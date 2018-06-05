 Житель Запорожья предстанет перед судом за легализацию доходов, полученных от конвертцентра, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмчается: "Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Запорожье по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность "конвертационного центра" и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных "фиктивных" предприятий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с искусственным формированием налогового кредита по НДС и валовых расходов предприятиям реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и г. Киев. По этим фактам фигурант и другие его сообщники были осуждены приговором суда в 2016 году.
В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 тысяч гривен подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.
В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллионов гривен".
Вы просто путаете понятия легализации законной и незаконной.