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 Политика Украины
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Все про:ВР (22050) суд (20993) Нимченко (6)

 Суд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии

Окружной административный суд города Киева объявил перерыв в деле народного депутата от "Оппозиционного блока" Василия Нимченко, который подал иск к Александру Турчинову, Владимиру Гройсману и Аппарату Верховной Рады о возвращении ему денег, высчитанных из его зарплаты на помощь украинской армии.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заседание киевского Окружного админсуда состоялось во вторник, 5 июня.

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Василий Нимченко подал в суд на Александра Турчинова и Владимира Гройсмана, занимавших ранее пост главы парламента, и Аппарат Верховной Рады. Данное дело уже пошло все судебные инстанции. Суды низшей и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска. Высший кассационный админсуд вернул дело на повторное рассмотрение. Такое решение приняла коллегия в составе судей Швец В.В., Загородний А.Ф. и Заика Н.Н.

На момент принятия решения Верховным судом о возвращении дела на пересмотр сумма требований Нимченко составляла 236 тысячи 566 гривен, однако запрашиваемая сумма выросла, так как сторона Нимченко сделала перерасчет в соответствии с индексом инфляцией.

Нимченко является кандидатом юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины, и не получал доплаты к заработной плате за эти звания, в соответствии с решением главы Верховной Рады в 2014 году.

Его требования касаются начисления ему зарплаты с января 2015 года.

"Речь идет об оспаривании неправомерных действий, которые состояли в том, что, злоупотребляя своим служебным положением он (Гройсман – ред.) лишил народных депутатов гарантии на получение заработной платы, как это предусмотрено Законом "О статусе народного депутата"… А до этого был Турчинов в 2014 году", - отметил Нимченко.

Нимченко заявил, что в случае получения денег он намерен передать их военному госпиталю. При этом он сказал, что мог бы не требовать выплаты суммы, так как речь идет о социальных гарантиях.

"Речь идет о том, что было нарушено мое право на оплату работы. 18 августа было издано это распоряжение – "до окончания АТО". Это правовой нигилизм чистой воды… А ведь есть депутаты, который ушли на пенсию с зарплатой 4 тысячи гривен!", - сказал он.

В свою очередь представитель Турчинова подчеркнула, что вопреки заявлению Нимченко о том, что его не интересуют деньги, именно выплата средств является предметом исковых требований.

Суд удовлетворил ходатайства ответчиков о признании Гройсмана и Турчинова ненадлежащими ответчиками в данном деле, так как они не являются действующими главами парламента. Таким образом, единственным ответчиком в иске остается Аппарат Верховной Рады.

В свою очередь представитель Верховной Ради и спикера Парубия Анатолий Селиванов подал ходатайство о замене стороны ответчика с Аппарата Рады на Верховную Раду и ее главу Андрея Парубия. Как он отметил, Аппарат Верховной Рады обеспечивает работу парламента, тогда как иск по поводу распоряжения главы Верховной Рады должен быть подан к Верховной Раде.

Суд объявил перерыв до сентября в связи с тем, что сторона Нимченко заявила о желании ознакомиться с ходатайством о смене ответчика.

Следующее заседание суда состоится 17 сентября в 13 часов.

Нимченко - бывший заместитель председателя Конституционного суда Украины. По совместительству является заместителем В. Медведчука во Всеукраинском общественном движении "Украинский выбор - право народа". В свое время он обращался с исками к Конституционному суду о компенсаици ему суммы невыплаченной зарплаты, материальной помощи и доплат. Иски были удовлетворены.

Нимченко стал депутатом в ноябре 2014 года, то есть, тогда когда изданное Турчиновым решения о зарплате нардепов уже действовало.

За 2017 год доход Нимченко, согласно его декларации, составил 1 млн 419 тыс. 517 грн. Из них 274 455 грн сотавила зарплата, 257 232 грн - пенсия, 149 640 грн - материальная помощь. Также в 2017 году Нимченко получил 565 419 грн по аналогичному иску к Конституционному суду как компенсацию за невыплаченнуе зарплату. Ездит нардеп на автомобиле Lexus. Также владеет земельными участками. Кроме того, супруга Нимченко владеет тремя домами и четырьмя земельными участками.

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Напомним, в условиях начала российской агрессии, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов инициировал перераспределение бюджетных расходов с целью значительно увеличить финансирование нужд обороны страны.

Так, в целях экономии и перераспределения бюджетных средств, своим распоряжением Председатель Верховной Рады Турчинов ограничил размер заработной платы народных депутатов, лишив их всех надбавок, доплат и премий в 2014 году. Тогда зарплата нардепа составляла чуть более шести тысяч гривен в месяц.

Решение Турчинова об ограничении размера зарплат народных депутатов Украины было отменено последующим руководством ВРУ. Сейчас доход народного избранника вместе с компенсацией депутатских расходов составляет в среднем около 60 тысяч гривен. Но, как видим, депутаты от "Опоблока" считают, что им и этих денег недостаточно и пытаются отсудить у государства компенсацию за "незаконное" ограничение зарплаты, которое произошло в условиях военной агрессии РФ 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3069900
 
 
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наскільки я знаю то опоблок і бют це політ сили які саме меньше допомагали війську і добробатам також ці політ сили невідвідують передок і поранених принцепово !!!!!!!! ганьба таким політикам
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Це не політики , а кремлівські холуї і колаборанти !
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Ганьба і тим, хто наживається на війні. ЗІ Спеціально не називаю прізвищ і партійної належності.
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Пускай покажет суду как он помогал и чем ВСУ... Ошибкой было после развала совка жить по совковым законам которые по сути его и развалили....
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Там неправильно заголовок на Цензоре написан. То, чем занимается этот нимченко - обычное юридическое крючкотворство. По простому "решил дед повы№№№ваться".
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А в чём проявляется его "рыгство", если он обращается в суд?
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За поребрик этого рыга к остальным предателям !
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Требі такий закон, щоб можна було забирати громадянство разом з соціальними гарантіями.
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Ну это для нормальных людей ясно как божий день, а зачем оно надо шыкаладному цеху? Саакашвили поднял тему мрямой демократии, то о чём я давным давно говорил, народ предлагает законы и за них голосует используя интернет......тогда вся эта нечисть которая быдлу на уши лапшу вешает будет моментом попножена на ноль!
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оце класний стьоб-вираховувати гроші з колаборантів на українську армію! Суд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии - Цензор.НЕТ 5855 Да в них треба все накрадене конфіскувати і з мішком за плечима в козломорію відправити! Суд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии - Цензор.НЕТ 7445 Цих гнид як комуняк треба з вр викинути раз і назавжди та пересадити усіх за держзраду ! Суд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии - Цензор.НЕТ 7445
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"Сейчас доход народного избранника вместе с компенсацией депутатских расходов составляет в среднем около 60 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3069900. " При этом большинство пенсионеров получает 1500 грн. - может поставить доход народного избранника в полную зависимость от размера минимальной пенсии???
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давайте этому поцу всю сумму соберём монетками по 1 коп,и заставим пересчитать в прямом эфире..
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Правильніше буде його присипати цими копійками як в індійській казці.
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А можно в большой мешок и не посыпать, а так разом и с высоты кинуть?)
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И почему эта мразь не попала в ДТП с тяжелым исходом? Для страны было бы дешевле....
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Вернуть ему все и депортировать скота!
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Тобто виходить, що на сьогодняшній день офіційно АТО завершене, а отже і військовий збір 1,5% з усіх громадян України стягується не законно, чи є як???
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як цинічно й сухо - саме так як ви й написали
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Это надо посмотреть закон. Кстати, этот дедок-юрист не об этом налоге судится. Заголовок не совсем правильный.
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А деньги, полученные с конституционного суда, он на какую больничку перечислил? Повесить козла мордатого.
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Я думаю в данной ситуации надо еще больше отжать бабла у этого рыга и даже наградить немного материально судью отжатым если дело выииграет..народ не обидится
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Нимченко - бывший заместитель председателя Конституционного суда Украины -Такое впечатление что среди судей у нас только мрази и подонки...
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От безнаказанности они наглеют всё больше и больше...
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4 года назад людей убивали на майдане, так никто из "Регионалов" не сел. А теперь "Регионалы" представлют аж 3 фракции в Раде! Життя по-новому!
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Особенно возмущает материальная помощь депутатам, министрам, судьям и т.д. Это что самые нуждающиеся? Дайте материальную помощь пенсионерам!
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До каких пор такая вот мразь будет заседать в органах государственной власти Украины? Трудно представить немца, который против немецкой армии и государства вообще.
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це лайно ще судять? його треба позбавити громадянства і депортувати нах на кацапію
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А одразу перерахувати повернуті гроші на рахунок в наваросії він не просив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд объявил перерыв в деле оппоблоковца Нимченко, требующего вернуть ему деньги, высчитанные из его зарплаты на помощь украинской армии
 
 
 
 
 
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