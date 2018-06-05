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Все про:боевик (16278) Мариуполь (3504) Нацполиция (7553) наемники РФ (477)

 Полицейские разоблачили двух пособников террористов, которые в 2014 году помогали укреплять захваченное здание Донецкой ОГА

Мариупольцы входили в состав отряда, который в 2014 году по приказу террористов был отправлен Донецк на строительство заграждений в захваченном здании облгосадминистрации. Также сообщники охраняли исполком в Мариуполе.

"Детективы следственного управления полиции Донецкой области обнаружили и собрали доказательства причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей Мариуполя. Установлено, что в марте 2014 года мужчины добровольно предложили свои услуги боевикам. Оба не имели постоянной работы и рассчитывали на зарплату от террористов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

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Сообщается, что наемники дежурили на баррикадах в палаточном городке возле Мариупольского горсовета, а позже с битами и в балаклавах несли службу на постах вокруг захваченного исполкома. В случае штурма они должны были защищать объект.

В апреле мужчин вместе с другими мариупольцами в качестве рабочей силы организованно вывезли в Донецк на укрепление захваченного здания Донецкой ОГА.

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"Баррикадировали окна, укрепляли здание по периметру. Все вокруг были в балаклавах, более подготовленные, не просто люди с улицы", - рассказал полицейским 36-летний подозреваемый.

Вернувшись из Донецка, пособники продолжили службу и в конце апреля покинули ряды боевиков. Четыре года молодые скрывали свою противоправную деятельность.

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Обоим объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские объявили о подозрении 149 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Из них установлено местонахождение и задержано - 129, еще 20 - находятся в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3069894
 
   
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Сначала они должны поучаствовать в выборах президента, потом стать депутатами, получить неприкосновенность, ну а уж потом... при другом президенте, есть надежда, что всему придет свой срок.
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Теперь содержание выродков под стражей, следствие, суд, - все это затраты государства, расходы из бюджета, приговор (мягкий, условный, конечно). Не проще ли было расстрелять ублюдков?
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нельзя их расстреливать. это готовые специалисты в нову полицию - очьень важьно.
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четыре года искали! нашли таки изуверов! когда ж убийц Шеремета или Окуевой найдут?
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Всі помітили , що про "терористів" вже навіть не згадується ?!
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заметили-заметили - ты так сильно не напрягайся...)
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За кожного з бітою двох без біт москалі нехай віддають.
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Не могли "стоять на блокпостах и не пускать националистов", зарабатывая амнистию? Полицейские разоблачили двух пособников террористов, которые в 2014 году помогали укреплять захваченное здание Донецкой ОГА - Цензор.НЕТ 1681
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у них Клинчаев в Гидропарке с шаболдами отдыхает, а они двух бомжей разоблачили... цензор, добавь смайл фейспалм!)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские разоблачили двух пособников террористов, которые в 2014 году помогали укреплять захваченное здание Донецкой ОГА
 
 
 
 
 
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