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 Политика Украины, Общество
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 Подольский суд столицы начал рассмотрение дела по покушению на Окуеву и Осмаева (обновлено). ВИДЕО

Подольский суд Киева столицы начал рассмотрение дела по покушению на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе заседания подозреваемый в покушении Артур Денисултанов-Курмакаев заявил о фальсификации и зачитал материалы дела журналистам и присяжным.

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По словам Кринари, пистолет из которого он якобы стрелял, вписан в военный билет Осмаева. А на коробке с пистолетом "Глок", который, по материалам дела, он дарил супругам перед покушением, нет его отпечатков.

"В неустановленное время, в неустановленном месте, у неизвестного лица купил пистолет "Глок""- зачитывает Кринари материалы дела.

Мотивом в обвинительном акте, по его словам, указана "неприязненные и враждебные отношения, в связи с участием Осмаева и Акуевой в АТО".

Сам Осмаев на суд не пришел. Слушание началось без него.

"Убедительно прошу всех основываться только на фактах. Адам красавчик, я плохой. Так судите меня за то, что я плохой, а не за эту фантастику." - обратился обвиняемый к суду и присяжным.

Суд огласил перерыв до 17 июня. По словам прокурора Дмитрий Величко, покушение не было заказным. Кринари делал это из личной неприязни. "Российский след не установлен"

Артур Кринари, он же Денисултанов, он же Тищенко, он же Цебро, ранее был известен в криминальном мире Петербурга как Динго. Петербургское издание "Фонтанка" в 2011 году сообщало, что Одинцовский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069891
 
 
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Вопрос надо ставить иначе: а почему не через 10 лет ? Вдова и мать Гонгадзе дольше ждут.
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Уточнение: мать Гонгадзе так и не дождалась.
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Это наверное единственный случай в истории, когда почти одновременно, заклинило два пистолета - "Глок" и "ПМ" - весьма надёжные марки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодольский суд столицы начал рассмотрение дела по покушению на Окуеву и Осмаева (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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