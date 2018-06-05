 Полицейские разоблачили двух пособников террористов, которые в 2014 году помогали укреплять захваченное здание Донецкой ОГА

"Детективы следственного управления полиции Донецкой области обнаружили и собрали доказательства причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей Мариуполя. Установлено, что в марте 2014 года мужчины добровольно предложили свои услуги боевикам. Оба не имели постоянной работы и рассчитывали на зарплату от террористов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

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Сообщается, что наемники дежурили на баррикадах в палаточном городке возле Мариупольского горсовета, а позже с битами и в балаклавах несли службу на постах вокруг захваченного исполкома. В случае штурма они должны были защищать объект.

В апреле мужчин вместе с другими мариупольцами в качестве рабочей силы организованно вывезли в Донецк на укрепление захваченного здания Донецкой ОГА.

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"Баррикадировали окна, укрепляли здание по периметру. Все вокруг были в балаклавах, более подготовленные, не просто люди с улицы", - рассказал полицейским 36-летний подозреваемый.

Вернувшись из Донецка, пособники продолжили службу и в конце апреля покинули ряды боевиков. Четыре года молодые скрывали свою противоправную деятельность.

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Обоим объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские объявили о подозрении 149 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Из них установлено местонахождение и задержано - 129, еще 20 - находятся в розыске.