский выбор - право народа". В свое время он обращался с исками к Конституционному суду о компенсаици ему суммы невыплаченной зарплаты, материальной помощи и доплат. Иски были удовлетворены.

Нимченко стал депутатом в ноябре 2014 года, то есть, тогда когда изданное Турчиновым решения о зарплате нардепов уже действовало.

За 2017 год доход Нимченко, согласно его декларации, составил 1 млн 419 тыс. 517 грн. Из них 274 455 грн сотавила зарплата, 257 232 грн - пенсия, 149 640 грн - материальная помощь. Также в 2017 году Нимченко получил 565 419 грн по аналогичному иску к Конституционному суду как компенсацию за невыплаченнуе зарплату. Ездит нардеп на автомобиле Lexus. Также владеет земельными участками. Кроме того, супруга Нимченко владеет тремя домами и четырьмя земельными участками.

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Напомним, в условиях начала российской агрессии, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов инициировал перераспределение бюджетных расходов с целью значительно увеличить финансирование нужд обороны страны.

Так, в целях экономии и перераспределения бюджетных средств, своим распоряжением Председатель Верховной Рады Турчинов ограничил размер заработной платы народных депутатов, лишив их всех надбавок, доплат и премий в 2014 году. Тогда зарплата нардепа составляла чуть более шести тысяч гривен в месяц.

Решение Турчинова об ограничении размера зарплат народных депутатов Украины было отменено последующим руководством ВРУ. Сейчас доход народного избранника вместе с компенсацией депутатских расходов составляет в среднем около 60 тысяч гривен. Но, как видим, депутаты от "Опоблока" считают, что им и этих денег недостаточно и пытаются отсудить у государства компенсацию за "незаконное" ограничение зарплаты, которое произошло в условиях военной агрессии РФ 2014 года.