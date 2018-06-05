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Все про:Запорожье (1404) конвертцентр (292) ГФС (2596)

 Житель Запорожья предстанет перед судом за легализацию доходов, полученных от конвертцентра, - ГФС

Перед судом предстанет житель Запорожья, легализовавший доход, полученный от работы "конвертцентра"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмчается: "Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Запорожье по факту легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность "конвертационного центра" и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных "фиктивных" предприятий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с искусственным формированием налогового кредита по НДС и валовых расходов предприятиям реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и г. Киев. По этим фактам фигурант и другие его сообщники были осуждены приговором суда в 2016 году.

В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 тысяч гривен подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.

В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллионов гривен".

Также читайте: В суд переданы материалы дела в отношении двух жителей Винницкой области, подозреваемых в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем

Источник: https://censor.net.ua/n3069896
 
 
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за легализацию доходов.... Он же не утаивал... Может у него ферма по битконвертам....
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Как раз утаивал. Легализировал он незаконно. Под видом собственности родственника.

Вы просто путаете понятия легализации законной и незаконной. Житель Запорожья предстанет перед судом за легализацию доходов, полученных от конвертцентра, - ГФС - Цензор.НЕТ 3257
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Запорожья предстанет перед судом за легализацию доходов, полученных от конвертцентра, - ГФС
 
 
 
 
 
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